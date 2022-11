Er det lurt å binde renten nå?

Denne uken hevet Norges Bank styringsrenten nok en gang, med 0,25 prosent.

Hevingen gir nok et støt i privatøkonomien vår, og mange stiller seg spørsmålet:

Er det lurt å binde renten på boliglånet nå?

Ikke lønnsomt

Historisk sett ikke har vært lønnsomt å binde renten, mener økonomene.

Hvis hensikten er å spare penger, er ikke fastrente nødvendigvis veien å gå. Heller ikke nå.

– Hvis du tenker at du binde renten for å sikre deg mot rentehevingene, så er det antagelig for sent, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

ØKONOM: Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun mener fastrentene som tilbys nå sannsynligvis er for høye til at det lønner seg.

De fleste banken tilbyr nå en fastrente på mellom 4,5 og 5 prosent. Det er høyere enn den fleksible renten.

– Det man tror nå er at vi når en boligrentetopp i løpet av neste år på rundt 5 prosent. Og så skal den gå ned, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1.

Dersom renten derimot skulle stige enda mer, kan det bli behagelig med en binding nå.

– Hvis renten tar helt av, til uventede høyder, så er det veldig bra å ha en fast renteavtale. Men akkurat nå tror vi ikke det, sier Gundersen.

Prøv TV 2s rentekalkulator for å se hvor mye en renteheving koster.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, forklarer at det ligger en risiko i å binde renten nå.

For hvis rentene skulle gå ned igjen, vil du beholde høye kostnader.

– Da vil du fortsatt sitte med den rentebindingen. Du ikke oppleve at rentekostnaden din går ned, sier Haugland.

Gundersen i Sparebank 1 forklarer at hvis du velger å binde deg til en høyere rente nå, kommer dessuten kostnadene umiddelbart.

– Hvis man skal binde renten for å få lavere renteutgifter, vil man faktisk få det omvendte.

ØKONOM: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebanken 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad

– En forsikring

Å binde renten kan likevel være nyttig hvis du ønsker forutsigbarhet i privatøkonomien din.

– Det er en forsikring man betaler litt ekstra for, sier Cecilie Tvetenstrand.

Hun forklarer at det historisk sett har det ikke lønt seg, men minner om at vi lever i usikre økonomiske tider.

– Har du veldig sårbar økonomi er det noe du kan vurdere, sier Tvetenstrand.

Med en fastrente er du forsikret mot ikke å betale mer enn det avtalen sier. Det er nyttig hvis rentene fortsetter å stige i årevis framover.

Økonomenes råd er altså å se på egen økonomi, og vurdere hva man tåler av videre renteoppgang.

– Hvis det blir trangt å tåle en ikke ubetydelig renteoppgang, bør du vurdere å binde renten, sier DNBs Kjersti Haugland.

ØKONOM: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gir spareråd

Cecilie Tvetenstrand deler et råd i møte med stadig høyere rente.

Hun mener det er nyttig å undersøke hvor hva boliglånet ditt ville ha kostet med høyere rente.

– Det kan være lurt å sette differansen mellom det du betaler nå, og beløpet du vil måtte betale med en rente på for eksempel 5 prosent, sier Tvetenstrand.

Hvis du begynner å sette av beløpet til en bufferkonto allerede i dag, venner du deg til høyere utgifter og gir deg selv en større trygghet, mener forbrukerøkonomen.

– Å vende seg til et høyere rentenivå er veldig smart, sier Tvetenstrand.