En spray ble redningen for Siw: – Symptomene forsvant

De første symptomene kom helt uten forvarsel.

Fra å være en aktiv og blid dame, ble Siw Helen Gabler plutselig nedstemt og sliten.

– Jeg mistet meg selv helt. Jeg sov dårlig, var ufokusert og ble bare mer og mer sliten, sier Gabler.

Både venner og familie merket at noe var galt. Fra å trene flere ganger i uken kunne Gabler nå bruke hele dagen på sofaen.

Hun ble rammet av gjentatte urinveisinfeksjoner og hadde store smerter.

– Etter hvert skjønte jeg at jeg måtte oppsøke lege. Jeg forsto ikke hva som var galt med kroppen, sier Gabler.

PREGET HVERDAGEN: Gabler jobber turnus i hjemmetjenesten og slet derfor med å komme seg på jobb på grunn av store søvnproblemer og smerter. Foto: Alf Simensen / TV 2

Blodprøvene ga henne et overraskende svar. Selv om hun bare var i starten av 40-årene, hadde hun kommet i overgangsalderen.

– Det var veldig uventet. Jeg følte meg jo fortsatt ung. Samtidig var det fint å få et svar på hva som var galt, sier Gabler.



Var skeptisk til behandling

Overgangsalderen blir ikke ansett som en sykdom i Norge. Likevel opplever tre av fire kvinner plager som følge av overgangsalderen.

For Gabler var det spesielt humøret og nattesøvnen som ble påvirket, noe som fikk store konsekvenser i hverdagen.

– Jeg følte meg nesten små deprimert, så jeg innså at jeg ikke kunne ha det sånn her i flere år, sier Gabler.



Hun begynte derfor å søke etter informasjon om hva som kunne hjelpe mot plagene.

– Fastlegen min kunne ikke så mye om det, men jeg ble sendt videre til en spesialist, sier Gabler.

Der fikk hun tilbud om å begynne på hormonbehandling. Dette er den eneste dokumenterte behandlingen mot plager i overgangsalderen. Gabler var samtidig svært skeptisk.

– Jeg hadde hørt så mye negativt om det, og at det kunne være farlig, sier Gabler.



REDNINGEN: Denne østrogensprayen ble redningen for Gabler. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun valgte likevel å gi hormonbehandling en sjanse. Etter å ha prøvd noen ulike varianter, begynte Gabler å bruke en hormonspray man tar på armen hver kveld.

– Symptomene forsvant med en gang. Jeg følte at jeg kom til liv igjen. Jeg ble mer glad og fant meg selv igjen, sier Gabler.

Hva er hormonbehandling mot plager i overgangsalderen? Hormonpreparater kan behandle plager som skyldes bortfall av kjønnshormonet østrogen ved overgangsalderen. Hormonpreparatene erstatter den produksjonen som er tapt i eggstokkene og har de samme virkningene i kroppen som de naturlige hormonene hadde før overgangsalderen.

Medikamentene som benyttes mot overgangsplager, kan deles inn i to hovedgrupper: Lokalt virkende. Dette er kremer og stikkpiller som brukes på slimhinnene i underlivet. Disse motvirker sårhet og tørrhet i underlivet, og de bidrar også til å forebygge urinlekkasje og blærekatarr. Generelt virkende. Dette er medisiner som virker i underlivet, men også i kroppen forøvrig. Derved motvirkes hetetokter og forandringer i skjelettet. Preparatene tas i form av tabletter eller hormonplaster. Kilde: Norsk Helseinformatikk

181 millioner på medisiner

Sprayen Gabler bruker koster rundt 400-500 kroner i måneden.

– Jeg ble overrasket over at det var så dyrt, sier Gabler.

Medisiner for plager i overgangsalderen dekkes i utgangspunktet ikke av blåreseptordningen. Det betyr at kvinnen selv må betale den fulle kostnaden av legemiddelet.

I 2022 ble det brukt 181 millioner kroner på hormonbehandling ved overgangsalder. Det viser tall Apotekforeningen har hentet ut for TV 2.

FLERE MULIGHETER: Østrogenbehandling kan gis både som krem, spray, plaster og tablett. Foto: Alf Simensen / TV 2

Det er kun noen få kvinner som får hormonbehandling på blå resept. Dette gjelder kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen, som betyr at symptomene starter før fylte 40 år.

– Jeg synes absolutt flere kvinner burde få hormonbehandling på blå resept, sier Gabler.



– Lavere sykelighet og dødelighet



I mars leverte kvinnehelseutvalget en omfattende rapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Ett av tiltakene de anbefalte for å bedre kvinnehelsen, var å utvide muligheten for blå resept eller individuell refusjon i forbindelse med hormonbehandling i overgangsalderen.

– Det er utvalgets mening at flere kvinner som har plagsomme symptomer i overgangsalderen, bør få medikamenter på blå resept, står det i rapporten.

Dette er gynekolog og forfatter Helena Enger helt enig i.

– Hormonterapi er en veldig god ting. Kvinner som bruker hormonterapi får både hjelp med de plagene de har nå, men får også lavere sykelighet og lavere dødelighet på lang sikt, sier Enger.



FORSKNING: Helena Enger mener forskningen viser en rekke fordeler ved hormonbehandling. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun jobber som gynekolog på Volvat og møter daglig kvinner som ønsker hjelp med plager i overgangsalderen.

– Mange tenker at overgangsalderen bare er en kort periode, men sånn er det ikke. Når man går inn i overgangsalderen, går man inn i en østrogenmangelperiode, og den varer livet ut, sier Enger.



Hun mener derfor det er essensielt at kvinner som har plager bør få hjelp og behandling.

– I dag har man muligheten til å få hjelp til å leve med disse plagene. Den muligheten må flere kvinner få, sier Enger.

HETETOKTER: Helena Enger har jobbet med kvinner i overgangsalderen i flere år og har skrevet boken «Hetetokter og kalde fakta». Foto: Alf Simensen / TV 2

– Viktig at kvinnene får hjelp

TV 2 har stilt Helse- og omsorgsdepartementet flere spørsmål om hvorfor kvinner må betale denne behandlingen selv og hva de ønsker å gjøre videre.

Departementet viser til at det er strenge regler for hvilke legemidler som skal betales av det offentlige.

– I regelverket for blåreseptordningen stilles det krav om at legemiddelbehandling som betales av det offentlige skal være i tråd med prinsippene for prioritering, skriver helse- og omsorgsdepartementet i en epost til TV 2.

De svarer derimot ikke på TV 2 på spørsmål om hvorvidt de vil utvide muligheten for å få østrogenbehandling på blå resept, slik kvinnehelseutvalget anbefaler.

GOD INFORMASJON: Statssekretæren sier det finnes god informasjon om behandling av plager i overgangsalderen på Helsenorge.no. Det gis også faglig oppdatering til fastlegene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen viser til at det i 2018 ble åpnet for at det kan ytes individuell stønad for denne typen behandling i noen tilfeller.

– Plager i overgangsalderen er vanlig, og det er viktig at kvinnene får hjelp. Fastleger er vanligvis den viktigste rådgiveren for kvinnene og forskriver eventuell medikamentell behandling, sier Rønning-Arnesen.



Vil ha mer informasjon

Hjemme i Sarpsborg har Siw Helen Gabler fått en nytt liv etter at hun begynte på østrogenbehandling.

PREGET HVERDAGEN: Gabler jobber turnus og slet derfor med å komme seg på jobb på grunn av store søvnproblemer og smerter. Foto: Alf Simensen / TV 2

Etter å ha gått på behandlingen i rundt ett år, bestemte hun seg for å ta en pause. Da kom symptomene tilbake nesten umiddelbart.

– Jeg startet raskt opp med behandlingen igjen. Det er ingen grunn til at vi skal sitte her og bli deprimerte og føle oss gamle, sier Gabler.



ETT SPRAY: Gabler tar ett spray fra østrogensprayen på underarmen hver kveld. Dersom hun har glemt å bruke sprayen, merker hun fort at noe er galt. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun tror det er mange kvinner som i dag lever med store plager fordi de ikke vet at det er mulig å få hjelp.

– Jeg håper at det kan bli enda mer fokus på dette i samfunnet, sier Gabler.