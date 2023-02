«Energi-øl» får kraftig kritikk: – Ugreit

Øl + energidrikk = sant?

Bryggeriet Aass lanserte denne uka en butikk-nyhet Norge ikke har sett før: «Energi-øl».

Ølet kommer i sekspakning, inneholder koffein og taurin og markedsføres i butikkhyllene som en alkoholholdig energidrikk.

– Problematisk

De fargesprakende halvliterboksene selges nå i dagligvarebutikker over hele landet, men har vært tilgjengelig i enkelte barer en måneds tid.

Koffein har som kjent en oppkvikkende effekt. Boksene inneholder 50 milligram koffein.

Til sammenligning inneholder en halvliterboks med energidrikk rundt 160 milligram koffein. To desiliter kaffe inneholder på sin side rundt 80 milligram.

Ølet har altså ikke et skyhøyt koffein-nivå. Klinisk ernæringsfysiolog Marte Ulltang er likevel kritisk.

– Jeg tenker at dette produktet appellerer til en målgruppe som gjerne konsumerer store mengder alkohol når de drikker. Markedsføring av et sånt produkt mot en ung aldersgruppe kan derfor være problematisk, mener hun.

– Gir forsterket effekt

Hun mener ølet også appellerer til en gruppe som ikke er gamle nok til å drikke alkohol.

Ernæringsfysiologen reagerer sterkest på kombinasjonen av koffein og alkohol.

– Kombinasjonen gir en forsterket stimulerende effekt. Fordi du blir oppkvikket av koffeinet, kan det føre til at du ikke merker den dempende effekten alkohol gir, som kan gjøre at du drikker mer.

– Derfor kan produktet være uheldig, legger hun til.

Ulltang viser til at det i USA har blitt innført strenge retningslinjer overfor produsenter mot å blande koffein og alkohol i produkter.

– Blant ungdom er det sannsynlig at man drikker opptil fire ganger så mye alkohol hvis det er blandet med koffein, ifølge forskning. Derfor er det sterke advarsler mot å blande koffein og alkohol i USA, sier hun.

Så mye koffein tåler du: En voksen person som veier 70 kg tåler som regel opptil 100 mg koffein per enkeltinntak.

Tålegrense per døgn tilsvarer 400 mg koffein (ca. én liter kaffe eller 1,9 liter te).

Barn og unge tåler mindre koffein enn voksne før uønskede helseeffekter opptrer. Ungdom tåler omtrent halvparten av voksendosen per kg kroppsvekt.

Inntak av svært høye doser vil, i likhet med mye annet, være uheldig.

Lavt til moderat inntak av koffein (mindre enn 750 mg per. døgn) kan gi følgende bivirkninger: Økt vannlatning, økt utskillelse av magesyre, noe som kan gi ubehag fra magen, skjelvinger, angst, uro og søvnløshet

Høyt inntak av koffein over (400 mg per. døgn hos voksne) kan gi mer alvorlige bivirkninge, som blant annetr: Kvalme, oppkast, magesmerter, økt spenningsnivå i musklene dine, muskelkramper, økt blodtrykk, kortpusthet, svimmelhet Kilde: NHI

Kjenner ikke igjen beskrivelsen

Administrerende direktør i Aass, Christian Aass, svarer følgende på kritikken fra Ulltang:

– Jeg er ikke kjent med at kombinasjonen gir utslaget som beskrives, men ser at denne sammensetningen er veletablert i andre land som Tyskland og Danmark, samt normal i ulike cocktails i Norge.

– Hva sier dere til påstanden om at ølet kan appellere til målgrupper under 18 år?

– At produktet har en appell mot de som ikke er gamle nok er en individuell vurdering, men vi jobber uansett for at det omsettes i henhold gjeldende lovverk.

Vil tiltrekke yngre forbrukere

Aas sier målgruppen er personer fra 18 til 30 år, og er tydelig på at ideen bak produktet er å svare på energidrikk-trenden som stadig vokser i popularitet.

– Det smaker mer som energidrikk enn øl. Vi forventer ikke at 50-60 åringer synes at dette er godt. Men vi håper å tiltrekke oss yngre forbrukere.

– Hvilke vurderinger har dere gjort rundt koffeininnholdet?

– Produktet inneholder en begrenset mengde koffein. Nivået er vesentlig lavere enn i vanlig energidrikk, og ølet har en relativt lav alkoholprosent på 4,7.

– Ikke i tråd med retningslinjer

Bryggeriet Aass er ikke medlem av Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Men direktør Erlend Fuglum mener ølet strider med bransjeforeningens standpunkt.

Han sier det i mange år har vært enighet om at produsentene i Norge og internasjonalt ikke skal promotere å blande energidrikker og alkohol.

Fuglum mener Aass sin øl strider mot dette.

– Selv om «Energi-øl» inneholder mindre koffein enn «standard» energidrikker, så er merkingen og markedsføringen altså ikke i tråd med etablerte bransjeretningslinjer.

Fuglum legger til:

– Det synes jeg er ugreit.

Tror flere slenger seg på

Aaas svarer at energidrikk er hyppig brukt som blandevann til brennevin. Direktøren mener deres produkt er et bedre alternativ:

– Øl med 4,7 prosent er et alkoholsvakt ansvarlig alternativ til dette. Vårt produkt har 18 års aldergrense og selges under strengt regulerte forhold i Norge. Internasjonalt og innenfor EU er «Energi-øl» allerede på markedet med blant annet øl fra kjente Veltins i Tyskland.

Han presiser at bryggeriet oppfordrer til generelt måtehold når det kommer til alkoholinntak.

– Vi deltar i interesseforeninger som jobber med å forhindre salg til yngre og tilhørende opplysningsarbeid samt kontinuerlig etterlevelse av et tydelig regelverk

Aass tror på sin side at flere norske aktører i bransjen kommer til å lansere lignende alkohol-produkter i fremtiden.