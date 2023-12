JULEGAVE: Ukrainske Nataliya Mohn har støttet sine landsmenn i kampen for å kunne jobbe i Norge. Til neste år vil regelverket antakelig endres, og ukrainske bussjåfører kan begynne å jobbe. Foto: Elias Engevik / TV 2

Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig, og mangelen er stor over hele landet.

Likevel har ikke ukrainske flyktninger fått lov å kjøre buss i sitt nye hjemland.

Dette er grunnet særnorske regler, som sier at sjåfører fra utenfor EU må ha bodd i Norge i fire år, før de kan kjøre buss.

Nå går det mot en tidlig julegave for de ukrainske sjåførene.

– Mange har jobbet med det

På tirsdag sendte nemlig arbeids- og inkluderingsdepartementet høringsforslag om å endre reglene for ukrainske flyktninger midlertidig.

Det gleder Nataliya Stanislavovna Mohn, som har bodd i Norge i 21 år og kjørt buss i Bergen de siste seks årene.

– Vi har ventet på dette lenge, og mange har jobbet med denne saken. Vi har vært spent på gode nyheter, og er veldig glade for at vi endelig kan gjøre dette.



KJØRER PÅ:Nataliya Mohn er stolt over bussjåføryrket, og jubler for at de ukrainske bussjåførene ser ut til å kunne hjelpe på det store behovet i norsk kollektivtransport. Foto: Elias Engevik / TV 2

Hun retter en stor takk til alle som har jobbet for å endre regelverket.

– Det er så stor stas at vi har fått dette til, at de kan jobbe og gjøre noe godt for Norge, som de har fått god hjelp fra. De kan hjelpe Norge gjennom bussjåføryrket. Det betyr veldig mye, en god julegave!

Hjelpe Norge fra bussen

TV 2 møter Mohn sammen med flere ukrainske bussjåfører som jubler over nyhetene, ved Tides bussdepot i Fana i Bergen.



KLAR: Igor fra Lviv ser frem til å kjøre buss på norske veier, se naturen og møte folk. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg veldig glad for å kunne få jobbe i Tide, forteller Igor fra Lviv.

Enkelte av de ukrainske sjåførene har alt mulighet til å jobbe i Norge, etter å ha jobbet i andre EU-land.

Sjåførene må uansett gjennom et 50 timers kurs før de godkjennes som sjåfører.



– Jeg er glad for å kunne jobbe i Bergen som bussjåfør. Jeg har jobbet i Ukraina som sjåfør i fem år, sier Sergej fra Kryvyj Rih.

Mener alle vinner



NHO har jobbet for å få flere ukrainere ut i arbeidslivet, og etterlyst flere tiltak fra myndighetene.

Jon H. Stordrange, Direktør i NHO Transport, kaller bussnyheten en vinn-vinn-situasjon.

– De ukrainske bussjåførene går inn i sitt gamle yrke, og får en aktiv og fin jobb. Det offentlige behøver ikke lenger å dekke arbeidsledighetstrygd, men istedenfor motta skatteinntekter.

GLADMELDING: Ukrainerne TV 2 møter er mer enn klar for å flytte seg frem til førersetet i bussen. Her er Oleksandr fra Bakhmut. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Busselskapene får tak i tiltrengt arbeidskraft, og for passasjerene betyr det at vi kan øke kapasiteten og regulariteten, fordi vi har flere sjåfører å spille på, sier Stordrange.

Vil få dem raskt i gang

Forslaget har høringsfrist 31. januar.



Om det går gjennom, regner NHO med at de første ukrainske flyktningene kan være bak rattet allerede til våren.

– Vi tenker kanskje vi kan klare å rekruttere et par hundre stykker det neste året. Vi har hatt behov for 1000 nye bussjåfører, så det vil dekke en femtedel av behovet for 2024.



FORNØYD: NHO Transport vil nå snakke med NAV-kontorene, slik at ukrainerne kan komme i jobb raskest mulig, sier direktør John H. Stordrange. Foto: Goran Jorganovich / TV 2