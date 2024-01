Er det innafor å bruke bestemors pelsjakke?

RIVES AV STATIVENE: – Det er viktig å ta i bruk det som allerede er produsert. Tar man godt vare på et slik plagg, vil de også leve lenge, sier Cecilie Ova Nielsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Med temperaturer ned mot minus 25 grader flere steder, kan det være fristende å oppdatere vintergarderoben.

Og selv om ull er en soleklar vinner i kampen mot kulden, er det mye som tyder på at folk nå lurer på om det er greit å ta frem pelsen.

– Vi har en helt fantastisk etterspørsel og har solgt mange allerede.

Grunnlegger av vintage- og bruktbutikken Eftir i Oslo, Cecilie Ova Nielsen, har flere fulle stativ med varme pelskåper.

– Det er vanskelig å forsvare det å kjøpe en ny pels. Men brukt, det tror jeg mange syns er innafor, sier hun.

BRUKT PELS: Nielsen forteller at spesielt saueskinnsjakkene nå selger svært godt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Slår et slag for pels



Men det å gå med pels er ikke helt ukontroversielt. Etter nesten 30 års kamp mot pelsdyroppdrett, ble Stortinget enige om avvikling i 2018.

I 2023 var det kroken på døren for den alle siste pelsdyrfarmen.

– Jeg slår et slag for pels uansett. Både den gamle og den nyproduserte, sier Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

– Så lenge pelsen ikke kommer fra pelsdyroppdrett, selvsagt!

Professoren understreker viktigheten av å ta i bruk de ressursene vi har – fra døde husdyr, som sau og ku, eller dyr som drepes i jakt.

– Klapp igjen

Klepp, som blant annet har forsket på klesvaner og klima, sier det er viktig at vi ikke hører blindt på motepolitiet.

FOR STORE OG SMÅ: I desember 1991 besøkte dronning Sonja Svalbard. Den gang hadde stort sett alle pels. Foto: Jon Eeg / Scanpix

– Motepolitiet meler sin egen kake og prøver alltid å selge nye produkter. Det gamle skal vekk, og inn skal det nye. Det er en dårlig ideologi og slett ikke bærekraftig, sier professoren.

– De som vil gjøre skam på pels bør gå i skammekroken og klappe igjen. Så kan vi andre hygge oss med de klærne vi liker, sier hun.

Uetisk med pels

Leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener at selv om pelsjakken er arvet eller kjøpt brukt, sender det et uetisk signal.



PELSFORBUD: Veterinær og leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, under en demonstrasjon for å bevare ulv og andre rovdyr i Norge. Foto: Heiko Junge

– Med mindre du går med en plakat på ryggen hvor det står hvordan dette dyret døde eller at det er en gammel pels, så er du en vandrende plakat for at det er greit å gå med pels, sier hun.

Men selv om stadig flere land avvikler pelsdyroppdrett i likhet med Norge, er det fremdeles mange dyr som drepes utelukkende på grunn av pels.



– Vi kan absolutt ikke friskmelde pels fra ville dyr, sier Martinsen.

– Kun fire prosent av verdens dyr er i dag ville, og mange av disse drepes kun for pelsen, og ofte på svært uetisk vis og med smertefulle feller.

BRUKT: Pelsjakker i bruktbutikkene er svært populære. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ingen unnskyldning

Nå ber hun folk tenke seg om for å unngå og skape et nytt marked hvor det igjen blir greit med pels.



– Det finnes masse brukte klær som ikke har dyremishandling som bakgrunn. Selvsagt bør man velge brukt, men man trenger ikke å promotere drepte dyr, sier Martinsen.

Hun får støtte av Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen, som heller ikke kjøper unnskyldningen om at man har arvet en pels.

NEI TIL PELS: I 2017 raste pelsdebatten. - Vi anbefaler derfor ikke å bruke ekte pels, enten den er ny eller brukt, sier Dyrevernalliansen. Foto: Audun Braastad / Scanpix

– Vi anbefaler å la bestemor få ha pelsen sin i fred, eller la den henge i skapet, sier hun.

– Å gå med pelsjakke bidrar til å holde pels i motebildet, og opprettholde en sosial aksept for dyremishandling. Andre kan ikke se om du har arvet eller kjøpt pelsen selv, sier Efskind.