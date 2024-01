– En veldig uryddig prosess

Når justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag redegjør for Stortinget om NSM-skandalen, er det spesielt to spørsmål opposisjonen er opptatt av.

Det er en forventningsfull opposisjon som venter justisministeren når hun tirsdag må redegjøre i nasjonalforsamlingen om NSM-skandalen.

Fra regjeringens foretrukne samarbeidspartner i Stortinget, etterlyses det nå svar.



Forventer klare svar

– Foreløpig er det mange spørsmål og få svar, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland i SV.

Han mener låneskandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fram til nå i stor grad har framstått som en pekelek.

UBESVART: Opposisjonspartiene mener det så langt har vært flere ubesvarte spørsmål enn svar i NSM-saken. Nå forventer de ny innformasjon fra Mehl. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Unneland har nå to sentrale ubesvarte spørsmål: Har Justisdepartementet hatt tilstrekkelig kontroll med NSM?

Er NSM-saken et unntak, eller er finansielle leieavtaler et større problem?

– Spørsmålet er om dette er historien om en NSM-direktør og en etat som seilte sin egen sjø, eller om det er en historie om manglende rutiner og et departement som ikke har hatt tilstrekkelig kontroll, sier SV-representanten.

Han vil også ha klarhet i om det finnes kontrollmekanismer som hindrer at grunnlovsbrudd kan skje, og hvilken kontroll departementet har med de hemmelige tjenestene.

– Jeg forventer en klargjørende minister i morgen som opplyser Stortinget om hva det er som har skjedd, og hvordan man kan betrygge Stortinget på hvordan dette ikke kan skje igjen, sier Unneland.

Han viser til at det er både en ekstern og en intern gjennomgang som pågår.

– Så ministeren bør ha mer informasjon nå enn hun hadde før jul. Vi forventer så mye informasjon som det er mulig å gi på nåværende tidspunkt, sier Unneland.

SPØRRENDE: Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Avviker fra normal prosess

For Frp-nestleder Hans Andreas Limi er det flere sider ved saken som skurrer.

En av dem er at NSM valgte å holde Statsbygg utenfor da prosessen nærmet seg slutten, og at et punkt om 48 millioner kroner i investeringer kort tid senere omgjort til et lån på 100 millioner kroner.

– Alt tyder på at dette har vært en veldig uryddig prosess hele veien, sier Limi til TV 2.

Han synes også det er rart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke ba om å få se den endelige leieavtalen.

– Man kan ikke sitte og detaljstyre alle statlige etater. Men når det er ting underveis som avviker fra en normal prosess, så burde de kanskje ha vært mer på vakt, sier Limi.

SKURRER: Frps Hans Andreas Limi mener det er mye som fremstår rart i NSM-skandalen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Frp-nestlederen viser til at det har kommet mye informasjon i saken siden tilleggsproposisjonen ble levert til Stortinget.

– Men det er kommet litt stykkevis og delt. Det vi forventer nå, er en mer helhetlig framstilling av saken, og ikke minst av hva Justis- og beredskapsdepartementets rolle har vært.

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området.

NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

GIKK PÅ DAGEN: Tidligere direktør i NSM Sofie Nystrøm. Foto: Lage Ask / TV 2

Mehl har karakterisert lånet som grunnlovsstridig og et brudd på statens økonomi- og budsjettregler.

– Spent



Venstre er nysgjerrig på hvem som har visst hva i forkant av skandalen.

– Jeg er spent på om Mehl vil legge fram ny informasjon som kan kaste lys over hvordan dette har kunnet skje, og hva Justis- og beredskapsdepartementet visste, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, justispolitisk talsperson i Venstre.

– PÅ TILLITEN LØS: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik frykter for tilliten til NSM. Foto: Martin Leigland / TV 2

Thorsvik minner om at NSM er en etat som skal forvalte Norges nasjonale sikkerhet, og som tillates å holde store deler av det de driver med, hemmelig for resten av samfunnet.

– Derfor er det spesielt viktig at all relevant informasjon i saken kommer fram. Noe annet vil kunne gå ytterligere på tilliten løs, sier Thorsvik.

Hun vil vite om Mehl selv opplever at Justisdepartementet og hun som øverste leder har utøvd den nødvendige politiske kontrollen over NSM.

– Finansdepartementet har jo vært tydelige på at tettere oppfølging kunne ha bidratt til å avdekke og eventuelt avverge regelbruddene, sier Thorsvik.

Justisdepartementet har ikke ønsket å kommentere denne saken, og viser til tirsdagens redegjørelse i Stortinget.