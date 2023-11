– Denne gangen gjorde vi redaktører en alvorlig feilvurdering.

Det sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen tirsdag formiddag.



Den omstridte dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» sto øverst på agendaen da Kringkastingsrådet møttes tirsdag.

– I denne serien utelot vi sentrale opplysninger i saken av hensyn til de involverte. Vi ga publikum et ufullstendig bilde av virkeligheten. Derfor konkluderte vi at det var riktig å avpublisere serien, fortsatte NRK-sjefen.

NRK-SJEFEN: Vibeke Fürst Haugen gjentok sin selvkritikk av «Bamsegutt» -håndteringen tirsdag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

NRK har mottatt 282 klager på serien, og Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal også ta opp saken.

Det siste ville normalt ført til at «Bamsegutt» ikke skulle opp Kringkastingsrådet i det hele tatt.

Men Haugen selv mente det var riktig at saken ble diskutert.

– Dokumentaren har fått så mye oppmerksomhet den siste uken at jeg mener det er riktig å redegjøre, sa kringkastingssjefen.

Dette er saken: Tidligere i oktober slapp NRK dokumentarserien «Ingen Elsker Bamsegutt». Den fikk mye oppmerksomhet og etter hvert kritikk. I serien, ledet av Tore Strømøy, blir man kjent med norske Jan-Egil Granfoss, også kalt «Bamsegutt», som ikke kommer seg hjem til Norge fra Filippinene. Granfoss ønsker hjelp til å komme seg hjem til Norge, etter at han skal ha meldt flytting ved en feil. NRK har fått kritikk for å ikke omtalte en overgrepsdom fra 1991.

Serien ble fjernet midlertidig før NRK varslet at de ikke ville publisere serien på nytt.

Dro Sophie Elise-parallell

Flere av Kringkastingsrådets medlemmer la trykk på hvor mye oppmerksomhet «Bamsegutt» har fått.

– Dette ble en åpenbar snakkis med en gang. Det ble en sak som suger all oksygen i offentligheten, sa nestleder Vilde Schanke Sundet.



Hun trakk paralleller til en annen sak som skapte mediestorm og enormt engasjement i sosiale medier i år.

NESTLEDER: Vilde Schanke Sundet er medieforsker og nestleder i Kringkastingsrådet. Foto: Jonas Been Henriksen/ TV 2.

– Det er flere paralleller til Sophie-Elise-saken. Det blir det eneste vi snakker om, sa Sundet.

Hun mener det er viktig at NRK i framtiden tar høyde for hvordan en sak, eller historie, vil bli mottatt i sosiale medier.

– Denne typen saker blir en stor belastning for de involverte, og for NRK som institusjon, sa nestlederen.

Ute i fire dager

«Ingen Elsker Bamsegutt» rakk å bli sett av over 700.000 nordmenn.

Så, etter fire dager ute, ble den fjernet midlertidig av NRK.



På de fire dagene den lå ut var det mange som ville hjelpe hovedpersonen i dokumentaren, Jan Egil Granfoss (61), også kalt «Bamsegutt». Flere millioner ble samlet inn for å få han og familien hjem fra Filippinene.

Men etter hvert ble det kjent at Granfoss hadde en sedelighetsdom på seg fra 1991. Den ble ikke omtalt i serien.

Kritikken mot NRK haglet, og forrige uke sa NRK at de fjernet serien for godt.

Flere har bedt om pengene tilbake fra innsamlingen på Spleis, og NRK har fått massiv kritikk for ikke å ha med dommen da serien ble vist.

Kritisk til tidsbruken

Medlem av Kringkastingsrådet, Jan Bøhler, kritiserte NRKs tidsbruk etter at reaksjonene begynte å komme.

– Hvorfor brukte NRK så lang tid før de skar gjennom og kom med det kringkastingssjefen kom med? spurte han.

– Hver dag er kostbar når det gjelder rykte og hvordan folket ser på NRK, la Bøhler til.

MEDLEM: Jan Bøhler på et møte i Kringkastingsrådet tidligere i år. Foto: Lars Thomas Nordby/NTB.

Kringkastingssjef Haugen sa at det var grundige vurderinger som gjorde at de brukte tid på å bestemme seg for å trekke serien.

– Vi forsøkte å jobbe så fort vi kunne.

Hun mener det likevel er bra at norsk offentlighet gir rom for kritikk.

– Det har vært mye berettiget kritikk mot NRK, sa Haugen.

Kringkastingssjefen understrekte at NRK skal gjennomgå saken. De skal se på prosedyrer og rutiner.

– Målet er å lære av den feilen vi har gjort og sikre at noe lignende ikke skjer igjen.

NRK bestilte flybilletter

Granfoss er nå tilbake i Norge. Lørdag kveld landet han på Gardermoen.

Det var NRK som bestilte og la ut for flybillettene hjem til Norge.

Overfor TV 2 forteller direktør for distriktsdivisjonen i NRK, Marius Lillelien, at de ble forespurt om de kunne bidra med det praktiske rundt billettene.

– Det er norske myndigheter som har det formelle ansvaret for nordmenn i utlandet. Grunnen til at vi gjorde det, var den uttrykte bekymringen for familiens situasjon og sikkerhetssituasjon. Vi fikk en henvendelse, og rådet fra myndighetene var å få de raskest mulig hjem, forteller Lillelien og fortsetter:

– At vi gjorde det var rett og slett for å yte praktisk bistand. At det ville kunne løses raskere ved at andre enn myndighetene gjorde det.

VG omtalte dette først.

Det er ikke NRK som tar regningen for billettene.

Strømøy: – Usikker

Programlederen Tore Strømøy tok onsdag i forrige uke til Facebook etter NRKs beslutning om å fjerne serien for godt.

– Jeg er ellers usikker på om ledelsens beslutning er riktig, skrev Strømøy.

PROGRAMLEDER: Tore Strømøy er mannen bak dokumentaren om «Bamsegutt». Foto: Ole Martin Wold/ NTB.

I innlegget skrev Strømøy at arbeidet med historien til «Bamsegutt» har bestått av mange etiske problemstillinger.



– Nettopp på grunn av disse problemstillingene vet jeg at etikkredaktøren og andre redaktører ble koblet inn fra dag én. De har vært med på diskusjoner og avgjørelser hele tiden.