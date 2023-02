Endret plutselig handlevanene – avslørte alvorlig kreftsykdom

MENGDER DATA: For hver gang vi handler i butikken, legger vi igjen spor. Forskere ved Imperial College London utforsker hvordan mengden data kan utnyttes på en ny måte. Illustrasjonsfoto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kvalme, magesmerter, slapphet og trøtthet.

De milde vondtene beskrevet over er noe mange kan oppleve i løpet av en uke. Men i enkelte tilfeller så er det også de eneste symptomene på eggstokkreft.

At symptomene er såpass diffuse, gjør sykdommen vanskelig å oppdage. Ofte stilles diagnosen så sent at det ikke lenger finnes en behandling.

Det har forskere i Storbritannia villet gjøre noe med, og for å få til det har de gått kreativt til verks.

Kartla handleturene

Hver eneste dag samles det inn mengder med data gjennom diverse kundeklubber. Det folk handler registreres og lagres.

Handlemønsteret ditt over tid kan si en hel del om deg som person, og det er nettopp dette forskere ved Imperial College London har forsøkt å utnytte.

Forskerne kartla handlevanene til nesten 300 kvinner i en matvarebutikk og et apotek i seks år.

SELVMEDISINERING: Ved å ta utgangspunkt i hvilke varer kvinnene handlet, kunne de se når kvinnene begynte å selvmedisinere seg med medisiner som ikke er reseptbelagt. Illustrasjonsfoto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Da fant de at en plutselig endring i kjøpemønsteret til kvinnene, faktisk kunne avsløre alvorlig sykdom lenge før diagnosen ble stilt hos en lege.

Åtte måneder tidligere

Av de 273 kvinnene som deltok i studien, hadde 153 på forhånd blitt diagnostisert med eggstokkreft.

De syke kvinnene begynte å kjøpe merkbart mer smertestillende og fordøyelsesmedisin sammenlignet med de andre kvinnene.

– Kreftsymptomene vi ser etter er svært vanlige, men for noen kvinner kan de være de første tegnene på noe mer alvorlig, sier Dr James Flanagan.

Han har ledet studien, som er et samarbeid mellom Imperial College London, London's Global University og University of Birmingham.

– Dette antyder at kvinnene, lenge før de innser at symptomene er alarmerende nok til at de går til legen, behandler dem selv hjemme, sier han.

ENESTÅENDE: Å ta utgangspunkt i handlevaner for å oppdage kreft, har aldri blitt gjort før, ifølge forskerne. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kan redde liv

Dr James Flanagan forteller til TV 2 at tidlig diagnostisering av eggstokkreft har alt å si for den videre prognosen.

Dersom sykdommen oppdages på stadium en eller to, er det 90 prosent sjanse for å leve etter fem år, ifølge forskeren. Dersom diagnosen stilles sent i fjerde stadium, er overlevelsesraten bare på 13 prosent.

– Å kunne stille diagnosen på et tidligere tidspunkt vil med stor sannsynlighet redde liv, sier Flanagan til TV 2.

Eggstokkreft er den sjette mest vanlige kreftformen blant kvinner i Norge. I 2021 fikk 531 kvinner diagnosen, mens 281 døde av sykdommen, viser tall fra Kreftregisteret.

Hele 70 prosent har spredning når de får diagnosen.

Flanagen viser til at medisinen som ble kjøpt i butikken brukes til å lindre mange andre lidelser enn kreft. Derfor er spesifisiteten til testen foreløpig ganske lav.

– Det vil være opp til legen å stille diagnosen. Det viktigste er å sørge for at kvinner som opplever disse symptomene diskuterer dem med en lege så snart som mulig, sier han.

FORSKER: DR James Flanagan ved Imperial College London. Foto: Imperial College London Foto: Privat

På Helse Norge oppfordres alle til å ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker.

– Utrolig

Dr David Crosby, som leder avdelingen som forsker på forebygging ved Cancer Research UK, ser stort potensial i studien.

– I den digitale tidsalderen lever vi med et vell av data rundt oss. Studier som dette er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte informasjonen til noe godt og oppdage kreft tidligere, sier han i en pressemelding på Imperial College Londons sider.

Han synes det er fasinerende å tenke på at noe så simpelt som et medlemskort på et butikk, som mange av oss bærer med oss rundt i lommeboken, kan være en nøkkel til å forbygge alvorlig kreftsykdom.

UTFORDRENDE: Kreft i eggstokken oppdages ofte sent i forløpet. Bare halvparten av kvinnene som får diagnosen lever etter fem år. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er utrolig å tenke på at dette kan hjelpe kvinner med eggstokkreft, som ofte blir diagnostisert sent og som minner om symptomene til andre, mindre alvorlige sykdommer, sier Crosby.

– Neppe realistisk

Kreftregisteret synes også det er spennende med utradisjonelle metoder for å finne mønstre for sykdomsutvikling – gjerne drevet av data og kunstig intelligens. De ser klare trender til at det kommer stadig mer forskning på dette området.

– Det er helt klart viktig og interessant å jobbe for å finne nye signaler for å oppdage kreft tidlig nok – ikke minst slike kreftformer som eggstokkreft, som lenge har et veldig stille forløp, og typisk gir få eller ingen klare fysiske plager og symptomer, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen.

UTVIKLING: Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret tror at vi i større grad vil utnytte data til å avdekke sykdom i fremtiden. Foto: Kreftregisteret

Hun stiller imidlertid spørsmål ved hvor presis akkurat denne metoden er, med tanke hva kvinnene har kjøpt i forkant av diagnosen.

Når det gjelder å bruke denne type data rutinemessig, for å fange opp mulig sykdom, ser hun noen utfordringer, blant annet knyttet til personvern.

– Det er veldig strenge regler for hva man kan bruke data til, og hvilke samtykker som trengs i forhold til hva det opprinnelige formålet med en datainnsamling er. Dermed er nok neppe en studie med dette designet helt realistisk i Norge, sier Jakobsen.

Nylig ville SSB benytte seg av data om den norske befolkningen ved hjelp av dagligvarekjøp. Da satte Datatilsynet foten ned av hensyn til personvern, skriver IT-nettavisen Digi.

MER: Kvinnene med eggstokkreft begynte å handle mer smertestillende enn kvinnene som ikke hadde fått diagnosen, viser studien. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har store ambisjoner

Også Dr James Flanagan ser utfordringer ved å benytte metoden i en større skala, for å oppdage kreft i den generelle befolkningen.

– Hovedproblemet med dette er at vi må ha et system der personer med lojalitetskort samtykker til at dataene deres brukes til dette formålet, sier Flanagan.

Dersom forskerne overkommer dette hindret, mener de metoden kan brukes til å identifisere kvinner med vedvarende symptomer som de bør diskutere med en lege.

– Forhåpentligvis vil kvinnene få diagnosen raskere enn de ellers ville ha gjort, hvis de har eggstokkreft.

Ambisjonen stopper imidlertid ikke der.

– Jeg vet ikke om dataene noen gang vil være spesifikke nok til å faktisk diagnostisere eggstokkreft, selv om vi jobber mot det målet, sier Flanagan.

I tillegg planlegger forskerne å gjøre en lignende studie hvor de tar utgangspunkt i ti ulike kreftsykdommer.

– Jeg er sikker på at det kan være nyttig for mange andre sykdommer også utover kreft, sier han.