Én type gir ekstra hodepine

– Endelig tror vi at vi kan ha svaret på det eldgamle rødvinshodepine-mysteriet, sier Morris Levin, som leder hodepinesenteret ved University of California, San Francisco, i en uttalelse.



Mange har hørt at et glass rødvin til middag er bra for helsa. Men vel så mange har nok kjent hodepinen som gjerne følger med et glass av de røde dråpene.

– Ett glass, så får du hodepine. Det er vanlig at alkohol gir skallebank, men med akkurat rødvin skal det veldig lite til, forteller kjemiker Alexander Sandtorv.

Er du utsatt for rødvinshodepine, får du det kjapt - gjerne 30 minutter til tre timer etter inntak.

BAKRUSFORSKER: Denne forskningen gir mening, sier kjemiker Alexander Sandtorv. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Når den først har satt inn, finnes det ingen snarvei utenom. Det skjer inne i kroppen og du kan ikke kontrollere det. Så da er det bare å drikke hvitvin i stedet, forteller Sandtorv.

Derfor får du hodepine

Nå tror forskere at de har svaret på hvorfor.

– Dette gir mening, tenkte jeg da jeg så studien, forteller Sandtorv, som har skrevet bok om vitenskapen bak bakrus.

I rødvinen finnes det naturlig et stoff som heter quercetin. Forskernes teori er at stoffet påvirker evnen vår til å bryte ned alkohol og at det kan være en del av forklaringen på hodepinen.

– Når vi drikker alkohol brytes det ned i leveren. Til det bruker den noen «verktøy» eller enzymer. Ett av dem gjør at alkoholen blir til acetaldehyd, som igjen omdannes til eddiksyre.

Acetaldehyd er giftig for kroppen og har mye av skylden for det som skjer i kroppen når vi blir bakfulle.

– Forskerne tror at quercetinen, som finnes i rødvin, påvirker prosessen som gjør acetaldehyd til eddiksyre blir dårligere. Nettoeffekten er mer acetaldehyd og et symptom på det er hodepine, forklarer Sandtorv.

Ikke all rødvin

Men ikke alle rødviner er skapt likt.

Quercetin produseres i druene som respons på sollys.

SOLFORHOLD: Solforhold har mye å si for hvor mye quercetin vinen får. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvis du dyrker druer med eksponerte klaser, slik de for eksempel gjør i Napa Valley for å lage cabernet, får du mye høyere nivåer av Quercetin, sier Andrew Waterhouse, en av forskerne bak studien.

Med andre ord kan det være lurt å holde seg unna solrike vintyper på polet om du vil unngå hodepine.

Men også andre deler av prosessen, som skallkontakt og aldring, kan spille inn på mengden i vinen.

Vil du unngå hodepine er Sandtorvs råd klart.

– Det aller beste å holde seg til hvitvin og annen blank drikke. Vi vet at jo mørkere drikken er, jo mer bakfull blir vi, advarer Sandtorv.