Er du i denne situasjonen, bør du droppe ferien

Fellesferien er her, og mange skal ut å reise de neste ukene.

Men det er ikke alle som bør sette seg på flyet for å reise til mer eksotiske strøk.

Er du syk allerede FØR du reiser på ferie, og risikerer å trenge medisinsk oppfølging av tilstanden, kan det være risikabelt å legge ut på reisen.

– Dersom du blir syk før en reise og ikke er i stand til å dra, så vil reiseforsikringen dekke avbestillingen. Det kan være lurest å avbestille i den situasjonen, sier rådgiver og reiselivsekspert Lene Hasler i Gjensidige til TV 2.

Hun forteller at dersom du for eksempel har kols, og det er stor sannsynlighet for at du vil bli verre i løpet av tiden du er på reise, så vil ikke reiseforsikringen dekke medisinsk behandling.

GJENSIDIGE: Lene Hasler i Gjensidige. Foto: Sverre Christian Jarild / Gjensidige

Da kan regningen bli svært stor.

– Forsikringen dekker kun uventede akutte tilstander som oppstår på reisen, sier hun.

Gratis i Europa

I EU/EØS har nordmenn rett på behandling på offentlige sykehus tilsvarende det de lokale har.

Dersom det er i dette området du skal reise, kan det altså være mulig å få refundert behandling, selv om det er snakk om sykdom du kunne forutsett.

– Her er det viktig å passe på at det faktisk er et offentlig sykehus du havner på, for det er dette du kan få refundert, ikke private, sier hun.

Hasler anbefaler alle som er usikre på om de bør reise eller ikke, å ta en ordentlig prat med legen sin.

– Få legen til å vurdere hvor risikabelt det er, med tanke på eventuelt behov for behandling på turen, sier hun.

Hun er også tydelig på at det ikke er helt svart-hvitt.

– Hvis du har en kronisk tilstand som vanligvis ikke plager deg, men som plutselig blir forverret, så vil det kunne gå som en uventet hendelse. Så det er først og fremst de som er veldig syke, eller som er under behandling eller har en uavklart helsesituasjon som tar stor risiko ved å reise, sier hun.

NORGESFERIE: Redd for å bli mer alvorlig syk i sommer? Da bør du kanskje holde deg hjemme. Her fra sommer og sol i Bergen. Foto: Erik Teige / TV 2

Syk på reisen

For noen kommer derimot sykdommen overraskende på etter at ferien er i gang.

Dersom du blir syk er det faktisk mulig å få utsatt ferien, slik at du kan ta ferie senere.

Men skal du gjøre dette, er ferieloven tydelig på at det er enkelte vilkår som må være oppfylt, dette er ting du må tenke på allerede når du blir syk:

arbeidstakeren har vært 100 % arbeidsufør under ferien. Du får ikke utsatt ferie på bakgrunn av en gradert sykemelding.

arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring fra første dag.

arbeidstakeren fremsetter, uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie. Du må altså si fra raskt til arbeidsgiver.

Dersom du er blitt syk på ferie utenfor EØS, har du ikke i utgangspunktet rett på sykepenger ved utsatt ferie, men kan søke om dette hos NAV.

– Man kan unntaksvis få sykepenger på reise utenfor EU/EØS, men da bør man i så fall søke NAV om å beholde sykepengene under oppholdet, sier Tormod Øie Berg, fagkoordinator i NAV Kontaktsenter til TV 2.

De langtidssykemeldte

Når det gjelder de som er sykemeldt over lang tid eller går på arbeidsavklaringspenger, så har også disse rett på ferie, og får feriepenger som alle andre.

Dette gjør at NAV ikke legger seg opp i hvor de befinner seg mens de har ferie.

– Det er viktig å vite at hvis ferien din får betydning for gjennomføring av aktiviteten du har avtalt med NAV, må du søke om godkjenning, dette er uansett om ferien din er hjemme, et annet sted i Norge eller i utlandet, sier han.

Han understreker at dersom du er på et tiltak eller i behandling, må fraværet være avklart i samråd med tiltaksarrangøren eller behandleren.

– Når du tar kontakt med NAV, så vil vi vurdere om du får arbeidsavklaringspenger mens du er på ferie eller ikke. Dette gjelder uavhengig av om du skal reise utenfor eller innenfor EØS.

– JA eller NEI

Øie Berg forteller at det de aller fleste tar kontakt med NAV om når det gjelder ferie og sykemeldinger, er hvorvidt de skal svare JA eller NEI på hvorvidt de er på ferie eller ikke på skjemaet for sykemelding.



– Da er svaret at enten så er du sykemeldt, eller så avvikler du ferie. Ønsker du å ta ut ferie i perioden, så skal du svare JA for ferie. Da blir det ikke utbetalt sykepenger for dagene du er på ferie, sier han.

Dersom du skriver NEI på feire, og utsetter ferien, må du i utgangspunktet holde deg i Norge eller EØS.

– Reisen må ikke hindre de behandlingene eller aktivitetene du har mens du er sykmeldt. Man kan unntaksvis få sykepenger på reise utenfor EU/EØS, men da bør man i så fall søke NAV om å beholde sykepengene under oppholdet, sier han.