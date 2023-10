Epidemien sprer seg i Danmark – frykter utbrudd i Norge

For første gang på flere år opplever Danmark et større utbrudd av den smittsomme luftveisinfeksjonen kikhoste. Nå tar Folkehelseinstituttet grep i Norge.

Siden august har smittetallene økt dramatisk i Danmark. Flere uker på rad har det blitt registrert flere hundre nye kikhoste-tilfeller.

– Danmark opplever akkurat nå en epidemi av kikhoste, skriver Statens Serum Institut i en pressemelding.



Etter to år med pandemi og strenge smitteverntiltak har mange smittsomme sykdommer igjen begynt å blomstre.

Nå frykter Folkehelseinstituttet (FHI) at vi kan få et lignende utbrudd i Norge.

FØLGER MED: FHI følger med på antall kikhostetilfeller som rapporteres i meldingssystem for smittsomme sykdommer. Foto: FHI

– Kikhoste er en svært smittsom sykdom, sier lege Fredrik Skår i FHIs avdeling for Luft-, blod- og seksuell smitte.

– Risikoen for smitte øker

Etter to år med lite smitte i Norge, ser man nå en tydelig økning i antall kikhostetilfeller.

Mens det i 2021 og 2022 bare var rundt 40 som fikk sykdommen hvert år, er det hittil i år meldt om 695 tilfeller totalt.

– Høyest forekomst er meldt fra ungdom mellom 10 og 19 år, sier Skår.

Dette er likevel langt unna toppårene før pandemien da det som regel var flere tusen tilfeller hvert år.

– Under pandemien har forekomsten av kikhoste falt drastisk, sannsynligvis på grunn av smitteverntiltak, sier Skår.

UTBREDT: Kikhoste er mest utbredt hos barn, men rammer også voksne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helt siden sommeren 2021 har FHI advart om at det kan komme et større utbrudd av kikhoste i Norge. Fordi sykdommen ikke har sirkulert på flere år, er det trolig lav immunitet i befolkningen.

– Det gjør at risikoen for smitte og utbrudd øker, sier Skår.

Spedbarn døde

Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon med hosteanfall. De fleste merker de første symptomene rundt en uke etter man blir smittet, og opplever da rennende neste, hoste og feber.

Sykdommen kan deretter utvikle seg til kraftige hosteanfall med brekninger og kiking, som kan vare i flere måneder.

De aller fleste håndterer infeksjonen fint, men små barn er særlig utsatte for alvorlig sykdom.

– Spedbarn har økt risiko for alvorlig utfall av infeksjonen grunnet faren for komplikasjoner som lungebetennelse, pustestans og i sjeldne tilfeller hjerneskade, sier Skår.



UTSATT: Uvaksinerte barn under to år er spesielt utsatt for sykdommen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

I sommer døde et spedbarn i Danmark av sykdommen. Danske myndigheter oppfordrer nå alle gravide om å ta kikhostevaksine, og ber folk prøve å unngå smitte.

– Vær ekstra oppmerksom hvis du skal besøke mindre barn. Du kan risikere å smitte de små som kanskje ikke er beskyttet av vaksinen enda, sier Kirstine Moll Harboe, konstituert enhetssjef i Sundhedsstyrelsen i en pressemelding.



Tilbyr ny vaksine

I Norge får alle tilbud om kikhostevaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

– Selv om vi har høy vaksinasjonsdekning mot kikhoste, så kan ikke vaksinasjon hindre smittespredning, sier Skår.



Vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, og spedbarn som ikke har rukket å bli vaksinert enda er derfor ekstra utsatte.

FLERE DOSER: Alle norske barn får tilbud om fem doser med kikhostevaksine over flere år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nå har FHI foreslått at også gravide i Norge skal få kikhostevaksine for å beskytte babyen.

– Når mor vaksineres i 2. eller 3. trimester i svangerskapet danner hun antistoffer som overføres til fosteret slik at det nyfødte barnet er beskyttet, sier Skår.



De fleste land i Vest-Europa, USA, Canada, Australia og Sør-Amerika tilbyr allerede denne vaksinen til gravide.



Regjeringen har etter anbefaling fra FHI foreslått finansiering til dette i det nye statsbudsjettet.

– Vi er glade for at det kan bli et tilbud også til norske gravide i 2024, gitt at statsbudsjettet vedtas, sier Skår.