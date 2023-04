Enorm økning i salget av mentolstift hos apotekene

Camilla Lid Annaniassen har slitt med migrene i 25 år. På sosiale medier deler hun sine erfaringer med den kronisk sykdommen.

Nylig la hun en video på sin TikTok der hun tipset om en «migrenestift» man får kjøpt reseptfritt på apotekene. Innlegget har fått mange kommentarer og visninger.

— Jeg fikk tilbakemeldinger fra ekstremt mange som ikke hadde hørt om denne før, og som ville prøve.

«Migrenestiften» er en mentolstift som skal påføres i tinningen, dette skal lindre smertene ved migrene og hodepine.



— I etterkant av videoen har jeg fått mange melding og kommentarer på at det hjelper, spesielt fra unge, sier Annaniassen.

Trenger tips

Videoen er sett over 200.000 ganger, og mange hundre har engasjert seg i kommentarfeltet.

— Når jeg snakker om migrene, opplever jeg mye engasjement. Mange unge skriver til meg at de er fortvilet og at de trenger tips.

ALENE: Annaniassen sier hun ofte har følt seg alene om migrenen, hun vil derfor dele sine opplevelser i håp om at færre føler på det samme som henne. Foto: Privat

Til tross for at Annaniassen deler det som fungerer for henne, er hun tydelig på at migrene er en kompleks sykdom.



— Dette er ikke en mirakelkur, og denne stiften er ikke så fantastisk at migrenen min forsvinner heller, men den hjelper meg mye.

— Kunder sverger

Silje Ensrud, pressesjef i Apotek1 bekrefter at salget av «migrenestift» har økt.

— Vi har faktisk sett en dobling i salget fra februar til mars, sier Ensrud.

Hun mener det ikke er uvanlig at produkter som treffer på sosiale medier, er med på å øke interessen for et produkt.

— Det kommer en del innom apotekene for å søke råd og hjelp mot migrene, så om noen forteller om god effekt kan jeg forstå at dette er noe man vil prøve, sier hun.

MANGE ÅR: Migrenestiften har vært i salg i mange år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ensrud presiserer at det likevel er vanskelig å fastslå hovedårsaken til at salget har økt.

— Vi vet ikke hva som ligger bak disse tallene, og om det er kjøpt til vanlig hodepine eller migrene er vi heller ikke sikre på, sier hun.

Vitusapotek kan også melde om økt interesse for mentolstiften. Sammenliknet med mars i fjor har økningen i salget vært 142 prosent.



— Mange kunder sverger til migrenestiften og opplever den som lindrende, skriver pressesjef i Vitusapotek til TV 2.

Ingen dokumentert effekt

Erling Andreas Tronvik, overlege og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, mener det er for lite god dokumentasjon på at en mentolstift har noe effekt mot migrene.

— Vi har for lite kunnskap om dette til å gå ut og anbefale det, sier Tronvik.

Han understreker likevel at det er ulikt hva pasienter opplever som lindrende.

USIKKER: Erling Andreas Tronvik, overlege og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

— Det er svært individuelt hva pasienter opplever at hjelper.

Tronvik er kjent med at mange har sterke, og ulike meninger om hva som hjelper mot migrene og hodepine.

— Vi ønsker å fremme det vi vet med sikkerhet at har en faktisk effekt. Derfor kan vi ikke anbefale en såkalt «migrenestift».

Avslutningsvis legger han til at de gjerne imøteser bedre forskning på dette.