Endret adresse til leid postboks fem dager før drapet

Politiet vil ikke kommentere opplysningene.



Fortsatt er ingen pågrepet for drapet på 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen. Det er nå 15 dager siden han ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.



Seks dager før han døde, fortalte han til redaksjonen i podkasten «Avhørt» at han har følt seg trakassert og forfulgt de siste to årene.

I første episode av podkasten hører man 30-åringen fortelle at han mener å være utsatt for 14 tilfeller av hærverk og trakassering siden mars i år.



Nå kan TV 2 fortelle at Jonas Aarseth Henriksen den samme uken som han møtte «Avhørt» gjorde et noe uvanlig grep.

Leide postboks

Lørdag 12. august ble adressen hans endret til en postboks han leide på Coop Mega Hønefoss.

Adressen ble endret fra kjærestens adresse, der han gjennom sommeren opplevde flere tilfeller av trakassering og hærverk.

FUNNET HER: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død på veien inn til denne hytta. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til «Avhørt» fortalte 30-åringen at han og kjæresten ikke følte det var trygt å bo på samme sted lenger, og at han mot slutten av sommeren hadde begynt å bytte på hvor han sov om nettene.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å svare på noen spørsmål knyttet til postboksen og adresseendringen.

– Vi har progresjon

Aarseth Henriksen ble funnet død i en bil i nærheten av en hytte i Nes i Ådal torsdag 17. august. Tidlig denne dagen skal Aarseth Henriksen ha sendt lokasjonen sin til en eller flere venner.

Senere på dagen ble vennene bekymret da de ikke fikk kontakt med 30-åringen. Politiet har tidligere bekreftet at han ble funnet av bekjente som hadde reist opp til hytteområdet i Ådal for å se etter ham.

BILKORTESJE: Etter bisettelsen torsdag, ble det arrangert en lastebilkortesje til ære for Aarseth Henriksen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Rundt klokken 17 ble han funnet død i bilen sin, som sto parkert halvveis ut i en grøft.

NRK har tidligere skrevet at en bil er fotografert av en satellitt på funnstedet allerede klokken 12.26.

Politiet betraktet raskt dødsfallet som mistenkelig, men slo ikke drapsalarm før den foreløpige obduksjonsrapporten forelå to dager etter dødsfallet.



– Er dere noe nærmere en løsning nå?

– Det er klart at denne saken er komplisert. Vi tar høyde for at dette kan ta tid, men vi mener at vi har progresjon i etterforskningen, sier Henriksen.

Vil ha flere tips

Kort tid etter at politiet åpnet drapsetterforskning gikk de ut og bekreftet at Jonas Aarseth Henriksen har hatt status som fornærmet i flere pågående straffesaker.

Slik TV 2 forstår det har en stor del av drapsetterforskningen handlet om å finne ut av om det kan være en sammenheng mellom de gamle sakene og drapet.

POLITIADVOKAT: Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt er påtalefaglig etterforskningsleder i saken. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

Heller ikke dette vil Henriksen si nye nytt om fredag.

– Vi vurderer fortløpende informasjon som vi kan gå ut med. Vi har fått en rekke tips fra publikum, som vi mener er relevante, men vi er fortsatt svært interessert i tips fra publikum.