Én ting overrasker til tross for nedgang i øyeskader

Hvert år blir flere personer innlagt på sykehus med øyeskader i forbindelse med bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus har talt opp skadene fra alle skadene i landet.

– Resultatet av det er helt som ventet. Det var ti skader totalt sett og tre av dem alvorlige.

I fjor fikk tolv personer øyeskader av fyrverkeri på nyttårsaften, ifølge Bull.

– Det er bare toppen av isfjellet og antallet er mye høyere enn ti. Det er mange som blir behandlet hos legevakter over hele landet.

ØYELEGE: Overlege Ole Bull begynte å telle opp øyeskader av fyrverki på nyttårsaften for 18 år siden. Han sier det da var 28 skader og at det har kommet seg. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Én ting overrasker

Bull sier det er én ting som skiller seg ut blant dem som har skadet seg i år, sammenlignet med tidligere.

– Det er overraskende mange barn. Det er fire gutter og en jente i år, og da regner vi dem som barn når de er under 18 år.

To av guttene fikk alvorlige skader og risikerer å få livsvarige men, forklarer overlegen.

FYRVERKERI: To av de som fikk øyeskader på grunn av fyrverkeri, brukte vernebriller. En av disse fikk alvorlig øyeskade. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Han ene var tilskuer mens kameraten fyrte av fyrverkeri. Det andre var et batteri som eksploderte mens gutten stod en halv meter unna.

De fem øvrige skadde er tre menn og to kvinner. Til sammen fikk syv moderat alvorlige skader, og vil mest sannsynlig ikke få betydelig synsreduksjon.

– Jenta ble skadd av et stjerneskudd. For to av skadene har vi ikke opplysninger om type fyrverkeri.

Resten av skadene skyldes bruk av rakettbatterier, blant annet en mann fra Stord.

Vil ha endring

Til tross for at ti personer fikk øyeskader på nyttårsaften, sier Bull det er gledelig at to av dem har brukt vernebriller.

– Det har nok redusert skadeomfanget betydelig. En av dem som fikk alvorlig skade har brukt vernebriller. Hadde han ikke gjort det ville det ikke vært håp i det hele tatt.

Bull er tydelig på at han ønsker å få slutt på bruk av fyrverkeri i privat regi.

– Nå har politikerne en mulighet til å få slutt på disse meningsløse skadene når de skal revidere forskriften som regulerer pyrotekniske artikler.

På 18 år har det vært 273 øyeskader, ifølge Bull. I tillegg kommer hodeskader, brannskader, hørselstap og mange mindre skader behandlet på legevakten.

– Eneste måten å hindre dette på, er å hindre tilgangen, sier Bull.

En alvorlig øyeskade er en skade som er forventet å gi betydelig synsreduksjon. En moderat alvorlig øyeskade er en kraftig akutt skade, som det ikke er forventet vil gi betydelig synsreduksjon.