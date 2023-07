BEDRE TILBUD: Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen (t.v.), konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen og styreleder Svein Harald Øygard i Norwegian mener alle at Widerøe-oppkjøpet vil gi bedre tilbud til norske forbrukere. Foto: Simen Askjer / TV 2

FORNEBU / OSLO (TV 2): Norwegian lover et bedre og mer helhetlig tilbud til passasjerene etter oppkjøpet av Widerøe.

– Vi kan skape et produkt som gjør det mer attraktivt for kundene å fly med Norwegian og Widerøe. En stor del av synergiene vi venter, knytter seg til dette.

Det sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian på en pressekonferanse om oppkjøpet torsdag formiddag.



– Dette er en stor dag i norsk luftfartshistorie, og det er en stor dag for norske forbrukere, sier styreleder i Norwegian Svein Harald Øygard.



Han sier videre at det etter oppkjøpet vil bli enklere å ta Widerøe på kortbanenettet og fly videre med Norwegian.



– Oppkjøpet er viktig av hensyn til norske forbrukere. Det gir muligheter for integrerte løsninger når du skal reise fra et sted i Norge til et annet sted.



PLANLAGT LENGE: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian sier de har jobbet med oppkjøpet siden før jul. Foto: Simen Askjer / TV 2

Dette skjer med Eurobonus

De siste fem årene har Widerøe hatt tett kommersielt samarbeid med SAS, men etter pandemien har de to flyselskapene bare to avtaler igjen.

Den ene er at folk kan reise gjennomgående fra kortbanenettet til stamrutenettet, og er en avtale som vil bestå.

Den andre er opptjening av Eurobonus-poeng på kommersielle ruter.



– De siste årene har SAS nektet opptjening for Widerøe-kunder på strekninger der Widerøe flyr i konkurranse med SAS, noe som våre kunder er veldig irritert over, sier Nilsen.

– Så det har vel ligget i kortene lenge at vi har sett etter et alternativt lojalitetsprogram, fordi vi har ikke følt oss ønsket i Eurobonus.

Han understreker at Widerøe har en avtale med SAS frem til oktober 2024. Den kommer flyselskapet til å holde seg lojale til.

– Vi er interessert, uavhengig av det som skjedde i dag, i Norwegian sin modell. Vi ser for oss en avvikling av Eurobonus på sikt. Det er ikke noe som skjer over natta.

I slutten av juni ble det kjent at Norwegian har gått sammen med Petter Stordalens hotellkjede Strawberry om et nytt, felles fordelsprogram.

– Så det samarbeidet skal fases ut?

– Det kommer til å fases ut over tid ja, sier Nilsen.

Overraskende nyhet



Nyheten om oppkjøpet kom plutselig, både for flyeksperter og de ansatte.

Aleksander Wasland er pilot i Widerøe og forbundsleder i Norsk Flygerforbund. Han er positivt avventende til oppkjøpet.

– Vi har en sterk kultur mellom selskapet, og den forventer vi at blir videreført, selv med nye eiere, sier han til TV 2.



Wasland sier kjøpet kom overraskende på, og det er fortsatt mye de ansatte ikke vet.

– Det er alltid spennende å bytte eier. Vi tror ikke forandringen blir stor. Vi er trygge på de konstruktive dialogene vi klart å få til med selskapet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er også overrasket over nyheten, mens DNs Norwegian-journalist Jacob Trumpy sier han ble tatt på senga.

Må godkjennes

Widerøe vil fremdeles bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og hovedkontor i Bodø.

Til sammen vil Norwegian og Widerøe fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Kjøpesummen er i første omgang satt til 1,125 milliarder kroner. Før oppkjøpet kan gå i boks må det godkjennes av Konkurransetilsynet.



Per nå er det ikke planer om nedbemanninger som følge av oppkjøpsavtalen.

Aksjen til Norwegian har fått luft under vingene etter nyheten. Den stiger med 6,7 prosent på Oslo Børs, like etter åpning torsdag.

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sier på pressekonferansen at oppkjøpet av Widerøe har vært planlagt i mange måneder.

– Dette er en transaksjon vi har jobbet med siden før jul, da vi forsto at Widerøe kunne finne et nytt hjem. Vi kjøper dette for 1,1 milliard kroner. Den endelige prisen vil bli satt litt senere, sier han.