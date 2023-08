– En tapt mulighet for Støre

Fredag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre kommunene Ringerike og Gran, som begge er hardt rammet av ekstremværet «Hans», som traff landet mandag.

TV 2s politiske kommentator Aslak M. Eriksrud, mener Støre ville ha tjent på vise seg slik i mye større grad den siste uken.

– Jeg har snakket med flere i Arbeiderpartiet som mener Støre kunne vist mer tilstedeværelse i denne krisen, sier Eriksrud.

– Tapt mulighet

Det har vært en turbulent uke for regjeringen Støre.

Tirsdag slo vedtaket om elektrifisering av Melkøya i Finnmark ned som en bombe.

Det har skapt furore innad i regjeringspartiene, og flere har tatt til orde for at Senterpartiet må ut av regjeringen.

Samtidig har ekstremværet «Hans» utartet seg, og rammet tusenvis av nordmenn.

– Timingen for Melkøya-pressekonferansen var sånn sett ikke god, sier Eriksrud.

Han tror statsministeren ville ha tjent å sette alle planer på vent og prioritert «Hans» hele uken.

– I stedet for å skryte av finværet i Finnmark, kunne Støre kunne ha vært på Nesbyen da det sto på som verst, og fulgt vannmassene sørover til Hønefoss og Drammen. Ingen ville ha reagert på at han avbrøt valgkampturneen sin i Nord-Norge, sier Eriksrud.



– Da kunne han også ha stått frem som en større kontrast til hovedmotstander Erna Solberg, som fikk kritikk for å bagatellisere været da hun åpnet valgkampen i Oslo, legger han til.

I en tid hvor regjeringspartiene raser på meningsmålingene kunne Støre og co. tjent mer på å vise lederskap og tilstedeværelse, mener kommentatoren.



– Det betyr mye for folk å få statsministeren på besøk når denne type krise skjer. Det viser at storsamfunnet tar dette på alvor. En positiv side for Arbeiderpartiet kunne ha vært større oppslutning. Sånn sett er dette en tapt mulighet for statsministeren.

Kan bygge tillit

Støre besøkte flomutsatte mennesker i Leirsund på Romerike på onsdag, og fredag var han altså i Hønefoss.

Valg- og samfunnsforsker Johannes Bergh forklarer at å myndighetenes tilstedeværelse og styringsdyktighet under en krise er viktig for folk.

Han mener mange for eksempel sitter igjen med en følelse av at Erna Solberg gjorde en god jobb under koronapandemien.

– Det var en situasjon som skapte mye frykt i befolkningen. Solberg-regjeringen var gode til å holde folk orientert, og det ga et inntrykk av at de hadde styring og viste ledelse i situasjonen, sier Bergh.

Valgforskeren mener det absolutt hadde vært positivt for regjeringspartienes omdømme å vise enda mer tilstedeværelse i uværet.

– Hvis folk opplever at Støre forholder seg til krisen og har kontroll på situasjonen kan det være positivt. Men det skal nok mer til enn dette å endre på bildet på regjeringen før valget.

– Akkurat hva Erna ville gjort

Aslak Bonde, politisk kommentator i Morgenbladet mener Støre og regjeringen har forholdt seg helt som ventet til ekstremværet «Hans».

– De oppfører seg akkurat som en høyreregjering ville gjort, sier Bonde.

Han viser til at regjeringen har drevet løpende krisehåndtering av uværet hele uken.

– De har kalt inn til pressemøter, vært hos NVE og skal ut til flommen i dag og i morgen. Det er akkurat dette Erna Solberg ville ha gjort, sier Bonde.

Han får støtte fra politisk kommentator i Nationen, Anne Ekornholmen.

– Det jeg har registrert er at Støre har vært ganske tydelig på at ekstremværet er den viktigste saken nå.

Hun viser til at Støre åpnet onsdagens VG-debatt med å understreke alvoret av flommen.

– Da sa han at andre ting er mye viktigere enn valgkamp, nemlig dette, sier Ekornholmen.

Hun tror det gjør noe med underbevisstheten til folk at Støre og flere andre regjeringsfeller besøker flomrammede kommuner fredag.

– Men jeg er usikker på om det gir noen store utslag på valgresultatet, sier hun.



– Lite mediefokus



Bonde mener mediene ikke hatt mye søkelys på regjeringens opptredener, og det skyldes to ting.

For det første har uværet og flommen utviklet seg så raskt at mediene ikke har kunnet prioritere å følge statsministeren.

Og så har den politiske journalistikken dreid seg om dramaet rundt Melkøya-vedtaket, mener Bonde.

– Regjeringen har sånn sett hatt litt uflaks, sier han.

TV 2s Aslak Eriksrud er helt uenig.

– Pressemøter? At Jonas Gahr Støre står utenfor hovedkontoret til NVE på Majorstuen i Oslo er det ikke mange som bryr seg om. Men hvis han hadde stått med gummistøvler i vannkanten og snakket med folk som har mistet hjemmet sitt, så hadde vi (pressen, jour.anm.) vært der, sier han.

«Hans» og valget

Ekstremværet og flommen skaper ødeleggelser for hundrevis av millioner kroner.

Tusenvis av mennesker er evakuert fra hjemmene sine, og flomtoppen er fremdeles ikke nådd.

Ekornholmen er sikker på at ekstremværet, og beredskap vil bli en viktig valgsak. Spesielt for folk Innlandet og Viken.

– For folk der blir dette kjempeviktig, sier hun.

Hun får støtte fra Eriksrud.

– Flommen vil prege valgkampen. Jeg tror alle blir berørt når de ser bildene av flommens ødeleggelser, sier han.

Ekornholmen mener videre at det er viktig at alle politikere tar dette uværet på alvor.

Hun viser til at flere har vært ute i hardt vær i forbindelse med uværet denne uken, blant andre Erna Solberg.

– Hun sammenlignet været i Oslo med en vanlig dag i Bergen. Det skulle hun helt sikkert ønske hun ikke sa.