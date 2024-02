Regjeringen har er enige med fem partier på Stortinget om en ny pensjonsavtale.

– Det er en styrke at et bredt utvalg partier går sammen om en sak. Dette er den største, viktigste og dyreste saken vi behandler i komiteen, sier saksordfører Tuva Moflag (Ap).



Flertallet på Stortinget består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, Venstre, Høyre, KrF og SV.



– Dette er en historisk avtale hvor vi vil bruke drøyt 30 milliarder kroner årlig på å sikre bedre pensjoner til uføre og minstepensjonister.

Frp trakk seg fra forhandlingene tidligere i uka, og heller ikke Rødt slutter opp om forliket.



Disse kan jobbe lenger

Forliket innebærer at pensjonsalderen for ansatte i staten økes fra 70 til 72 år, slik den er i det private næringslivet.

Det betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.



ENIGHET: Tor Inge Eidesen og Henrik Asheim under en pressekonferanse i Vandrehallen etter at et flertall på Stortinget har blitt enige om et forlik om en ny pensjonsreform. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Gjennom en økning av pensjonsalderen i tråd med økningen i levealder sikrer vi velferdsstatens bærekraft, sier Tor Inge Eidesen (Sp) i arbeids- og sosialkomiteen.



– Det vi har gjort nå i fellesskap, er å justere en allerede vedtatt reform. Det er gledelig at vi har flere partier med enn de som opprinnelig sto bak reformen, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre.

For partiet hans har det vært viktig at det er vel og bra at flere må jobbe lenger, men at eldre arbeidstakere er en ressurs som må behandles deretter.

Hjelper sliterne

Det skal også opprettes en såkalt sliterordning i folketrygden som skal vedtas samtidig med de andre forslagene.

Det betyr at folk som ikke klarer å stå i jobb til fylte 72 år, skal få en kompensasjon som bidrar til å trygge økonomien deres.

PRESSETREFF: Kjell Ingolf Ropstad, Arild Hermstad, Sveinung Rotevatn, Freddy Andre Øvstegård, Tor Inge Eidesen, Henrik Asheim og Eli Tuva Moflag møtte pressen torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi får endelig til en sliterordning, som kommer på plass med en gang. Og vi får løftet pensjonen for uføre født mellom 1954 og 1962 gjennom økte skjermingsordninger, sier eder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård (SV).

Han påpeker likevel at det er elementer i avtalen som SV er imot, som økning i pensjonsalderen.

– Men vi får for eksempel til at aldersgrenser skal vurderes på nytt om ti år. Da får vi en mulighet til omkamp dersom vi får samlet støtte til at det å heve gulvet for pensjonsalder er en dårlig idé, slik vi i SV mener.



LO: – En seier

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener regjeringen har sikret gode løsninger, også for dem som ikke kan jobbe like lenge som andre.



– LO har vært tydelig på at når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres. Derfor er jeg veldig fornøyd med at regjeringen har sikret tverrpolitisk enighet om en sliterordning. For oss er dette en seier.



SEIER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier forliket er en seier for LO. Foto: Fredrik Varfjell

NHO gir også honnør til regjeringen etter bredt pensjonsforlik. Direktør for arbeidsliv Nina Melsom sier man kan jobbe lenger, når man lever lenger.



– Derfor må det alltid lønne seg å jobbe. Det er meningsfullt for mange å være i jobb, også sent i livet. Det at vi heier fram «stayerne» i arbeidslivet vil også bygge opp under gode velferdsordninger for dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe.



– Ingen sparereform

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier den nye pensjonsavtalen gir mer rettferdig pensjon for folk og forutsigbarhet for pensjonssystemet.

– Jeg er glad for denne historiske og brede politiske enigheten om et mer rettferdig pensjonssystem. Avtalen illustrerer at vi kan samle solide flertall rundt løsninger som er bra for folk, og som kan stå over tid, sier Brenna.

Hun sier avtalen ikke er en sparereform, men grep som gir mer rettferdig pensjon for folk, og forutsigbarhet for pensjonssystemet fremover.

– Arbeidskraften er vår klart viktigste ressurs, og et viktig mål med pensjonssystemet er å bidra til at folk kan stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger.

– Samtidig er det behov for tiltak som gjør pensjonssystemet mer sosialt, spesielt for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe frem til pensjonsalderen.