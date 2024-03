Du har helt sikkert lagt merke til dem. Av og til dukker det opp personer, i aviser, på TV eller i sosiale medier, med navn som nesten virker for gode til å være sanne.

For eksempel når geolog Ingrid Skrede advarer mot skredfare i fjellet eller når Kristine Stavås Skistad konkurrerer i langrennsløypa.

Eller kanskje har du latt deg fascinere av Rita Kylling. Hun jobber i Opplysningskontoret for egg og kjøtt og har figurert i blant annet TV 2 som egg-ekspert, eller eggspert om du vil.

I denne sammenheng er nok Kylling det enkelt vil kalle et prakteggsempel. Et annet skoleeksempel er Sveinung Skule, som siden 2021 har vært direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.



STAVER OG SKI: Kristine Stavås Skistad, med både staver og ski etter NM-sprinten på Gjøvik sist vinter. Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

Vaktskjold på vakt på Skjold

Noen ganger er det rene tilfeldigheter som fører til likheten. Slik var det for Ida Vaktskjold (20) fra Os i Vestland da hun skulle avtjene sin verneplikt i 2022.

Hun endte med å gjennomføre førstegangstjenesten på Skjold leir i Målselv kommune i Indre Troms. Leiren har ikke egen vaktstyrke, så Vaktskjold, i likhet med alle andre som tjenestegjør der, måtte stå vakt noen uker.

Vaktskjold sier hun flere ganger daglig fikk kommentarer på navnet.

– Jeg får det fremdeles innimellom, men ikke like ofte, sier hun til TV 2.



– Det er flere som har trodd at navnelappen min hadde noe med funksjon/tjenestested å gjøre, og ikke faktisk navnet mitt. Så ja, jeg har flere ganger opplevd at folk spør «er det faktisk navnet ditt?»

MERKET: Som alle andre soldater hadde også Ida Vaktskjold etternavnet på uniformen. Foto: Privat

Vaktskjold, som i dag jobber som tillitsvalgt i Forsvaret, sier oppmerksomheten for det meste bare var gøyal.

– Det som var mest artig var at de fleste som kommenterte det trodde de var unike som hadde lagt merke til det, noe de absolutt ikke var. Det var også en fordel for meg at folk lærte navnet mitt fort og husket hvem jeg var.

– Bruusreklamete

En annen som har fått oppmerksomhet for navnet sitt er Nicolay Bruusgaard. Han er kommunikasjonssjef for brus- og ølprodusenten Ringnes.

Bruusgaard sier det bare er hyggelig at folk kommenterer på navnet, noe han sier skjer flere ganger hver uke.

– Jeg liker dessuten at det er to u-er og to a-er i Bruusgaard. Det gjør at man kan trekke det ut og gjøre det enda litt mer bruusreklamete, sier han til TV 2.

BRUSGÅRD: Nicolay Bruusgaard jobber som kommunikasjonssjef i brusprodusenten Ringnes. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vanligere i Europa

På spørsmål om navnet spilte inn på jobbvalget, svarer Bruusgaard at det nok ikke gjorde det. Heller ikke Vaktskjold sier hun bevisst valgte Skjold som tjenestested.



Navneforsker Ivar Utne forteller til TV 2 at han heller ikke har noen statistikk å vise til som tilsier at folk påvirkes av navnet i yrkesvalget.

EN MANN VED NAVN IVAR: Navneforsker Ivar Utne. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mange steder i Europa har det imidlertid vært vanlig at familienavn har oppstått som følge av yrker.

– Navnene begynte som kallenavn, men etter hvert ble det faste navn etter yrkene, som gjerne gikk i arv, sier Utne.

– Ulike varianter av navn som betyr smed (Smith, Schmidt et cetera) er kanskje det vanligste etternavnet mange steder i Europa. Men dette slo ikke til i Norge.

Flere gøyale eksempler: Artisten Sondre Lerche Polarforsker Jan-Gunnar Winther Legen Carl Fredrik Friisk Klesgründer (og tidligere kulekjører) Kari Traa Tidligere miljøvernminister Rakel Surlien Den britiske nevrologen Lord Russell Brain Den amerikanske barnelegen Michael J. Docktor Den amerikanske TV-meteorologen Amy Freeze Den britiske TV-meteorologen Sara Blizzard Narkotikasmugleren Christopher Coke Hobbypiloten Klaus Nødland Tidligere SSB-forsker Kjetil Telle

Gikk viralt



For enkelte er navn og yrkestittel i seg selv et sammentreff. For andre må det mer fysiske sammentreff til, for eksempel mellom en buss og en bro.

Slik var det nemlig for BBC-journalisten Caroline Lowbridge da hun i mai i fjor skrev om en buss i Leicestershire som hadde satt seg fast – ja, du gjettet riktig – under en lav bro.

Lowbridge forteller til TV 2 at det ikke er uvanlig at hun, som journalist i Storbritannia, må skrive om slike hendelser.



– Men denne artikkelen fikk mye oppmerksomhet fordi den ble delt på Twitter av noen med en stor følgerskare, og mange andre har delt den videre, sier Lowbridge.



VIRALT: Det var denne artikkelen som gikk viralt. Foto: Faksimile BBC.com Les mer Lowbridge har tatt oppmerksomheten til sitt hjerte. Slik ser X-kontoen hennes ut. Foto: Skjermbilde fra X Les mer

Det har ikke manglet på folk som ønsker å kommentere sammentreffet.

– Jeg har flere gamle venner som tok kontakt for å si at de hadde lest artikkelen og at de syntes det var morsomt.

Lowbridge sier hun ikke bevisst velger å skrive saker om lave broer.

– Men jeg liker broer som infrastruktur og synes mange av de er ganske så imponerende.

Marathon og Flytitter

Mens noen har fått seg jobber som passer til navnet, har andre heller valgt å tilpasse navnet.

Maratonløper Kirsten Melkevik Otterbu ble Kristen Marathon Melkevik etter en skilsmisse i 2010, mens en flygal VG-journalist ble Jan Wilhelm Flytitter Oivind i 2005.

Daniel Byskov endret i 2017 navn til Daniel Slakter. Han driver Annis pølsemakeri og har blant annet deltatt i TV 2 hjelper degs ribbetest.

– Det er en hyllest til en slakter i Danmark som het Jens Slakter. Da han døde for noen år siden fikk jeg lyst til å ta over, sier Slakter til TV 2.

Slakter sier det var litt skummelt da han måtte fortelle bestemoren om navnebyttet, men at han likevel aldri har angret.

– Det er ikke så mange som skjønner at det er navnet mitt, sier han.

Noen endrer også navn av andre grunner enn yrkesvalget. Da The Beatles i november slapp en ny låt for første gang på 50 år, var nemlig John Lennon først i køen i platebutikken HMV i bandets hjemby Liverpool.

Lennon fikk navnet Alan Williams av foreldrene, men skiftet navn i april 2022.