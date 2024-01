GLAD FOR ENDRING: Som vordende tobarnsmor er Pilskog glad for at regjeringen vil gjøre endringer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For snart fire år siden fikk Pilskog sitt første barn. Det var ingen enkel jobb å bestemme seg for hvordan de skulle løse permisjonskabalen, forteller hun.

De valgte til slutt å gå for 49 ukers permisjon, slik at de økonomiske tapene ikke skulle bli for store.

Men Pilskog og familien måtte likevel ta ulønnet permisjonen, da de ikke fikk barnehageplass.



– Det er jo en kvinnefelle. Vi får ikke pensjon, og ingen kompensasjon for det.

VANSKELIG VALG: Pilskog syns det var vanskelig å velge hvilken foreldrepermisjonsordning hun skulle gå for. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Etter dagens regler kan foreldre velge mellom å ta 49 ukers foreldrepermisjon med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn.

Et enkelt regnestykke viser at de som velger å ta den lengste varianten, 59 uker, totalt sett får mindre utbetalt enn de som velger 49-ukersløsningen.

Fredag meldte TV 2 at regjeringen vil endre reglene for foreldrepenger, slik at de som velger å ta ut lengre permisjon etter barnefødsel ikke skal tape penger på det.

– De som nå planlegger å få barn kan nå legge permisjonsløpet sitt med litt støtte fleksibilitet, sa statsminister Jonas Gahr Støre.



Forslaget til nye regler ble fremmet i Statsråd på Slottet, fredag. Og siden dette krever lovendring, vil forslaget måtte behandles og vedtas i Stortinget.



– Gir en større trygghet

I dag er Pilskog gravid med sitt andre barn. Terminen er i mai, men regjeringen har foreslått at de nye reglene skal begynne å gjelde fra 1. juli i år.

Det betyr at Pilskog og familien ikke vil kunne velge lengde på foreldrepenger fritt, uten å risikere å tape på å ta lengre foreldrepermisjon.

ANDRE BARN: I mai skal hun ønske sitt andre barn velkomment. Foto: Privat

– Det er synd vi ikke rekker denne fordelen, men alt som går i en positiv retning, er positivt.



Til tross for at en slik endring ikke vil treffe henne, er hun svært positiv til det nye forslaget.

– Dette er en kjempebra nyhet. Det gir en større trygghet. Slik det er nå og har vært tidligere har nok ført til mye stress for mange barnefamilier.



På høy tid

ULØNNET PERMISJON: Mange kvinner tar permisjon uten lønn, forteller Schjelderup. Foto: Jordmorforbundet

Mange norske nybakte foreldre velger 100-prosentvarianten for å oppnå størst mulig utbetaling. Men erfaringen viser at flere foreldrepar forlenger permisjonstiden utover 49 uker, og tar ubetalt permisjon på slutten.



– Nesten halvparten av norske mødre tar nå ulønnet permisjon i tillegg til den lønnede, ifølge foreldrepengeundersøkelsen fra Nav, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet.

Hun forteller at de støtter regjeringens forslag av hele sitt hjerte.

– Det gir større valgmuligheter for foreldrene. Vi mener det er på høy tid at foreldrepengeordningen blir mer fleksibel for foreldrene som med denne endringen i større grad kan ta valg basert på egen livssituasjon og barnets behov.

Kabalen som skal gå opp

Pilskog jobber som fysioterapeut og er medeier i Asker Kvinnehelse. Hun spesialiserer seg på kvinner med underlivsplager, som kan oppstå både før og etter en fødsel eller graviditet.

Både på jobb og på lekeplassen møter hun familier og mødre som forteller at de er stresset. Hvordan skal de få kabalen til å gå opp?

– De aller fleste som får barn i dag, planlegger, fordi de må treffe barnehagestart. Hvis ikke taper de økonomisk, sier hun.

Hun tror at med det nye forslaget vil det bli litt enklere for foreldrene.

– Hadde vi også hatt muligheten til å ta 59 uker, hadde kabalen gått opp. Vi må bruke ferien vår, så får vi se.

Rent praktisk gjøres endringen ved at de som velger 80 prosent får 11 dager lengre permisjon enn i dag.