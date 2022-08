Endrer populære hverdagsprodukter

Krigen i Ukraina gjør at matvareprodusenter og dagligvarekjeder ser seg nødt til å endre oppskriften på en rekke produkter. Dermed gjør én utskjelt ingrediens comeback.

– Dette er midlertidige endringer, og et direkte resultat av krigen i Ukraina, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

Krigen i Ukraina ført til mangel på én viktig ingrediens i flere matvarer. Blant annet solsikkeolje har blitt vanskelig å få tak i.

Ukraina og Russland er storprodusenter av solsikkeolje. Hele 58 prosent av verdens solsikkeolje produseres i de to landene.

Ny Nugatti-oppskrift

Matvaregiganten Orkla, som produserer flere kjente merkevarer, har måtte endre oppskriften på en del populære hverdagsprodukter, som blant annet Polly peanøtter, Kims potetgull og en rekke kjeksprodukter.

TAR BORT: Etiketten «Helt uten palmeolje› blir nå fjernet for alle produkter som får endret oppskrift på grunn av råvaremangel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I noen produkter blir solsikkeolje byttet ut med alternative oljer, i andre produkter er de nødt til å bruke palmeolje.

– Vi vil gå tilbake til solsikkeolje så snart vi kan. Det er viktig å presisere at det er sertifisert palmeolje vi snakker om, sier Mageli til TV 2.

Han legger til:

– Dette er en unntakstilstand. Det har vært en krevende jobb å finne alternative oljer på kort tid, og å skaffe ny emballasje.

Ifølge Orkla sine egne tall selges det nesten syv millioner Nugatti-bokser hvert år. I 2012 fikk pålegget ny resept, da palmeolje ble erstattet av solsikkeolje. Nå fører krigen i Ukraina at de i stedet må produsere Nugatti med solsikkeolje og sheaolje.

Konserndirektøren lover at det folkekjære pålegget skal smake akkurat som før.

– Det skal ikke være noe smaksforskjell. Vi har testet produktet grundig, og vi er trygge på at Nugatti vil ha samme smak og konsistens som tidligere, sier Mageli.

Endringer hos Orkla Polly peanøtter – peanøttolje

Kims, Cheez, Totenflak – sertifisert segregert palmeolje

Cafe Bakeriet – oljeblanding, byttet ut solsikkeolje med rapsolje i blandingen (sheaolje, kokosolje, rapsolje)

Sætre Marie og Digistive – fortsatt solsikkeolje

Sætre div: f.eks Ballerina, Gjende, Kaptein og Bixit – sertifisert segregert palmeolje

Sjokoladedekket kjeks og snacks (f.eks Smash, Sjokoringer, Bixit sjokolade, Gjende sjokolade osv) har fortsatt en oljeblending uten palmeolje

Nugatti produseres nå med solsikkeolje og sheaolje

Palmeolje-comeback hos Rema 1000

Fjerning av palmeolje har vært en fanesak for Rema 1000 siden 2014. De sto i bresjen da en samlet dagligvarebransje valgte å fjerne palmeolje fra en mengde produkter. Mange produkter ble erstattet med solsikkeolje, som skal være sunnere og mer miljøvennlig enn palmeolje.

Nå blir det flere produkter med palmeolje i butikkhyllene hos Rema 1000.

– Vi ønsker ikke å ha palmeolje i våre produkter. Men på grunn av denne spesielle situasjonen med både pandemi og krig, har vi blitt nødt til å gi noen midlertidige unntak, sier Hege Rognlien, pressetalsperson hos Rema 1000.

Hun sier videre at disse unntakene er for en periode på tre måneder av gangen.

– Unntakene gis etter at vi har fått dokumentasjon på at det ikke er mulig for leverandøren å oppdrive en annen type passende olje som ikke forringer produktets kvalitet, sier hun.

Av egne merkevarer er det Prima Popkorn som får endret resept, fra solsikkeolje til palmeolje.

TACO: Haugen-Gruppen opplyser om at Old El Paso har fått midlertidig endring i innholdet, fra solsikkeolje til sertifisert palmeolje. Ifølge leverandøren er unntaket midlertidig, og solsikkeoljen er tilbake igjen i november. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Bedre enn fryktet

Norgesgruppen eier kjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker og Nærbutikken.

– First Price Mariekjeks og First Price Popkorn i strømpe får sertifisert palmeolje. Vi vil bytte tilbake til opprinnelig olje så snart det blir tilgjengelig, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Øvrige produkter hos dagligvaregiganten som må bytte fra solsikkeolje, får andre vegetabilske oljer.

Coop sier at de ikke har hatt endringer i ingrediensene hos deres «EMV», altså egne merkevarer produsert i Norge.

– Når det gjelder øvrig «EMV» som vi kjøper gjennom Coop trading, er det totalt ti varer hvor vi har gjort justeringer på grunn av råvaremangel. Disse har fått ny emballasje, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

I tillegg har Coop endret oppskriften på fire andre Coop-produkter, som ikke produseres her til lands. Det gjelder flere kjeksprodukter som har gått over til palmeolje.

– Det kan med andre ord se ut som om det går bedre enn fryktet. Vi ser nå at noen leverandører klarer å finne litt solsikkeolje, slik at substitusjon ikke blir nødvendig som først spådd, påpeker han overfor TV 2.

ERSTATNING: På grunn av mangel på solsikkeolje, får noen av disse produktene den utskjelte palmeoljen. Pringles har gått over til en blanding av vegetabilske oljer. Tidligere ble disse laget med solsikkeolje. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Disse varene er uendret

Mondelez Internasjonal, som blant annet eier varemerket Freia, påpeker at ingen av deres sjokoladeprodukter har blitt endret.

Men deres populære kjeks TUC og Ritz har fått nye ingredienser.

SALTE KJEKS: Ritz Crackers inneholder hele 21 prosent solsikkeolje. På grunn av råvaremangel må denne midlertidig lages med palmeolje. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Akkurat som alle matvareprodusenter påvirkes vi også av krigen i Ukraina på forskjellige måter. I disse to produktene har vi gått over til palmeolje. Dette byttet skjedde i begynnelsen av sommeren, sier Marcus Hartmann, kommunikasjonssjef i Mondelez Norden.

Det er langt fra alle matvareprodusenter som iverksetter endring av resepter. Hverken Mills, Tine, Mcdonalds Norge eller Maarud gjør noen umiddelbare endringer på ingredienslista.

Heller ikke Scandza Norge, som representerer flere kjente norske merkevarer (blant annet Sørlandschips, Leiv Vidar, Finsbråten, Go' Vegan, Peppes Hjemmesnekra og Peppes Frossen), sier at råvaremangelen påvirker dem.

– Vi har hele tiden hatt tilgang på solsikkeolje og peanøttolje. Prisene har gått kraftig opp, men så lenge det er riktig olje i markedet å få tak i bytter vi ikke. Vår innkjøpsavdeling jobbet iherdig de første ukene av krigen med å sikre oss riktig råvarer, sier Sofie Oraug-Rygh i Scandza til TV 2.