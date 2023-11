Enorm pågang: – Ti ganger så mange som kommer

I dyrtiden vi er inne i er det mange som kjenner på økte priser og høy rente.

For noen er det ekstra utfordrende.

Senior kommunikasjonsrådgiver Anne Hege Skogly i Kirkens Bymisjon sier de får rapporter som tilsier at det er stadig flere som har det vanskelig.

– I Bodø forteller våre folk at ti ganger så mange kommer, fordi de ikke har nok mat. I Drammen har de meldt at de ikke klarer å hjelpe halvparten av dem som kommer og trenger klær, sier Skogly.

Hun legger til:

– Vi frykter at denne julen blir vanskelig. For foreldre som føler de ikke strekker til. For barn som føler seg utenfor, fordi de ikke har de tingene eller pengene «alle andre har».

MAT: Flere ber om hjelp, melder Kirkens Bymisjon. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener det ikke er nok kapasitet

Skogly tror det store behovet for hjelp overstiger kapasiteten til alle hjelpeorganisasjonene.

Derfor mener hun det er viktig å legge ansvaret hos politikerne.

– Nå er forhandlingene om statsbudsjettet i gang. Kirkens Bymisjon mener forslaget fra regjeringen er et budsjett for velstandsdager. Vi har varslet at vi trenger et budsjett for krisetid.

Matsentralen er et nettverk som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

MATSENTRALEN: Matsentralen venter enda større pågang før jul. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Vi merker økt pågang av både privatpersoner og organisasjoner. Dette er en utvikling vi har kjent på i hele år, samtidig som både vi og organisasjonene «våre» har opplevd at vi ikke har nok mat til å dekke behovet som finnes.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Silje-Maria Markussen i Matsentralen. Hun tror den voldsomme pågangen vil fortsette å øke i november og desember.

Flere aleneforeldre

Også Røde Kors ser samme tendens. De har ikke landsdekkende tall enda, men deler lokale tall fra deres juleaksjon i Skien.

Der renner det inn med søknader i det som trolig blir et nytt rekordår for dem.

– I fjor hadde vi totalt 430 barn som vi delte ut gaver til, i år er antallet allerede 350. Hvis det fortsetter som dette så har vi ikke midler eller mulighet til å hjelpe alle som søker. Vi ser at antallet øker for hvert år, og i år er det en drastisk økning, sier nestleder i Røde Kors i Skien, Mari-Ann Helliksen.



RØDE KORS: Røde Kors melder om uventet stor pågang fra ett av deres lokalkontorer. Foto: Berit Roald/NTB

– Det høres kanskje ikke så mye ut, men her i Skien er vi flere organisasjoner som deler ut mat og gaver til jul, og alle opplever like stor pågang nå. Majoriteten søker ikke om hjelp flere steder.

Hun sier barnefamilier dominerer, men at de også ser en stor økning i aleneforeldre som søker om matkasse.



Presserådgiver Håkon Løtveit i Frelsesarmeen skriver at det er tidlig å si noe om antall i henvendelser til dem.

– Men det er grunn til å tro at dyrtid og for så vidt også endringen hos Finn kan gi en effekt, da de også viser til oss i kommunikasjon rundt endringen.



Slår alarm

TV 2 skrev forrige uke om Finn som fjerner funksjonen som har gjort det mulig å spørre om hjelp til jul. De begrunner valget blant annet med at mange mottok hets.

Grepet har fått flere til å reagere – også stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson i Rødt. Han mener det er et tydelig tegn.

– Hovedpoenget er at det er nok et alarmsignal om at stortinget ikke gjør jobben. Hvis det er så mye pågang på Spleis og i andre grupper, er det et tegn på at altfor mange folk sliter med å få jula til å gå rundt.

KRAV: Mímir Kristjánsson i Rødt stiller krav til regjeringen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hjerteskjærende

Kristjánsson mener regjeringen kan gjøre to ting får å gjøre det lettere for folk på kort sikt.

– Høytidstilleget som folk kan søke om, kom i fjor altfor kort tid før jul. Det vil hjelpe mange om det kunne bli varslet om i god, og at det kunne kommet allerede i november. Det holder ikke at «alle» begynner å bry seg om de fattige kun i desember.

Han sikter til at regjeringspartiene og SV i fjor ble enige om å dele ut 1000 kroner til sosialhjelpsmottakere – i tillegg til 1000 kroner per barn – i desember.

– Det andre er å gi mer midler til veldedige organisasjoner. Nå er hele systemet sprengt.

Kristjánsson mener regjeringspartiene nå må svare.

Han legger til:

– Det er alvorlig og hjerteskjærende. Jeg vil oppfordre alle som kan, til å hjelpe. Løsningen er ikke gaver fra private, men det er bedre enn ingenting.

– Tar det på alvor

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna svarer følgende i en e-post:

– Jeg forstår uroen noen kjenner på. Det er utvilsomt krevende tider hvor mange har fått trangere økonomi, og flere sliter. Det tar jeg, og regjeringen på alvor.

Hun skriver at det jobber for å sikre folks økonomi på kort og lang sikt.

– Samtidig som vi skal sikre at de velferdsordningene vi har bygget opp, er der for folk.

ALVOR: Arbeids- og inkluderingsminister Tinje Brenna (Ap) sier regjeringen tar problematikken på alvor. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Hun svarer ikke på Kristjanssons krav om julehjelpen til sosialhjelpsmottakere, eller økt støtte til frivillige organisasjoner.

Hun skriver videre:

– Trenger man bistand, ta kontakt med NAV. NAV-kontoret er der for å hjelpe, enten med økonomisk støtte eller rådgivning, og de har fått beskjed om å ta spesielt hensyn i juletida. Dette er et felles sikkerhetsnett, og det er viktig at det brukes. I tillegg vil jeg gi honnør til det gode arbeidet de frivillige organisasjonene gjør, og måten de samarbeider blant annet med NAV.