Påtalemyndigheten har besluttet at de ikke anker frifinnelsen av Torkel (54). Dermed er småbarnsfaren endelig frifunnet for kidnapping av egen datter fra Kypros i 2017.

ANKER IKKE: Statsadvokat Johan Øverberg har besluttet å ikke anke frifinnelsen av Torkel. Foto: Onsøien, Ole Gunnar

– Vi har gjennomgått den frifinnende dommen, og vi registrerer at tingretten på en del punkter er uenig med påtalemyndigheten og har valgt å frifinne. Vi har gjennomgått dommen, og selv om det er elementer i den vi nødvendigvis ikke er fullt ut enige i, så har vi etter en samlet vurdering valgt å godta dommen, sier statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

– Betyr det at denne saken stopper her?

– Det betyr at saken stopper her og at han er endelig frifunnet, sier Øverberg.

Frifunnet for andre gang

Det var i slutten av januar at Søndre Østfold tingrett kom frem til enstemmig frifinnelse av Torkel. Når påtalemyndigheten nå velger å ikke anke, setter det et foreløpig punktum i en lang, krevende og komplisert rettsprosess.

– Denne saken har påtalemyndigheten behandlet i seks år. Det har vært fem politiadvokater og tre statsadvokater involvert, som til slutt endte med en påstand om tre måneders betinget fengsel. Hva tenker du om behandlingen denne mannen har fått av det norske politi og rettsvesen?

– En sak som gjelder mulig barnebortføring er i utgangspunktet en alvorlig sak som krever en grundig etterforskning. Min befatning med denne saken har begrenset seg til spørsmålet om dommen skulle ankes eller ikke. Når det gjelder sakens historikk og om det har gått kritikkverdig lang tid, så har jeg ikke tilstrekkelig grunnlag for å kommentere dette per i dag. Generelt kan man si at enhver saksbehandlingstid som anses for lang er uheldig, sier Øverberg til TV 2.

BEKLAGELIG: Statsadvokat Johan Øverberg mener det er beklagelig at det noen ganger blir tatt ut tiltale som ender med frifinnelse. Samtidig mener han at det viser at rettssystemet fungerer. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Beklagelig

– Skylder påtalemyndigheten Torkel en beklagelse?

– Det er selvfølgelig alltid beklagelig, i denne saken og i andre saker, når det blir tatt ut en tiltale som ender med frifinnelse, sier Øverberg og legger til;

– Samtidig så viser det at man har et system som fungerer når den som mener seg uskyldig også kan bli hørt med dette.

Lettet

Det er en glad og lettet mann som tar telefonen når TV 2 ringer for å få første reaksjon på at frifinnelsen blir stående.

LETTET: Torkel (54) er lettet og glad for at han er endelig frifunnet for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros i 2017. Men han anser ikke saken som endelig løst før datteren er tilbake i Norge Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er en lettelse at de tar den beslutningen. Absolutt, sier Torkel.

– Det forundrer meg at de ikke legger seg helt flate etter den behandlingen jeg har fått, men noe større beklagelse enn det jeg får her får man vel ikke fra norske myndigheter, sier Torkel til TV 2.

– Hva betyr det for deg å være endelig frifunnet?

– Det betyr at jeg nå kan gå videre.

Dette er saken

I flere år har Torkel og hans eks kranglet om hvem som har foreldreretten til deres datter, og om hun er norsk eller kypriotisk.

Paret var gift og bodde i Norge, også etter at datteren ble født. I 2015 tar mor med datteren og flytter til Kypros. To år senere, i 2017 reiser Torkel til Kypros og tar med barnet til Norge.

Det er dette påtalemyndigheten mener er en ulovlig og straffbar handling.

Moren til barnet har fått flere rettslige kjennelser på at det er hun som har foreldreretten, og at datteren er kypriotisk.

Torkel har hele tiden fastholdt at moren til datteren lyver, og at hun har skaffet de rettslige kjennelsene fordi hun har løyet og forfalsket en rekke dokumenter.

Ble trodd

I forrige runde i Søndre Østfold tingrett ble Torkel trodd.

Politiadvokaten la selv ned påstand om frifinnelse i retten og Torkel ble frifunnet

Tre uker senere anket statsadvokat Jeanette Westlund Hegna likevel frifinnelsen.

VIL GJENFORENES MED DATTEREN: Saken er ikke løst før datteren min er hjemme i Norge sier Torkel til TV 2. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Forfulgt av norske myndigheter

– Nå regner jeg med at norsk politi vil etterforske hva mor har gjort, og sørge for at datteren min kommer hjem, sier Torkel.

– Norske myndigheter har forfulgt meg til de grader i så mange år. En regelrett daglig forfølgelse. Det regner jeg nå med at tar slutt. Og at politiet blir mer samarbeidsvillig til å løse denne saken.

– Føler du deg bitter?

– Jeg er mest glad, men jeg anser ikke dette som vunnet før datteren min har kommet hjem igjen. Det er fortsatt et barn som er bortført, og saken er ikke ferdig før det barnet har kommet til rette.

Det har så langt ikke ikke lyktes TV 2 å få kommentar fra bistandsadvokat Sol Elden, som representerer moren til barnet.