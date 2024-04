Enighet i meklingen – storstreik avverget

Fellesforbundet og Norsk Industri har kommet til enighet. Dermed er faren for storstreik over.

Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) klarte ikke å komme til enighet før meklingsfristen i årets frontfagsoppgjør gikk ut.

Partene ble enige om å mekle videre på overtid, og har fortsatt forhandlingene gjennom søndagen.

Godt over 19 timer på overtid bekrefter Fellesforbundet at de har kommet til enighet med Norsk Industri.

– Dette er en stor seier, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i en pressemelding.

ENIGEHET: Fungerende administrerende direktør Kunt E. Sunde i Norsk Industri og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er enige om årets frontfagsoppgjør. Foto: Jonas Been Henriksen

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

Det tilsier økt kjøpekraft på 1,1 prosent, hvis anslaget til Teknisk beregningsutvalg (TBU) for prisveksten slår til. TBU har anslått prisvekst på 4,1 prosent i år.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer.

KREVENDE: Knut Sunde omtaler meklingen som krevende. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Norsk Industri: Krevende

Fungerende administrerende direktør Kunt E. Sunde i Norsk Industri omtaler oppgjøret som dyrt og vanskelig.



– Vi brukte lang tid, men når riksmekleren til slutt la fram en skisse vi kunne leve med, så valgte vi å akseptere den for å unngå å sende våre medlemmer ut i en storstreik, sier han.



– Vi vil takke Fellesforbundets delegasjon for en god og konstruktiv prosess, på tross av interessemotsetninger. Vi vil også takke meklerne for god bistand i å lose oppgjøret i havn på en trygg måte, sier Sunde.

– Rettferdig lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville 14.301 arbeidstakere tatt ut i streik fra mandag. Ytterligere 14.901 ville blitt tatt ut fra torsdag.

FORNØYD: Jørn Eggum kaller enigheten om en etter- og videreutdanningsreform for historisk. Foto: Frederik Ringnes

Lønnsoppgjøret i industrien – også kjent som frontfaget – setter rammene for hva alle norske arbeidstakere skal få i lønnstillegg i år.



– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang, sier Eggum.

– Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller.



Eggum: Historisk reform

Et av kravene til Fellesforbundet i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere.

Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

– Nå bygger vi fremtidens Norge, og jeg er svært stolt over at Norsk Industri og regjeringen står sammen med oss om dette.

MEKLER: Riksmekler Mats Ruland skal ha lagt frem en skisse til løsning som partene har godtatt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft. Eggum kaller reformen historisk.

– Dette har vært svært krevende temaer som vi har brukt mye tid på. Godt hjulpet av Riksmekleren kom vi heldigvis fram til et resultat vi kan leve med, sier Sunde i Norsk Industri.

Parat mekler fortsatt

Parat har ikke kommet til enighet med Norsk Industri, og meklingen fortsetter dermed langt på overtid.

Arbeidstakerorganisasjonen har varslet at den tar ut 1064 arbeidstakere i første del av en eventuell streik.

Parat har så langt ikke varslet et nytt uttak, men har opplyst at det kan komme når som helst, og at det vil bli gitt med fire dagers varsel.

I tillegg til reallønnsøkning har Parat i likhet med Fellesforbundet krevd penger til etter- og videreutdanning av de ansatte.