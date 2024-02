Enorm pågang: – Ikke mye ledig igjen

Fredag ettermiddag er det mange nordmenn som kan pakke ski, staver og hjelm og slå seg løs i slalåmbakkene.

TV 2 har tatt en prat med ulike skisentre i Norge for å høre om pågangen inn mot vinterferien.

Flere av anleggene har allerede merket en enorm pågang, og det er takket være våre kjære naboer.

– Utsolgt

Anne-Lise Holde Dokken, markedsansvarlig for SkiStar Hemsedal og Trysil, forteller at det har strømmet til med skandinaver denne uken og kickstartet de kommende vinterferieukene.

– Her i Hemsedal er det helt fullt med dansker og svensker, sier Dokken.

FLUST AV FOLK: Om du skal kose deg i vinterfjellet de kommende ukene er du ikke alene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun forteller at SkiStar Hemsedal disponerer over 500 enheter, som tilsier leiligheter, hytter og hotellrom.

– Vi har 100 prosent belegg over flere dager denne uken, bekrefter Dokken.

Likevel forteller hun at det er noen få overnattingsmuligheter igjen ulike dager, men ikke mye.

– I helgene finnes det fortsatt en mulighet for å leie, og i neste uke er det noen få enheter igjen.

I uke 9 er det mer å by på, ifølge Dokken.

HØYTID: Hemsedal skisenter har mange besøkende gjennom hele vinteren, men forventer ekstra mange nå. Foto: SkiStar Hemsedal

– Det finnes jo alltid en ledig seng, men de beste enhetene er selvsagt utsolgt. Det er alltid noe bevegelse i markedet, så det er muligheter til å kaste seg rundt for noen fine skidager.



Dokken forklarer at det er noen frittstående hotell og private hytter som de ikke har tall på.

Samtidig sier hun at Hemsedal skianlegg har mellom 5- og 6.000 besøkende i anlegget hver dag de kommende dagene og ukene, pluss barn under syv år som kjører gratis.

Vinterferie uke 8: 19.-23. februar Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag og store deler av Vestland. Vinterferie uke 9: 26. februar-1. mars Innlandet, Buskerud, Rogaland, Nordland, Troms, Finnmark og små deler av Vestland.



– Begynner å fylles opp

Også på Vestlandet er det enorm pågang i skianleggene.

– Det er ikke mange hytter og hoteller igjen. Det begynner å fylles opp. Det er fortsatt mulig å få tak i, men folk begynner å få dårlig tid.

Det sier Anna Bryn, daglig leder for Voss Resort Fjellheisar. Hun påpeker dog at de har storfint besøk fra en helt annen nasjon enn de andre skianleggene.

PUDDERJAKT: Bryn og Voss skisenter kan by på fantastiske skiforhold med mye bra snø. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Pågangen er utrolig god. Det ruller i gang denne uken og vil fortsette i tre uker til. Nå er det fullt hus med masse nederlendere her. Og de neste to ukene vil det være vinterferie for mange. Spesielt uke 9 blir nok den aller travleste.

Bryn mener det vil være mellom 20- og 30.000 besøkende i uken.

– Vi er veldig klare. Vi har lagt bak oss en travel helg, og den har gitt oss en pekepinn på de neste ukene.

HØYT OVER BAKKEN: På Voss kan du kjøre skogsløyper og varme deg i gondolen med vakker utsikt. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Fullt med danske gjester

Ann-Torill Briksdal, konsernsjef i Hovden Alpin Resort, forteller at våre danske naboer også har inntatt vinterfjellet på Sørlandet.

– Det er fullt med danske gjester både i sengene og i skibakkene. De nyter både vinterfjellet og snøen, så det er veldig hyggelig, sier Briksdal og fortsetter:

– Vi har flere danske gjester nå enn på mange år. Vi mistet mye av markedet under covid, men nå har vi klart å bygge det opp igjen.

SNØRIKT: Sørlandssenteret Hovden kan by på mye god snø. Foto: Hovden Alpin Resort

Konsernsjefen bekrefter også at det er mange skiglade nordmenn som har bestilt opphold i de norske vinterferieukene.

– Neste uke er det vinterferie i Agder, som er vårt hjemmemarked. Da kommer alle hyttegjestene og i uke 9 kommer Rogalandsgjestene. I tillegg merker vi mer og mer trafikk fra Østlandet.

– Ikke mye ledig igjen

Gudrun Sanaker Lohne er destinasjonssjef hos SkiStar Trysil. I bakkene til Norges største skisted er det også høyt aktivitetsnivå.

– Denne uken har vi mange gjester fra Danmark og England spesielt. 90 prosent av våre kommersielle gjester, som bruker våre overnattingsmuligheter, kommer fra utlandet, sier Lohne.

VÅR NESTE STJERNE?: Skal du teste sort løype og finne din indre Aksel Lund Svindal? Foto: Jan-Arne Pettersen

Men de neste to ukene vil det også strømme på med skiglade nordmenn.



– Det er veldig bra bestilt i vinterferieukene. Det er ikke mye ledig igjen, men det skjer alltid endringer. Det er som regel noen restplasser å få tak i.

Lohne forteller at skisenteret forventer mellom 10- til 11.000 besøkende om dagen. De forventer flest gjester fra Oslo-området, Innlandet og Sverige.

– Vi er klare. Her er det rigget og strøkne forhold. Alt er åpent og vi kan ønske alle velkomne til strålende vinterferiedager.

– Masse snø

I Sør-Trøndelags hovedanlegg, Oppdal skisenter, er det ventet mange gjester. Det bekrefter daglig leder Arnulf Erdahl.

– Sist helg var godt besøkt og var en kjempehelg. Vi regner med at det blir kjempemasse folk i vinterferieukene også. Helgen som var nå viser til det samme.



GOD KONTROLL: I vinterferien er det mange som skal cruise nedover slalåmbakkene. Er du en av dem? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Erdahl forklarer at skisenteret er skrudd sammen annerledes fra landets største anlegg, og at skisenteret ikke er i besittelse av varme senger.

De har derfor ikke kontroll på hvor mange overnattingsgjester det er.

Den daglige lederen anslår likevel hvor mange som vil skaffe seg heiskort.

– Anlegget brukes av mange hytteeiere rundt om i Midt-Norge. Vi har fantastiske forhold og masse snø i skisenteret, og det kommer til å komme 4-5.000 gjester, sier han og fortsetter:

– Vi har hele skisenteret åpent, og det er full drift over fire forskjellige fjell. Vi er så klare.