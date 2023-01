– Er det noe alle kan være enige om, er det at jeg skal dømmes

Ungdomsarbeideren har erkjent straffskyld for å ha fått mindreårige gutter til å ha sex med hverandre og for voldtekt inne på ungdomsklubben hvor han var ansatt.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet med fortiden enn å stå til ansvar for det jeg faktisk har gjort, sier den tiltalte i retten mandag.

20-åringen ble spurt grundig og lenge ut av hans forsvarer Brynjar Meling om oppholdet i varetekt, om hans oppvekst og helsehistorikk, samt det å sitte i retten.

– Det har vært helt jævlig inni meg. Er det noe alle her inne kan være enige om, er det at jeg skal dømmes. Jeg har begått alvorlige fysiske overgrep mot mindreårige barn, sier den tiltalte ungdomsarbeideren.

Påtalemyndigheten mener også han er skyldig i omfattende nettovergrep mot flere mindreårige. Dette mener derimot 20-åringen det var en av de fornærmede i saken som stod bak.

Endret forklaring like før rettssaken

Flere av overgrepene 20-åringen er tiltalt for skal ha skjedd over nett via en falsk Snapchat-konto under navnet «Tuva».

«Tuva»-kontoen har vært et sentralt tema i rettssaken. Tiltalte har erkjent å ha opprettet kontoen, og å ha brukt den til å chatte med mindreårige.

Etter å ha blitt pågrepet, tilstod han å ha begått overgrep via denne kontoen. Men i januar i år, rundt to uker før rettssaken startet, endret han forklaring.

Nå nekter han å ha mottatt eller videresendt overgrepsmateriale. Han forteller til retten at han ønsket å beskytte en av de fornærmede, som også skal ha hatt tilgang på kontoen, og at det var vedkommende som begikk nettovergrepene.

FORSVARER: Brynjar Meling, tiltaltes forsvarer, spurte 20-åringen grundig om hans syn på overgrepene etter å ha sittet ti måneder i varetekt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tiltaltes mor vitnet mandag. Hun bekreftet at 20-åringen allerede i oktober i fjor hadde innrømmet til henne at han tilstod nettovergrep han ikke hadde gjort, fordi han ville beskytte en av de fornærmede.

Retten fikk se et tilrettelagt avhør av den mindreårige gutten som ifølge 20-åringen står bak nettovergrepene. Han nekter å ha brukt «Tuva»-kontoen.

Googlet «How to clean your mac»

I retten redegjorde en etterforsker fra Sør-Vest politidistrikt for elektroniske funn i saken. Det ble funnet 64 ulovlige filer i saken. 41 av disse var såkalte unike filer, som er det politiet teller i slike saker.

Tiltalte hadde blant annet søkt på «How to clean your Macbook». Dette forklarer han med at han var på jakt etter en spray til å vaske skjerm og tastatur.

Forsvarer Brynjar Meling pekte på at om tiltalte skal ha kunnet gi seg ut for å være «Tuva», må han ha hentet seksualiserte bilder av en eller flere unge jenter på nettet.

– Har dere funnet søk som tyder på at han lette etter det, spør Meling.

– Nei, svarer politietterforskeren.

Klubblederen: – Kom til meg som en nedbrutt ungdom

Lederen av ungdomsklubben tiltalte arbeidet på fortalte mandag om møtet med 20-åringen, for flere år siden. Hun forteller at tiltalte ba om hjelp til å strukturere livet og å få gode rutiner.

– Det var en nedbrutt ungdom som kom til meg og ba om hjelp. Han beskrev blant annet en vanskelig oppvekst med mobbing, sier hun til retten.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Merete Bjørkelund er bistandsadvokat for 12 av de fornærmede i saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Etter han fikk ansvar og tillit opplevde tiltalte en svært positiv utvikling. Klubblederen beskriver han som aktiv, engasjert, intelligent og full av talent.

– Han fikk mye ansvar og vokste raskt med oppgavene, forteller hun.

På spørsmål fra forsvarer Brynjar Meling om hvorvidt hun hadde mistanke mot tiltalte før han ble pågrepet, avviser hun blankt. Hun fikk kun høre lovord om 20-åringen.

– Jeg ber om å bli trodd på at jeg ikke fikk noe annet enn positive tilbakemeldinger. Det er det som gjør dette så absurd, sier klubblederen.

Andre innsatte kastet stein

20-åringens opphold i varetekt ble gjennomgått i retten mandag. Under fengselsoppholdet kastet andre innsatte stein på han mens han var ute og luftet seg.

– Folk står i en ring et stykke bortenfor, snakker og kikker mot meg. Jeg fant ikke ut av hvem det var, forteller 20-åringen.

Den tiltalte har tidligere fortalt om at han selv er blitt utsatt for overgrep, og brøt sammen i retten da hans forsvarer Brynjar Meling spurte han om hvordan dette påvirket hans syn på det han har gjort.

– Det er helt jævlig å være i. Jeg vet hva jeg gikk gjennom og hva det gjorde med meg. Samtidig vet du at du har begått fysiske overgrep mot andre, og du vet så godt hva det gjør med en person. At du er skyld i å ha utsatt andre for det har ikke gjort det lettere i ettertid, svarer en preget 20-åring til retten mandag.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid har tatt ut tiltalen mot 20-åringen. Tirsdag vil han legge ned påstand om straff. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er til sammen 17 fornærmede i saken mot ungdomsarbeideren. Alle de fornærmede var mellom 11 og 15 år da overgrepene skal ha funnet sted.