– Dette er en veldig emosjonell dag, sier Linn Haugland Engelsen.

Torsdag fulgte hun det regjeringsoppnevnte abortutvalget framleggelse av historiske endringer knyttet til både nemnd og selvbestemmelsesgrensen.



I 2021 fortalte Engelsen selv om sitt dramatiske møte med norsk abortlov, til TV 2.



Et mareritt

Hun var gravid i uke 20 da vannet plutselig gikk på julaften.

Døgnene som fulgte ble et mareritt.

Engelsen forteller at hun på sykehuset får skissert opp tre scenarioer:

1) Livmoren fylles opp med nytt fostervann igjen; nok til at det ufødte barnet kan overleve og utvikle seg til en viss grad. Dette vil trolig bety et liv med alvorlig sykdom, og store komplikasjoner.

2) En for tidlig fødsel setter i gang av seg selv.

3) Svangerskapet avbrytes, og det aborterte fosteret kommer ut gjennom en framprovosert fødsel.

FØLTE PÅ AVMAKT: Engelsen følte hele skjebnen lå i hendene til noen andre. Foto: Ida Høgh / TV 2

Helsepersonell på sykehuset rådet henne til å avslutte svangerskapet. Etter hvert landet Engelsen på den samme tunge beslutningen.

Nemnd på juleferie

Etter dagens lov må et svangerskapsavbrudd etter uke 12 godkjennes i abortnemnd. I Engelsens tilfelle var den aktuelle nemnda på juleferie.

I påvente av godkjenning måtte Engelsen gå i tre døgn, med et døende foster i magen, samtidig som fostervannet forsvant ut.

– Jeg følte på en avmakt. Det er min kropp, det har vært mitt barn i fem måneder. Jeg har tatt et så stort og vanskelig valg, og så var noens juleferie viktigere. Jeg følte meg helt umyndiggjort, sa Engelsen til TV 2 den gang.



ENGASJERT: I tiden etter senaborten har Engelsen vært opptatt av abortspørsmålet. Foto: Ida Høgh / TV 2

Historiske forslag

I dag, nesten tre år senere, fulgte Engelsen nøye med på pressekonferansen der utvalgsleder Kari Sønderland presenterte deres foretrukne endringer i abortloven.

Et flertall i abortutvalget, ti av tretten medlemmer, anbefaler at grensen for selvbestemt abort utvides til uke 18.

To medlemmer anbefaler at dagens lov på 12 uker består. Ett medlem foreslår at grensen flyttes til uke 22.

Utvalget vil endre nemndene. Saksbehandlingen skal i hovedsak være skriftlig. Kvinnene kan møte hvis de vil. De vil at nemndene skal bestå av tre medlemmer: en lege, en jurist og en med helsefaglig kompetanse.

Et flertall i utvalget vil også at alle søknader om fosterantallsreduksjoner må i nemnd, slik det er i dag.

Fakta om abort I Norge må alle som ønsker abort etter svangerskapsuke 12 få denne godkjent av en nemnd, som består av to leger. Det ble utført 590 nemndsbehandlede aborter i 2022. Det er 18 prosent flere enn i 2021. Av disse ble 99,3 prosent innvilget i primærnemnd og 0,7 prosent ble innvilget etter behandling i den sentrale klagenemnda. De fleste av de nemndbehandlede abortene ble utført før 18. svangerskapsuke. Kilde: FHI

– Var ikke på jobb



Engelsen skulle ønske at det ble tatt ytterligere stilling til nemndene og hvordan det faktisk skal fungere i den virkelig verden.

– Jeg har vanskelig med å se hvordan tilgjengeligheten skal bli bedre. For sånn som det er i dag, er det vanskelig å få en abort hvis det er helligdag eller helg, sier Engelsen og legger til:

– Nemndene var ikke på jobb og kunne ikke gi meg den opplevelsen jeg trengte for å leve godt videre med resten av livet.

Utvalgsleder Kari Sønderland understreker at selv om utvalget ikke har omtalt helligdagsproblematikken, så har de tro på at dette skal kunne sikres bedre i framtiden.

– Det har ikke vært faglige retningslinjer for abortforløp i Norge. Nå har vi foreslått at vi skal få det, og da kan denne problematikken fanges opp, sier Sønderland.

FORESLÅTT HISTORISKE ENDRINGER: Det er jurist Kari Sønderland som har ledet abortuvalget som har jobbet i halvannet år med utredningen. Foto: Yngve Drangsholt/ TV 2

– Fantastisk



Engelsen er fornøyd med at utvalget har foreslått lovfestet rett til oppfølging.

– Det er ganske fantastisk at det nå blir tatt stilling til oppfølging. Det betyr nå at det blir tatt stilling til at dette er en av de mest belastende situasjonene man kan stå i.

Engelsen håper Norge nå får en lov som anerkjenner hvor belastende en senabort er.

– Jeg kjenner personlig at vi nå går inn i en opphetet abortdebatt, jeg vil oppfordre alle at å huske på at det vi nå snakker om er for noen det mørkeste som finnes i deres liv.

Delt i Stortinget

Utvalgets utredning skal nå på høring fram til 22. mars.

Deretter må en splittet regjering finne ut hva slags lovforslag de vil fremme til Stortinget. Arbeiderpartiet er for å utvide grensene for selvbestemmelse og finne alternativer til dagens nemndordning. Senterpartiet er også åpen for å endre nemndenes navn, sammensetning og arbeidsmåte.

Fem stortingspartier har gått til valg på å utvide dagens abortlov. Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Ap vil at det skal være selvbestemt abort fram til uke 18.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil fristille sine representanter i samvittighetsspørsmål.

Dersom Høyre gjør det samme, kan det bli flertall for en endring.