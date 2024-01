– Gårsdagen førte med seg de sider av vårt yrke som er de mest krevende å stå i, skriver Øvre Romerike brann og redning i et innlegg på Facebook.

Lokalsamfunnet i Skogbygda på Romerike er i sjokk etter at fire personer – to kvinner i 20 og 30-årene, et spedbarn og en mann i 60-årene – ble funnet døde i en røykfylt bolig i Skogbygda tirsdag. Mannen antas å ha drept de andre før han tok sitt eget liv.

Da brannvenset ankom adressen, startet de førsteinnsats med røykdykkere på stedet. De fikk forhindret videre brann i boligen og fikk bistått politiet med raskt å få oversikt.

Sammen med de øvrige nødetatene fant de fire døde mennesker.

– Ord blir fattige

– En ufattelig og tragisk hendelse for familie, venner og kollegaer av de som ble rammet, og en tung dag for våre mannskaper som var i innsats, skriver brannvesenet.

Nes 20240123. Tirsdag kveld har folk tent mange lys ved Joker Skogbygda. Politiet har åpnet drapsetterforskning etter at fire personer ble funnet døde i et bolighus i Skogbygda i Nes på Romerike Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Mannskapene fra nødetatene samlet seg tirsdag ettermiddag for en felles debrief for å beareide inntrykkene fra dragen. Etterpå avholdt brann- og redningssjefen sammen med mannskapene en egen intern samling.

Én av de drepte var også ansatt i Oslo politidistrikt.

– Ord blir fattige. En ubeskrivelig sorg har rammet mange i vårt lokalsamfunn, og vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse til alle som er rammet av denne tragiske hendelsen. Våre tanker går også til våre gode kollegaer i Øst politidistrikt. Vi står sammen med dere i sorgen, avslutter brannvesenet meldingen.