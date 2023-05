Det var klokken 01:30 natt til tirsdag at det begynte å brenne i en leilighet i et gammelt trehus i Levanger sentrum. Brannen spredte seg raskt til et nabobygg som lå tett på brannen.

20 personer ble evakuert som følge av brannen. Situasjonen var uoversiktlig, og det ble derfor først meldt at mellom tre og fire personer ikke var gjort rede for.

Det ble senere bekreftet at ingen personer var savnet, og at ingen heller hadde blitt skadet i brannen.

En av dem som ble vitne til flammene var Alexander-Sebastian Balhald (21). Han eier en av leilighetene som nå er totalskadd i brannen.

21-åringen var våken da brannalarmen plutselig gikk av.

UOVERSIKTELIG: Det ble meldt om uoversiktlig situasjon da brannen brøt ut natt til tirsdag. Blant annet var mellom tre og fire personer ikke gjort rede for. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Jeg spratt rett opp av sengen. I det jeg skulle gå til døren luktet jeg at det var røyk, sier Balhald til TV 2 tirsdag morgen.

Måtte flykte fra brannen

Balhald forteller at han ikke kunne se noen flammer inni bygget. Det var først da han forlot leiligheten sin og gikk ut av bygget, at han oppdaget flammene. Det var tydelig at det brant i andre etasje.

– Da ringer jeg rett til brannvesenet.

Balhald forteller at evakueringen gikk raskt, og at borettslagsleder fort fikk avklart hvem det var som ikke hadde blitt gjort rede for.

– Vi fikk bekreftet at de ikke var hjemme, sier Balhald lettet.

– Tragisk hendelse

Balhald er nå på Backlund hotell, hvor alle evakuerte har fått rom. Til sammen er 20 personer evakuert, og ingen personer er fysisk skadd.



Flere personer står derimot uten hjem.

– Det er en tragisk hendelse som har rammet trehusbyen. Vi er nå først og fremst glade for at alle er gjort rede for, sier kommunedirektør Peter Ardon i Levanger kommune i en pressemelding.

I pressemeldingen blir det tydeliggjort at kommunen tar grep for å hjelpe de berørte.

– Kriseteamet står klart for å hjelpe de som er berørt av brannen, sier han.

Utfordrende for brannvesenet

Husene som brant er to eldre trehus midt i Levanger sentrum. Politiet opplyser at byggene trolig vil bli totalskadd, og at flere personer i likhet med Balhald nå er husløse.

Tirsdag morgen jobber brannvesenet fremdeles med slukkearbeid etter den voldsomme brannen.

– Brannvesenet jobber med å holde brannen nede. Det er et gammelt bygg, så det er utfordrende, sier operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Else Stokkebø, til TV 2.



Området hvor det har brent regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi, ifølge Riksantikvaren. Trehusmiljøet ble vernet i 2018.