Enorme vær-forskjeller: – Vil kjennes ut som en dårlig dag i mars

VARIERNDE: Det vil ikke bli så fristende å bade i Bergen denne uka, som det var her. Foto: Erik Teige / TV 2

I dag er det oppholdsvær i hele Norge.

– Men det blir den siste dagen på en god stund, sier Isak Slettebø, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Mandag kveld kommer det inn en kaldfront, som for alvor tar fart tirsdag.

Det innebærer regn og regnbyger i «hele» landet tirsdag, før været letter mot slutten av dagen.

Som følge av nedbøren som er ventet, varsler NVE fare for skadeflom i flere elver på Sør- og Østlandet og i Altaelva.

To vassdrag er faren satt til oransje nivå, som forekommer sjeldent og er alvorlig, ifølge NVE.

REGN: Det blir særlig vått på Vestlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Vest-Finnmark denne uka. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Sludd og snø ingen sensasjon

Etter tirsdag blir det et værskille i landet.

Sørlandet og Østlandet får en lettere værtype, mens det blir regn og kjøligere resten av landet onsdag og torsdag. Det blir også sterk vind flere steder.

I Sør-Norge kan det bli temperaturer ned mot 10 grader, og jo lenger nord du kommer, jo mer kan du ha bruk for ullgenseren.

– Det blir ned mot et par, tre plussgrader i Troms og Finnmark fram til fredag, sier Slettebø.

– For mange vil ikke været som kommer, minne om slutten av mai. Det vil kjennes ut som dårlig dag i mars. Det i seg selv er ikke så oppsiktsvekkende. For dem som bor i Troms og Finnmark for eksempel, er sludd og snø før sankthansaften ingen sensasjon, påpeker han.

Meteorologen sier han imidlertid har bemerket seg én ting den siste tiden: Været i Øst-Finnmark har lignet på været som har vært på Østlandet den siste tiden. Det samme som vil gjelde denne uken.

25 grader

Med én langhelg unnagjort, er det ikke lenge til neste.

Til helgen er det pinse (søndag 28. mai), etterfulgt av 2. pinsedag mandag 29. mai, som er en offentlig fridag.

Meteorologen oppsummerer kommende helg følgende i grove trekk:

– Det blir stort sett under ti grader i Nord-Norge og litt mer i Sør-Norge, sier Slettebø.

Men Østlandet og Agder vil trolig få det enda varmere.

Søndag meldte Aftenposten at det kan bli mot 28 og 29 grader i disse områdene 29. mai, men Slettebø i StormGeo sier at disse prognosene kan ha endret seg.



– Foreløpig ser det ut til at det kan bli opp mot 25 grader pinsehelgen, men det kan endre seg, sier Slettebø.

Med høye temperaturer i sør og kulde i nord, ser temperaturforskjellen ut til å bli rundt 20 grader pinsehelgen.

Slettebø sier at været vi ser fremover er innenfor normalen de siste 12–13 årene.

Mai-temperaturene varierer ut fra hvor man er i landet: En av de siste dagene i mai for fem år siden var det 30 grader på Østlandet. Mens for to år siden var det 0 grader i Kirkenes.