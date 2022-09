Equinor varslet norske myndigheter om droner

– Vi har hatt droneobservasjoner som har pågått og rapporter de til norske myndigheter, sier Equinors pressetalsperson Eskil Eriksen til TV 2.

Hvem som har sendt ut dronene til norske oljeplattformer, er uvisst.

Petroleumstilsynet melder tirsdag at det er meldt inn flere observasjoner av uidentifiserte droner eller luftfartøy i nærheten av offshoreinnretninger.

EQUINOR: Eskil Eriksen forteller at selskapet er i dialog med norske myndigheter. Foto: Ole Jrgen Bratland

Tilsynet oppfordret samtidig alle operatører og redere om å øke årvåkenheten.

Følger nøye med

Equinor ønsker av hensyn til sikkerheten ikke å kommentere hvorvidt det er satt inn ekstra sikkerhets- eller beredskapstiltak.

Selskapet bekrefter imidlertid at det er et tett samarbeid med sikkerhetsmyndighetene.

Sverige og Danmark har satt krisestab etter at det er oppdaget tre lekkasjer på Nord Stream 1 og 2.

– Vi følger utviklingen tett og er i kontakt med relevante myndigheter når det gjelder risikovurderinger rundt vår aktivitet, sier Eriksen.

– Er det gjort noen tiltak med tanke på de ansatte som jobber på soklene?

– Vi har fokus på å opprettholde sikker og effektiv drift, men følger nøye med på det som skjer og gjør vurderinger kontinuerlig, sier Eriksen.

Vurderer trusselbildet

Petroliumstilsynet sier at de ikke vil spekulere hva som er årsaken til lekkasjene i fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

– Forhold der droner har krenket sikkerhetssoner rundt innretninger, etterforskes nå av politiet. Vi henviser til Sør-Vest Politidistrikt for spørsmål om dette, skriver tilsynet.

PST opplyser til TV 2 at de vurderer trusselbildet fortløpende.

– PST vurderer situasjonen og eventuelle trusler fortløpende. Vi rådgir organer som har behov for det, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets Sikkerhets (PST), til TV 2.

Har rutiner

Det er Gassco som er operatører på Norges gassledninger. Kommunikasjonsdirektør i Gassco, Randi Viksund, sier til TV 2 at de har blitt kjent med hendelsene rundt Nord Stream 1.

– I vår rolle som operatør er høyeste prioritet å ivareta sikkerheten ved å transportere gass til Europa hver dag, sier Viksund.

Viksund sier at de har etablert gode rutiner og beredskapsvaner for å ivareta sikkerheten.

FORBEREDT: Kommunikasjonsdirektør i Gassco, Randi Viksund Foto: Gassco

– Vi har en tett dialog med Petroleumstilsynet, politiet og PST i denne situasjonen. Situasjonen tilsier at vi skal ha en økt årvåkenhet. Vi jobber med dette hver eneste dag, vi har planer som dekker kort og lang sikt og tett dialog med myndighetene sier Viksund.

– Har dere vært forberedt på et angrep på gassledningene?

– Vi har vært gjennom en intensiv periode for norsk gasstransport den siste tiden, og har fulgt utviklingen nøye for å ivareta sikkerheten. Vi har fulgt med hver dag, før situasjonen og under, og vurderer hva vi kan gjøre nå for å sikre best mulig, sier Viksund.

– Vi følger trusselbildet tett. Vi har gjort det i mange år og har vært spesielt opptatt av det den siste tiden, sier Viksund.

Viksund sier at Gassco har gode overvåkningssystemer, både fysiske og it-systemer som de følger daglig.