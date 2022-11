Eplekjekk VM-drøm

– Det ville vært fantastisk om vi fikk en medalje da. Det vil gi oss utrolig inspirasjon til å satse videre, drømmer Kristine Skarbø som synes det er kjekt å være med i den utviklingen som skjer på siderfronten i Norge.

RÅSTOFF: Carlos bærer inn eplekassene som bugner etter innhøstingen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Nå er det 50 produsenter som lager 130 ulike sorter. Og salget skyter fart. I fjor ble det solgt sider i Norge for 100 millioner kroner. Til sammenligning solgte Vinmonopolet i 2011 norsk sider for 3,9 millioner kroner.

Epledistrikt

På Stranda på Sunnmøre driver Kristine og mannen Carlos Skarbø gård i Stranda kommune. 4 000 epletrær på eiendommen blir til tonnevis med epler og prisvinnende sider. Dråpene skal kjempe om VM-tittel i mesterskapet som begynner i Bergen på torsdag.

Matbygda Stranda er kjent for både pizza og spekeskinke, men har også lyst til å høste berømmelse for siderproduksjon. 241 sidere fra 92 produsenter og 13 nasjonaliteter bedømmes etter smak, utseende og aroma i mesterskapet.

Foto: Arne Rovick /TV 2

– Andre land har sine vindistrikt. Vi har våre siderdistrikt der jordsmonn, klima og kultur påvirker smaken på både eplene og produktene vi lager, forteller Kristine Skarbø til TV 2.

Hun går gjennom eplehagen hvor familien har høstet epler siden tidlig på 1900-tallet. Så ble de fleste trærne hugget ned og fjernet på 70-tallet - lenge før noen så potensiale i å presse eplene og lage sider.

Kristine og mannens historie startet med at de fikk en vinpresse i gave da de giftet seg i 2013. De startet i det små og lagde mer og mer sider, både fra egen hage og med frukt fra nabolaget.

MASSIVT PRESS: Eplesaften presses ut av eplene. Sidereventyret startet med at ekteparet fikk en vinpresse i gave. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi klarte til slutt ikke drikke opp alt vi produserte og fikk kommunalt salgsløyve. Så statlig tillatelse til å selge på Vinmonopolet, og til restauranter og fra eget gårdsutsalg. Det endte med at vi ikke hadde nok epler og måtte plante ut flere trær, forteller Skarbø.

Årets avling er i hus. I produksjonslokalet i skogen bæres det inn kasse på kasse med epler som skal presses og få nytt liv på store ståltanker på 2500 liter. Det blopper heftig i gjærlåsene på toppen av tankene.

FULL TANK: Tusenvis av eplesider står til gjæring på store ståltanker i det lille produksjonsalegget på Stranda på Sunnmøre. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi bruker spontangjæring, den gjæra som finnes naturlig i epleskallet. Den gir en unik sider, mener Skarbø.

Sider i støtet

Ektemannen Carlos Ruiz Rabelo tapper av ferdig sider av historiske eplesorter og studerer resultatet opp mot lyset.

– Dette er sideren Arvegull fra fjorårets produksjon. Den kjekkeste delen av produksjonen er jo prøvesmakingen, smiler spanjolen.

– Det første du møter er fargen; gyllen og ganske klar! Duften er fruktig, litt blomster og sitrus. Smaken er tørr, fruktig og aromatisk. Denne passer godt å nyte til mat, smatter Skarbø og skåler med mannen.

SPRUDLENDE: Kristine Skarbø og mannen Carlos tapper sider produserer på Skarbø gard på Stranda på Sunnmøre. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Denne uka setter de kursen mot Bergen for å følge konkurransen og møte kolleger i siderbransjen, i det som offisielt heter Nordic International Cider Awards (NICA), også kjent som Sider-VM.

– Norsk sider vinner internasjonale priser og velfortjent oppmerksomhet, og kreativiteten bobler blant produsentene. At norsk siderproduksjon nå når nye kommersielle og kvalitative høyder er viktig for utviklingen av distriktene, næringen og norsk landbruk. Norge er i ferd med å bli en sidernasjon, sier Bernt Bucher Johannessen, daglig leder for næringsorganisasjonen HANEN.

KVALITETSSJEKK: Siderekteparet tester ut varene av fjorårets produksjon som nå tappes på flasker. Foto: Arne Rovick /TV 2

Du kan smake

I forrige uke fikk Kristine og Carlos Møre og Romsdal fylkeskommunes bedriftutviklingspris.

– De har klart å skape et livskraftig bruk ved å få flere «føtter å stå på». Naturen rundt bruket er en viktig del av hele konseptet, både for presentasjon av produkta og for smak på ost og sider, heter det i begrunnelsen.

Nå kan det bli mer heder og ære. Skarbø skal delta med tre ulike produksjoner i sider-VM.

GÅRDSUTSALG: Fra gårdsutsalget selger Skarbø både sider, eplemost og ost fra egen produksjon. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi har fire ord på korka vår: Fryd, glød, håp og mot. Det må vi ha med oss i konkurransen og håpe at innholdet gjør inntrykk på dommerne. Det blir fantastisk å være med på, forteller siderekteparet før den store konkurransen.

VM-DELTAKER: Skarbø gård skal delta i VM i sider med tre ulike sidere. En av disse er rosesideren Glød som er eplesider tilsatt rips, bringebær og morelle. Foto: Arne Rovick /TV 2

Norsk Siderfestival, som VM er en del av, er åpent for publikum fredag og lørdag 11 og 12.november, med kurs, prøvesmaking og tema-arrangement. Og det er blir muligheter til å prøvesmake vinnerproduktene på kulturhuset i Bergen lørdag.