Enorme gruveplaner: – Det blir et helt annet samfunn

TRE GENERASJONER: Om kort tid skal familiegården gå fra far Alf til Geir Aasmund Dybing, men han er redd datteren Judith ikke får vokse opp der. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

DALANE (TV 2): Geir Aasmund er 17. ledd i slekta som skal drive familiegården videre. Men det som ligger under bakken kan bety slutten.

En gigantisk industri er på vei til noen bygder på sørvestlandet.

Over en periode å på 30 år vil selskapet Norge Mineraler totalforandre landskapet i Dalane, regionen lengst sør i Rogaland.



Geir Aasmund Dybing skal snart ta over familiegården, og han vil være 17. generasjon som driver bruket.

27-åringen frykter han blir den siste.

BEKYMRET: Når Geir Aasmund Dybing tar over gården blir han grunneier, men penger i bytte mot stedet han har vokst opp er for han uaktuelt. Foto: Kristian Myhre / TV 2



– Halvparten er nesten bare fjell, men det er et kjempebeite likevel, sier han.

Den unge bonden peker oppover mot fjellet Storeknuten, like ved Helleland sentrum. Fjellet har nå havnet ganske sentralt på noen geologiske kart.

– Fjellet gjødsler, det er derfor en kan drive på disse tustene av torv her, sier han.



Så at det er noe spesielt i fjellet her har ikke vært en hemmelighet.

GODT BEITE: På de forblåste knausene rundt gården Geir Aasmund skal overta, er det frodig. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

I tillegg kom det i 2012 en NGU (Norsk Geografisk Undersøkelse) som slo fast at i området rundt Helleland i Egersund kommune lå det mineraler til en enorm verdi.

Det britiskeide selskapet Norge Mineraler har drevet prøveboring i området i flere år. Nå har de lagt frem planene for gruvedrift på Helleland og Ualand helt nord i Egersund kommune.

De vil gjøre gården og fjellet Storeknuten om til et gigantisk dagbrudd med avgangsmasser på 16 millioner tonn i året.

GRUVEPLANER: Slik ser en oversikt over planene til Norge Mineraler ut. Gården til Geir Aasmund ligger i felt nummer 5. Foto: Norge Mineraler

– Jeg kan stå her og grine for mitt, men det mange rundt meg som ikke mister noe av gård og grunn, men det blir ikke et sted å leve etterpå, sier Dybing og legger til:

– Sånn sett kan du si vi er privilegerte, for her mister vi alt og får forhåpentligvis en kompensasjon som duger. Det er mer synd på de som ikke får en krone, sier Dybing.



Men uansett hvor store summer han eventuelt får som kompensasjon for å skulle miste familiegården, har han et klart svar:

– Det er rett og slett ikke interessant.

LØPER FRITT: Geitene springer rundt på fjellet så lenge det ikke er snø, da får de komme inn i fjøset Geir Aasmund har restaurert. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Dere forteller eventyr



På Heskestad kulturhus i Lund strømmer det inn folk. Ordfører Gro Helleland (KrF) står på kjøkkenet og trakter kaffe for harde livet.

– Det blir fullt hus, vi må ha flere benker, sier hun og løper ut.



Om bare noen minutter skal Norge Mineraler informere om sine planer for gruvedrift i området. For Lund kommune handler det i hovedsak om et digert deponi, gruvedriften skal foregå i nabokommunen Egersund.

– Dette liker vi ikke. Vi vil ikke ha et deponi, slår ordføreren fast.



STINN BRAKKE: Det er fullt i kulturhuset når Gro Helleland åpner folkemøtet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Helleland er ikke i utgangspunktet negativ til gruvedrift, men skeptisk til dimensjonene.

– Dette er så voldsomt. Det må dimensjoneres ned. Det er også ny teknologi i dag, så det å ha åpen gruve bør ikke én politiker i Dalane gå med på, sier Helleland.



Det er en spent stemning når daglig leder i Norge Mineraler, Olav Skalmeraas, introduserer seg og starter presentasjonen.

– Jeg ønsker at dere skal bli kjent med oss og prosjektet. Jeg tar gjerne imot telefoner, en kaffeprat eller møter. Vi er egentlig på samme lag, sier Skalmeraas.



PRESENTASJON: Daglig leder i Norge Mineraler, Olav Skalmeraas, sier han vil ha en åpen dialog med innbyggerne om planene til selskapet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Etter at selskapet har lagt frem planene om gruvedriften, er det ikke mangel på innbyggere som vil ta ordet.

– Dere går fra bygdesamfunn til bygdesamfunn og forteller eventyr, sier en.

– Dette fremstår ikke realistisk, sier en annen.

Mange stiller også spørsmål til risikosone for steinsprang, for hvor mye strøm industrien vil bruke og uttrykker frykt for kvaliteten på drikkevannet.

– Blir et helt annet samfunn



Etter møtet sier den daglige lederen at han setter pris på at det kom mange kritiske spørsmål.



– Er disse planene forenlige med bygdesamfunnet slik det er i dag?



– Ja, veldig forenlig vil jeg si, svarer Skalmeraas.

Han utdyper at han har fått mange spørsmål om dette, og at hans svar er positivt.

– Det kommer til å bli godt å bo på Helleland, men det kommer til å bli annerledes. Det kommer til å bli et helt annet samfunn i fremtiden, sier han.

Skalmeraas trekker frem en gruppe han savnet å høre fra på møtet i dag.

– De unge. De som skal jobbe i denne gruva, og som skal ha verdifulle bidrag til samfunnet som denne virksomheten vil bidra til, sier direktøren.

Norge Mineraler planlegger oppstart i 2028. Et tall som blir møtt med stor skepsis blant innbyggerne, som mener det virker helt urealistisk få på plass et så stort prosjekt på fire år.

– 2028 er realistisk, men da må alle prosesser og godkjennelser komme på rekke og rad, sier Skalmeraas.



Han vedgår at de har noen få utsettelser allerede, og peker på sent 2028, kanskje 2029.

FØLGER MED: Geir Aasmund Dybing følger nøye med på både presentasjonen til Norge Mineraler og på innspillene fra sambygdingene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det var rett før jeg måtte opp og si noe selv, men jeg gjorde ikke det, sier Geir Aasmund Dybing etter møtet.



Han er lettet over at mange av prosjektets uklare sider har blitt kastet lys over. Norge Mineraler har svart på det de sier de kan svare på, og det er fremdeles mye som ikke er hogd i stein.

– Det kverner i hodet hele veien, på jobb og kveldstid. Jeg velger å ikke tro noen ting, men selvsagt håper jeg på å få beholde gård og grunn og leve ut livet jeg har lyst å leve.