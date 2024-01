EOS-utvalget: Ikke grunnlag for kritikk mot E-tjenesten etter Pride-terroren

RAPPORT: EOS-utvalget har undersøkt E-tjenestens rolle i 25. juni-angrepet, hvor to personer ble skutt og drept ved utestedene Per på Hjørnet og London Pub 25. juni 2022. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene mener ikke at E-tjenesten fremprovoserte terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

EOS, som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, har prøvd å få svar på to spørsmål etter at Zaniar Matapour drepte to og skadet flere i en masseskyting under Pride i Oslo sentrum 25. juni 2022:



Hvorvidt E-tjenesten ved sin kildeføring framprovoserte skytingen 25. juni 2022.

Hvorvidt E-tjenesten overholdt plikten til rettidig å dele relevant informasjon med PST i forkant av angrepet.

Tidligere har et utvalg evaluert myndighetenes håndtering av skytingen. De fant blant annet avgjørende svikt i kommunikasjonen mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i forkant av skytingen.



Agent utga seg for å være terrorist

En etterretningsagent fra E-tjenesten utga seg for å være terrorist i Den islamske staten (IS da vedkommende fikk vite om et planlagt angrep mot Skandinavia.

PST ble varslet om informasjonen, men gikk ikke videre med undersøkelsene før angrepet skjedde. Både metodebruken og informasjonsflyten har tidligere blitt kritisert.

To mennesker ble drept i angrepet, ni overlevde med skuddskader og ytterligere 20 fikk andre fysiske skader. Samlet er det 266 personer som per i dag er ansett som fornærmet etter masseskytingen.



Ikke avdekket brudd

Konklusjonen av EOS-utvalgets undersøkelser, som ble lagt fram i en melding til Stortinget tirsdag ettermiddag, er som følger:

Undersøkelsen har ikke avdekket at det foreligger brudd på forbudet i E-tjenestens virksomhetsutøvelse mot å fremprovosere handlinger som ellers ikke ville blitt begått.

Det er ikke holdepunkter for at E-tjenestens kildeføringen medførte at angrepet ble mer alvorlig eller omfangsrikt enn det ellers ville ha blitt.

E-tjenesten har overholdt sin varslings- og rapporteringsplikt etter e-loven § 2-4 første ledd.