– Enorm glede av veldig lite

Prosjekt «juleekspressen» kom til liv for første gang i fjor. Barndomsvenninnene fra Sandefjord hadde begge fått med seg at det var mange som ba om hjelp til julen på Finn.

– Det er nok mange som vil hjelpe, men det blir ofte med tanken. Vi tenkte at vi kunne være logistikkleddet mellom folk. Vi tar på oss rollen med å hente og bringe, forteller Karoline Bøyesen til TV 2.

BARNEKLÆR: Fine og helt brukanes barneklær var noe av det venninnene fikk levert på henterunden. Foto: Alf Simensen / TV 2

De bestemte seg dermed for å legge ut poster på sosiale medier der de skrev at de samlet inn nytt og brukt til å gi videre til julegaver. Responsen var overveldende.

– Dagen etter vi la ut hadde vi fått mange meldinger av folk som hadde lyst til å bidra. Det som skulle bare bli noe lite og enkelt, ble et enormt rigg, sier Adele Kristensen.

Ventet på julenissene

De endte opp med å fylle hele stuen til Bøyesen med gaver, i tillegg til to fulle biler. Så kjørte de rundt og leverte julegaver personlig. Det ble det mange fine møter av, kan venninne fortelle.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Det ble en så enorm glede av så lite. Av ting folk tenker er oppbrukt, så blir noen andre så glad for å få det, sier Kristensen.

Det var spesielt et møte som satte spor. Venninnene hadde vært ute og kjørt rundt julegaver i flere timer og var slitne, da de besøkte en familie som et av de siste stoppene.

– Der var det noen barn som hadde fått lov til å være våkne og vente på «julenissene». Det var et rørende øyeblikk, forteller Bøyesen.

– Vi visste ikke hva vi skulle få oppleve, og hvor mye det betydde for disse familiene bak de litt like Finn-annonsene.

BORDTENNIS: Adele Kristensen og Karoline Bøyesen tester en av gavene de har fått donert. Den ga mersmak! Foto: Alf Simensen / TV 2

Etter suksessen i fjor ville venninnene gjenta prosjektet i år. De har også fått med to venninner til på laget.

De ser særlig en ting som går igjen i annonsene på Finn.

– Varmt tøy. Folk fryser og har ikke råd til ting som luer og stilongs. Det har vi etterspurt mer av i år, sier Kristensen.

NESTEN SOM JULAFTEN: Å sortere og pakke ut alt de har fått inn er nesten som julaften for venninnene. Foto: Alf Simensen / TV 2

Ønske om gjenbruk

Venninnene ville ikke oppfordre folk til å gå ut å kjøpe nye ting for å gi bort. De ba heller folk om å se i boder, skuffer og skap etter ting de ikke trenger lengre, men som kan få et fint liv videre.

– Det tror jeg gjør det litt lettere også, i den krisen vi står i nå. Folk kan kanskje bidra i enda større grad, for de fleste har noe liggende de kan gi bort, i stedet for å kjøpe nytt, sier Bøyesen.

FULL STUE: Stuen til Adele Bøyesen bugnet over av julegaver som vil glede store som små. Foto: Alf Simensen / TV 2

Når man har satt i gang en sånt prosjekt, begynner man også å tenke over sitt eget forbruk.

– Man får lyst til å prøve å være litt mer sparsommelig og ta vare på tingene man har. Og tenke at når man selv er ferdig med en ting så kan det glede ganske mange andre. Så jeg har spart opp litt gjennom året, fordi man vet at det kan få et fint liv videre, forteller Kristensen.

«Juleekspressen» ønsker å inspirere flere til å bidra med det de kan i førjulstiden.

UNDERHOLDNING: Spill, leker og bøker er både populært å gi bort, og å få under treet. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Vi møtte veldig mange fine mennesker i fjor som trengte hjelp, med mange ulike behov. Det var veldig hyggelig å få være med på, som gjør at vi gjør det igjen i år, sier Kristensen.