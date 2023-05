– Vi har hatt en god og innholdsrik samtale om forholdet mellom Norge og Kina, sier Støre etter at han og Qin Gang kommer ut av møtet på Statsministerens kontor fredag formiddag.



Støre forteller at han blant annet diskuterte menneskerettigheter med den kinesiske utenriksministeren.

– Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og for utviklingen i Hong Kong. Norge vil fortsette å støtte opp om arbeidet til FNs høykommissær, og jeg oppfordret Kina til å gjøre det samme, sier Støre.

Potensial

Qin Gang konkluderer også med at det har vært «en veldig god samtale».

– Selv om vi har forskjellige syn på menneskerettigheter, har vi et felles mål. Det er å gi bedre liv til våre to folk. Dette er også et separat mål for kommunistpartiet i Kina.

Han poengterer at Kina og Norge er svært forskjellige land.

– Men vi kan snakke sammen og utveksle syn og erfaringer og lære av hverandre, basert på prinsippet om gjensidig respekt. Vi har begge gitt uttrykk for tilfredsstillelse over den enorme fremgangen i forholdet vårt det siste tiåret, sier Qin.

Utenriksministeren sier at han ser muligheter for et enda bedre samarbeid.

– Jeg sa nettopp til statsministeren at Kina er på vei mot målet om å bli et modernisert land. Det betyr at flere kinesere får bedre liv, et bedre miljø. I vår jakt på disse målene ser vi enormt potensial i å samarbeide med Norge, sier Qin.

Klimasamarbeid

Han bedyrer at Kina vil fortsette å åpne landet og at man ser etter «vinn-vinn-resultater i samarbeidet med Norge og andre land».

– Vi har identifisert noen prioriteringsområder for samarbeidet fremover. Spesielt den grønne overgangen, avkarbonisering av industrien og beskyttelsen av miljøet og biomangfoldet. Vi har store interesser og stort potensial her, mener Qin.

– Vi vil søke et særlig nært samarbeid opp mot klimatoppmøtet som kommer til høsten, sier Støre.

Qin Gang legger til at Kina også ønsker flere norske produkter velkomne inn på deres gigantiske marked, noe han også poengterte i et møte med norske forretningsfolk torsdag kveld.

Neste post på programmet for Kinas utenriksminister under besøket i Norge, er et møte med Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.