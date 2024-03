For en uke siden kom nyheten om at kong Harald (87) var innlagt på sykehus etter å ha pådratt seg en infeksjon mens han var på ferie i Malaysia.



Etter å ha fått innsatt en midlertidig pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens, tok det rundt 17 timer om bord i et ombygd SAS-fly før han landet i Oslo sent søndag kveld.

Siden har han vært innlagt på Rikshospitalet, hvor han ifølge Kongehuset er på bedringens vei og venter på å bli helt infeksjonsfri før han vil få en permanent pacemaker.

– Helt ubegripelig



Sjefredaktør for den svenske avisen Svensk Damtidning, Johan T. Lindwall, mener at kongen aldri burde reist til Malaysia, gitt hans alder og tidligere sykdomshistorikk.

LANDET SØNDAG: Det medisinske evakueringsflyet med kongen om bord ankom Oslo Lufthavn Gardermoen søndag rundt klokken 23. Foto: Annika Byrde/NTB

– Vi har fulgt tett med på hvordan kong Haralds helse har blitt drastisk verre det siste året, og at han har vært inn og ut av sykehus. At man da tillater at han reiser til den andre siden av jorden, med de temperaturforskjellene, er for meg helt ubegripelig, sa han til TV 2 mandag.



– Er det først og fremst det at han reiste så langt du reagerer på?



– Også at han dro langt, men jeg vil også si at i den tilstanden han virker å være i nå, bør han være hjemme og bli frisk, sier Lindwall.

– Må få reise dit han vil



Han får motstand fra Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle, som mener at det er opp til kongen å bestemme hvor han skal reise.

– Kongen må få reise dit han vil, og jeg er ganske sikker på at det har vært en prosess der man har vært i kontakt med livlege og funnet ut at man tror han kan reise, sier hun til TV 2.

Skal evaluere

På en pressekonferanse tirsdag ønsket ikke kronprins Haakon å kommentere hvorvidt kongen burde ha reist til Malaysia eller ikke.

– Det var en vurdering som han tok sammen med legen, og jeg tenker at det er en avgjørelse som de må få lov til å ta, sa han.

– Samtidig så er det jo ting med dette som vi kommer til å gå gjennom og se på. Gjorde vi ting sånn som vi burde når det gjelder informasjon? Det synes jeg også er fint å ta en evaluering på internt, fortsatte han.

– Fortsatt redusert

Mandag opplyste Kongehuset er allmenntilstanden til kongen stabil og i bedring, og infeksjonen har den siste tiden kommet mer under kontroll.



Men før han kan få innsatt den permanente pacemakeren, må kongen være helt infeksjonsfri, og han blir dermed trolig på Rikshospitalet til over helgen.

– Han er fortsatt redusert og trenger tid til å bli bedre, så det er nok nødvendig at han blir på sykehuset en stund til, sa kronprinsregenten på pressekonferansen.