STADIG FLERE: Lege og TV-profil Kaveh Rashidi forteller at flere og flere går til legen. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

– Nordmenn går oftere til legen når de har en kanskje mindre bekymring enn de hadde før. Det er gjerne yngre som går oftere til legen enn det man skulle tro, sier lege Kaveh Rashidi.

Eldre har et større behov for helsehjelp, likevel er det de unge som er mer bekymret over helsa si, forteller han.

Folk kan komme til legen for å sjekke ut ulike plager, for å være på den sikre siden.

– En vond skulder, tunge tanker og andre ting som er ganske normalt i et vanlig liv, blir fort gjort til sykdom.



Problemstillinger som kommer med det han kaller et «normalt liv» blir ofte medikalisert.

– Det er en skummel vei å gå.



Må vente lenger

Det er ikke nødvendigvis fastlegebesøkene i seg selv som er problemet, mener Rashidi, men steget videre derfra til ulike undersøkelser eller spesialister.



– Vi kan kanskje være strengere over hva vi prioriterer. For hvert menneske som tar en unødvendig undersøkelse, så er det en person som må vente litt lengre for å få den undersøkelsen de trenger.



Antall legebesøk per nordmann har økt med 0,5 prosent, eller en halv gang, siden 2010, viser tall fra SSB.

Hvorfor går vi oftere til legen nå enn før?



– Det er en trend man ser i de fleste utviklede land, forklarer Rashidi.

Han legger til:

– Folk er ikke lenger i like stor økonomisk nød, og kroppen blir det nye tempelet. Den skal optimaliseres.

ØKNING: Siden 2010 har antall legebesøk økt med en halv gang. Foto: SSB

Men slik fungerer ikke kroppen, forklarer han. Den er ikke perfekt.

– Vi kan ikke behandle kroppen som en bil. Hver gang det kommer den minste ulyd, så skal vi reparere det, men med kroppen handler det en del om aksept.



Ikke alle går ofte nok

Det er likevel ikke sånn at alle går for ofte til legen. Det er også de som ikke bekymrer seg, og går for lite til legen.

– Noen av de som burde være bekymret glemmer å være bekymret, og går for sent til legen. Det kan være helt enkle ting som å ta celleprøver eller fjerne en føflekk, sier Rashidi.



– Det er to problemer som er ganske motsigende på samme tid. De som går til legen litt for ofte, så har vi de som ikke går til legen ofte nok.



TO ULIKE PROBLEMER: Det er de som går for ofte, og de som ikke går ofte nok til legen, forteller Rashidi. Foto: Erik Edland / TV 2

Det er lett å bli forvirret over når man burde, eller ikke burde, gå til legen i dagens samfunn. Det er drøssevis av ulike aktører der ute som forteller oss hva vi burde gjøre, forklarer Rashidi.

Han råder folk til å prøve å stenge ut all støyen.

– Jeg tror det er veldig smart å ha en god allianse med fastlegen sin og ha en person som du virkelig har tiltro til. Har du en fastlege som klarer å berolige deg, så har du kommet en lang vei.