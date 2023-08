Endring hos Nav-drapsmann: – Vrangforestillingen er borte

De sakkyndige fastholder at mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk ved Nav Årstad har enkel schizofreni, men den andre lidelsen er plutselig forduftet.

– Det er veldig sjelden å se at en vrangforestilling faktisk forsvinner, sier psykiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen.

Han sikter til Nav-drapsmann Abdellah Ahmed Haji (41) sin påstand om at han er far til et barn.

Dette har gitt grobunn til et av de viktige spørsmålene i denne saken - er gjerningsmannen tilregnelig?

Det har nemlig aldri blitt bevist at Haji faktisk er far til dette barnet, og kvinnen som angivelig skal ha hatt samleie med tiltalte har benektet forholdet.

Full vending

Under tingrettssaken i fjor konkluderte rettspsykiaterne med at gjerningsmannen led av vrangforestilling om barnet.

Men da Johannessen la frem sin oppdaterte vurdering i lagmannsretten mandag, kunne han fortelle at tiltalte ikke lenger trodde at han hadde et barn.

– Han har innsett at dette ikke stemmer, sier psykiatrispesialisten.



Til TV 2 sier Johannessen at endringen skjedde ved årsskiftet.

HEVDER SYKDOM: Tiltalte Abdella Ahmed Haji i Gulating lagmannsrett under ankesaken. Her sammen med sin forsvarer Morten Grimstad. Tiltalte har samtykket til å bli fotografert bakfra. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mild variant

Statsadvokat May Britt Erstad lurte på om stressende situasjoner kunne fremkalle slike vrangforestillinger, men dette avvises av Johannessen.

Sett bort fra denne tilstanden, fastholder både han og psykologspesialist og professor emerita Kirsten Rasmussen at Haji lider av enkel schizofreni.

Ifølge Johannessen er dette en sjelden sykdom, som blant annet kan føre til tankeforstyrrelser, vaghet, avsporing under samtaler, og usamlet tenking.

Den er likevel langt mildere enn ordinær schizofreni, som overbelaster hjernen og kan føre til hallusinasjoner og psykoser.

– Vi mener at hans medisinske tilstand ikke påvirker virkelighetsforståelsen hans. Vanlig schizofreni kan i tillegg gi fall i intelligens, men observanden har vist normal intelligens og hukommelse, sier Johannessen.



De sakkyndige går altså med på at han har en psykisk lidelse, men at denne ikke er alvorlig nok til å vurdere gjerningsmannen som utilregnelig.

SJOKK: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet. Foto: Politiet

Stridsspørsmål

Hele ankesaken handler i bunn og grunn om hvorvidt tiltalte kan dømmes til fengsel eller om han kvalifiserer til tvungent psykisk helsevern.

Under starten av rettssaken sa aktor at sistnevnte var hans ønskede utfall.

– Denne konteksten er viktig å ha med seg, og når dette er ønsket av tiltalte, så må han vurderes med ekstra kritisk blikk, sa Erstad.



Kledde seg naken

Under ankesaken har tiltalte i tillegg vært nødt til å svare for to episoder i fengselet.

I januar skal han ha kløpet en fengselsbetjent på rumpen. I mars hadde han kledd seg naken da to fengselsbetjenter kom inn på cella.

Begrunnelsen hans skal ha vært at han hørte stemmer som fortalte ham at han ville bli usynlig hvis han tok av seg klærne.

ÅSTED: Her ved Nav Årstad skjedde drapet, 20. september 2021. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

De sakkyndige har også vurdert denne oppførselen, men konklusjonen deres endres ikke av disse episodene.

– En slik oppførsel kan kanskje indikere psykotiske symptomer, men da psykologen i fengselet sa at han måtte slutte med dette så gjorde han det. Jeg har aldri vært borti pasienter som følger påleggene slik, sier Johannessen.



Statsadvokat Erstad spør den sakkyndige om han tror på gjerningsmannen sin forklaring om at han ikke husker noe av drapet på Marianne Amundsen og drapsforsøket på Ida Aulin.

– All forskning viser at slike hendelser huskes bedre enn andre ting. Jeg tror ikke på at han ikke husker det.

UTSPØRRING: Statsadvokat May Britt Erstad og forsvarer Morten Grimstad under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Traff familien

Under ankesaken har rettens aktører referert fra de ulike psykiatriske vurderinger.

Etter drapet ble han lagt inn til observasjon, og han ble også vurdert under møte med sin egen familie, mer konkret hans mor og to brødre.

I møtene med dem, opplyser rettsdokumentene at gjerningsmannen fremsto som helt normal og uaffisert av den alvorlige situasjonen han var i.

– Han viser ingen tegn til avvikende atferd. Man kunne trodd familien ville oppført seg alvorlig eller alvorstynget, men det er ingen tegn til slikt, leser aktor fra dokumentet.

Samtidig skal familien hans i ettertid ha vært klar på at drapet kom som lyn fra klar himmel, og at det er umulig for dem å forstå at han som er sønn og bror har gjort dette.

Hevder sykdom

Tiltalte og hans forsvarer Morten Grimstad har hele veien hevdet at klienten må dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Tiltalte erkjenner de faktisk handlingene og beklager sterkt overfor Aulin og de etterlatte etter Marianne Amundsen. Han mener han aldri hadde gjort handlingene dersom han hadde vært frisk, sa Grimstad under ankesaken.