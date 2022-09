Equinor-sjefen: – Det er mangel på alt

TV 2 møter Anders Opedal, som er administrerende direktør i Equinor, på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Han vil ikke gi en konkret spådom om husholdningenes økonomi i vinter, men erkjenner at det vil være utfordrende.

– Det er for lite energi i Europa. Som skylles at gassrørledningen fra Russland er mer eller mindre stengt, sier Opedal.

Direktøren peker også på andre langsiktige utfordringer i Europa.

– Det er egentlig mangel på alt. Det er mangel på gass, kull, olje og ikke minst mangel på mineraler som trengs for fornybar utbygging.

50-ÅRSDAGEN: Selskapet Equinor fyller lørdag 50-år. På Norsk Oljemuseum var duket for seminar. Foto: Håkon Sagen

Opedal sier at høye energipriser treffer alle, både bedrifter og privatpersoner.

– Det er ikke noen god situasjon i Europa. Økonomisk utvikling skjer bare når det er nok energi. Nå er det ikke nok, sier han.

Lønnsom «energikrig»

Equinor har tjent massivt etter Russlands «energikrig» mot Europa. Ifølge en analyse fra Sparebank1 Markets kan de ha 650 milliarder kroner ved utgangen av året.

– Det er vel gunstig å være et norsk olje- og gasselskap i dag?

– Ja, det er klart. Vi har ikke regnet på hva vi ville tjent om vi ikke hadde hatt krigen i Ukraina. Før krigen var prisene på olje og gass også opp, men prisene har blitt mye høyere etter at Russlands energikrig i Europa, sier Opedal.

GENERASJONSSKIFTE: Equinor-sjef Anders Opedal, med den aller første direktøren i daværende Statoil, Arve Johnsen. Han ledet utviklingen av det norske oljeselskapet Statoil fra oppstart i 1972 og helt fram til 1988. Han er også mannen bak Statoil-navnet. Foto: Håkon Sagen

– Dere håver jo inn. Hvordan kan dere bidra?

– Vi investerer i fremtiden. Vi har mange prosjekter innenfor olje og gass, men også fornybar energi, som vil være nødvendig for å sikre energibehovet i Norge og Europa i fremtiden. I tillegg betaler vi mye i skatt. Over 200 milliarder kroner i skatt, i første halvår av 2022.

– Kan dere ikke selge gassen billigere til Europa for å få ned strømprisen?

– Nå har vi bygd opp et marked, og hvordan markedet skal fungere. Utgangspunktet er mangel på energi, som gjør at prisen er høy. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi leverer nok energi.

Han forteller at Equinor har økt gassproduksjonen for å holde prisene nede.

– Gassproduksjonsøkningen har ført til at Tyskland har klart å lagre mer gass til vinteren enn de ellers kunne gjort, sier Opedal.

Equinor-sjefen mener det er politikernes jobb å finne ordninger som gjør det mulig for nordmenn å betale strømregningen sin.

– Men vi er villig til å se på langsiktige kontrakter, nettopp for å sikre en bærekraftig pris over tid, sier Opedal.

– Men det å senke gassprisen nå, for å senke strømprisen, er helt uaktuelt?

GOD STEMNING: Feiringen avslutter med en konsert i Stavanger Konserthus lørdag. Foto: Håkon Sagen

– Vi må følge de markedsmekanismene EU har satt. Vi kommer også til å følge potensielle nye markedsmekanismer fremover.

Han mener mye av verdensøkonomien har utviklet seg på grunn av fossil energi.

– Vi må fortsette med det, for å sikre at vi har nok energi, men samtidig klare å vri forbruket til å bli fornybart.