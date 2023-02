Endelig fikk Knut kvitte seg med den uregistrerte hagla

– Hagla har ikke vært i bruk, og nå har jeg ryddet den vekk fra hytta hvor den har hengt i mange år. Det er bare å få den levert inn til destruering, sier Knut Meinseth (75) til TV 2.

FORNØYD: Knut Meinseth er glad for politiets våpenamnesti. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han har parkert utenfor politistasjonen i Ulsteinvik og henter frem den gamle hagla fra bagasjerommet. Han har lovlydig fulgt prosedyrene fra politiet om at innleveringen av våpen i forbindelse med våpenamnestiet skal være avtalt i forkant.

Må ha avtale

Politistasjonssjef Hilde Sæter ved Ulstein og Hareid politistasjon tar imot Meinseth.

– Fint om du kan pakke ut våpenet slik at vi kan sjekke at det ikke er ladd, sier Sæter.

Hun forteller at politiet er svært opptatt av prosedyrene ved innlevering.

– Publikum som tar kontakt og vil benytte seg av våpenamnestiet får klare føringer for hvordan de skal levere våpen og ammunisjon. Tidspunkt for levering skal avtales slik at vi kan ta imot på en forsvarlig måte. De må forsikre seg om at våpenet ikke er ladd, forklarer Sæter.

TA KONTAKT: Politistasjonssjef Hilde Sæter sier publikum må ta kontakt på forhånd for å avtale innlevering av våpen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Ifølge politiet er våpenamnesti et forebyggende tiltak der innbyggerne kan levere inn våpen uten å bli straffet for å ha et uregistrert våpen.

Flest i Trøndelag

En rundspørring TV 2 har gjort i politidistriktene viser stor interesse for å kvitte seg med våpen som ikke er registrert. Trøndelag politidistrikt opplyser at de ved utgangen av januar hadde fått inn 380 ulike våpen fordelt på hagler, rifler, revolvere, pistoler og ett maskingevær. I tillegg er det levert inn fem granater og 500 kilo med ammunisjon.



I Oslo har politiet mottatt 335 våpen totalt, av disse var 142 rifler og ni maskinpistoler, tre kilo eksplosiver og 30 kilo ammunisjon.

VÅPENSAMLING: Oslo politidistrikt har mottatt 335 våpen i januar 2023 etter at våpenamnestiet trådte i kraft ved nyttår. Foto: Oslo politidistrikt

Ifølge en nasjonal oversikt fra Politidirektoratet er dette levert inn til landets politidistrikt ved utgangen av januar:

Agder: 169 våpen.

Finnmark: 17 våpen.

Innlandet: 218 våpen.

Møre og Romsdal: 172 våpen.

Nordland: 40 våpen.

Sør-Vest: 44 våpen.

Sør-Øst: 122 våpen.

Troms: 36 våpen.

Vest: 218 våpen.

Øst: 265 våpen.

Sysselmannen på Svalbard: 7 våpen.

Tallene fordeler seg på 777 hagler, 889 rifler, 96 revolvere, 227 pistoler, 24 maskinpistoler, fire maskingevær og seks kombinasjonsvåpen. I tillegg er det levert inn fire kilo eksplosiver, 38 granater, 154 kniver og 1500 kilo med ammunisjon.

– Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker, så vi er glade for alle ulovlige uregistrerte våpen som kommer inn til politiet, sier Liv Aasberg Corneliussen, seksjonssjef i Politidirektoratet.

TATT HÅND OM: Dette er kniver og andre ulovlige våpen som er levert inn i Oslo. Foto: Oslo Politidistrikt

– Ikke vent

Noen ønsker også beholde våpen som ikke har vært registrert, og da blir de oppbevart av politiet til eieren oppfyller vilkårene for å inneha våpen.

– Våpen som skal til destruksjon blir samlet opp og sendt til Kripos, opplyser Hilde Sæter til TV 2.

Våpenamnestiet løper frem til 1. juni, og Sæter sier det er viktig for politiet å få inn flest mulig våpen.

SKAL DESTRUERES: Våpen blir samlet opp og fraktet til Kripos for destruering. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er ingen grunn til å vente til slutten av perioden. Det er viktig for politiet ha oversikt over de våpen som er landet rundt og at disse er registrert. Det sier seg selv at skarpladde våpen utgjør en veldig stor risiko, sier politistasjonssjef Sæter.

Knut Meinseth er glad han nå er kvitt hagla.

– Jeg kjøpte den da jeg dimmet i militæret for veldig mange år siden. Det var ingen grunn til at den skulle stå der og ruste når jeg fikk muligheten til å levere den inn, sier Knut Meinseth.