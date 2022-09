Én utskrevet etter knivstikkingen på Furuset

KNIVSTUKKET: To unge menn har status som siktet, etter at de begge ble knivstukket på Furuset mandag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Mannen ble avhørt av politiet tirsdag.

Begge personene blir fremstilt for fengsling onsdag klokken 14 og 15.

Mandag ettermiddag ble to unge menn knivstukket på Furuset i Oslo. Den ene mannen ble funnet ved åstedet, men den andre ble funnet i en leilighet i nærheten.

Begge ble innlagt på sykehus og betegnet som kritisk skadde.

– Politiet etterforsker hendelsen som drapsforsøk og kroppsskade, og begge mennene fikk status som siktet, opplyser politiet i en pressemelding onsdag.

Foreløpig etterforskning tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men motivet for hendelsen er ikke kjent.

– Politiet mener at også en tredje person var til stede da hendelsen skjedde, og er svært interessert i å komme i kontakt med vedkommende, sier Oslo politidistrikt.