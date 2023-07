– En studie i katastrofal krisehåndtering

MELTDOWN: Aslak Eriksrud omtaler Moxnes' reaksjon da han oppdaget solbrillene som et meltdown. Foto: Martin Leigland / TV 2

Sent fredag kveld kom det fram at Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøkte å skjule solbrille-tyveriet på Gardermoen.

– Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen. Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau, skriver Moxnes i et innlegg på Facebook.



Aslak Eriksrud, politisk kommentator i TV 2, mener dette gjør saken mye verre for Rødt-lederen.

– Han har oppdaget feilen, og i stedet for å gå tilbake til butikken, river han av lappen og legger den i bagasjen. Det er jo fullstendig meltdown.

BAKPÅ: Politisk kommentator Aslak Eriksrud i TV 2 mener Bjørnar Moxnes burde stått skolerett tidligere. Foto: Per Haugen / TV 2

– Frem til den delen av historien tror jeg flere kunne kjent seg igjen, men her tror jeg mange ramler av, sier han.

– Kan bli farlig

Flere av partifellene i Rødt har lørdag gått ut med tillitserklæringer til Moxnes. Dette overrasker ikke Eriksrud.

– Slike saker kan komme som et sjokk på en partiorganisasjon, og det er forståelig at organisasjonen velger å støtte partilederen og tro på hans historie. Så kan slike saker leve litt sitt eget liv, og om denne saken blir et problem, kan det stille seg annerledes om en stund.

Hva solbrille-saken vil ende med for Moxnes, tør ikke Eriksrud å spå.

– Men dette kan bli en veldig farlig sak for ham.

– Katastrofal krisehåndtering

Kommentatoren er tydelig på hva han mener Moxnes burde gjort etter hendelsen på Gardermoen.

– Han burde gått ut selv mye tidligere, stått skolerett og svart for seg. I stedet har han gjort alle feil i boka.



Eriksrud påpeker at håndteringen av en krise ofte kan være verre enn krisen i seg selv.

– Om for eksempel Tonje Brenna hadde håndtert sin sak på samme måte, tviler jeg på at hun hadde sittet som statsråd i dag, sier han.

Moxnes fremstår «hjelpeløst bakpå», mener Eriksrud.

– Når saken først kommer ut, presenterer han en historie som kunne skjedd de fleste. Så kommer politiet ut med hva etterforskningen har vist, før han selv kommer med en mer detaljert forklaring som på mange måter styrker politiets oppfatning.

– Dette er en studie i katastrofal krisehåndtering.

– Vanskelig å forstå

Sigbjørn Aanes er seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House og tidligere statssekretær for Erna Solberg. Han sier saken har utviklet seg fra å være nær triviell til alvorlig.

– Dersom det kommer fram at dette ikke er et enestående tilfelle, vil saken bli langt mer alvorlig. Da vil Moxnes få problemer med tilliten.

ALVORLIG: Saken har endret seg fra å være nær triviell, sier Sigbjørn Aanes. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også Rødts velgere kan komme til å reagere på solbrille-saken, tror Aanes.

– Det må være vanskelig for Rødts velgere å forstå hvorfor Moxnes gjør seg til tyv for et par Hugo Boss-solbriller til 1.200 kroner. Det i seg selv representerer alt Rødt og Moxnes i hverdagen forsøker å være imot.