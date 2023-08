Er boligrenten din høyere enn dette? Da bør du forhandle

Torsdag ble det kjent at prisene i samfunnet har økt med 5,4 prosent siden juli i fjor.

Konsumprisindeksen (KPI) har dermed gått noe ned fra 6,4 prosent i juni.



– Dette er godt nytt for de med boliglån, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Men selv om vi kanskje kan begynne å håpe på en rentetopp, har boliglånsrenten mer enn doblet seg siden juni i fjor.

Kan spare store summer

– Dette har kostet forbrukerne dyrt. En husholdning med fire millioner kroner i gjeld, har i løpet av ett år fått økte rentekostnader på nærmere 100.000 kroner i året. Dette er rene rentekostnader, forteller Olsen.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske bank. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun mener noe av det viktigste man gjør nå, er å forhandle med banken.

– Undersøkelser Danske Bank har gjort viser at nordmenn er mest bekymret for økte priser på mat, sier Olsen.

– Dette til tross for at prisøkningen på matvarer vil gjøre et betydelig mindre innhogg enn hva renteøkningene vil gjøre for dem som har boliglån.

Hun forklarer at dersom du har fire millioner kroner i lån, og du får forhandlet renten din slik at den settes ned med 0,4 prosentpoeng, vil du kunne spare omtrent 16.000 kroner (før skatt) i renteutgifter årlig.

– Den ene telefonsamtalen du tar til banken når du skal forhandle renten din, kan spare deg titusenvis av kroner i året. Det er gull verdt og noe alle med lån bør gjøre, sier hun.



Slik forhandler du rente

Olsen råder først til å sjekke om banken din har konkurransedyktige vilkår og den laveste renten du kan få på markedet.

– Gå inn på finansportalen.no eller forhør deg med venner og bekjente hva de har i rente på lånet sitt, sier Olsen.



NY RENTEHEVING: Det er ventet enda en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng neste torsdag. Foto: STAFF

Men selv om du finner ut at noen har lavere rente enn deg, betyr ikke det nødvendigvis at du kan få akkurat den samme renten. Det er flere faktorer som spiller inn.

– Medlemskap i organisasjoner eller foreninger vil kunne gi lavere rente, sier hun.

Ferske tall fra SSB viser at gjennomsnittsrenten på nye utlån med pant i bolig lå på 4,69 i juni.

– Det fulle utslaget av rentehevingene hadde ikke kommet da SSB publiserte disse tallene, så i dag vil det nok være noe høyere, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.



Hun tror en lav boliglånsrente i dag ligger på rundt 5,0 prosent. Har du høyere boliglånsrente enn dette, kan det altså være grunnlag for forhandling.

– Vis til andre tilbud, din betalingsevne og at du er en god og trofast kunde, sier hun.



FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Bankene tar en individuell vurdering av hvor høy eller lav rente du får. Noen vil både ha høyere og litt lavere boliglånsrente enn 5,0 prosent, men dette tallet kan være en indikator på hvor du ligger.