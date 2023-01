Torkel (53) ble trodd både av dommerne og politiadvokaten i tingretten, og ble frifunnet for kidnapping av sin egen datter. Så anket statsadvokaten sin egen påstand om frifinnelse. Nå må han møte i retten på nytt.

NY RUNDE I RETTEN: Torkel går nok engang en usikker fremtid i møte. Statsadvokaten anket sin egen påstand om frifinnelse av han. Nå skal saken opp i tingretten på nytt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg blir nummen av alle løgnene mot meg, men jeg er klar for nok en kamp, sier Torkel til TV 2.

Tirsdag 10. januar må Torkel (53) nok en gang møte i samme tingrett som for litt over ett år siden frifant ham for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros.

Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er alltid litt nerver før man skal i retten. En rar følelse når det nærmer seg, sier Torkel til TV 2 dagen før saken starter i Søndre Østfold tingrett.

– Hva blir annerledes denne gang?

– Jeg er sikker på at det vil ende på samme måten nå, med frifinnelse. Vi har i hvert fall ikke noe svakere sak enn da, sier Torkel.

Aktor la ned påstand om frifinnelse. Så anket de

Det var i slutten av september 2021 at politiadvokat Håvard Tafjord til slutt la ned påstand om at Torkel måtte frifinnes i kidnapping-saken mot ham.

Tre uker senere anket hans overordnede, statsadvokat Jeanette Westlund Hegna aktoratets egen påstand om frifinnelse.

– Sist ble jeg frifunnet fra alle kanter. Alle parter var hundre prosent enige. Til og med mors bistandsadvokat var enig, sier Torkel til TV 2.

– Var statsadvokat Westlund Hegna til stede i retten i forrige runde?

– Nei, og det er det som gjør dette så merkelig. Hun vet jo ikke hva som kom frem, sier Torkel fortvilet.

Ønsker ikke å kommentere saken

Statsadvokat Westlund Hegna skriver i en epost til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere saken før rettssaken starter.

Jeanette Westlund Hegna, statsadvokat Foto: Mathias Ogre

Det reagerer Torkels forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sterkt på.

– Dette er en rettsskandale uten like. Jeg har egentlig ikke ord for hvor skandaløs denne saken er, sier Larsen til TV 2.

Torkel stod tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter etter en barnefordelingssak. Men under behandlingen i tingretten i Halden ble alt snudd på hodet. Aktor bestemte seg for at Torkel skulle frifinnes. Foto: Aage Aune / TV 2

– Saken har blitt dratt ut i over fem år, og til slutt ender det med at aktor ber om frifinnelse, som så blir anket. Vi kan ikke ha det sånn i Norge i dag, sier Larsen

– Hvor står saken nå rent juridisk?

– Sterkere enn forrige runde. Vi har fått rettsdokumenter fra en pågående sak på Kypros som viser at mor slett ikke hadde foreldreansvaret alene i denne saken, slik statsadvokaten i Norge hevder, sier Larsen, og legger til:

– De kan ikke komme frem til noe annet resultat enn i tingretten.

Kjempet i sju år

I flere år har Torkel og hans eks kranglet om hvem som har foreldreretten til deres datter, og om hun er norsk eller kypriotisk.

TV 2 har valgt å omtale Torkel kun ved fornavn av hensyn til datteren.

Moren til barnet har fått flere rettslige kjennelser på at det er hun som har foreldreretten, og at datteren er kypriotisk.

Torkel har hele tiden fastholdt at moren til datteren lyver, og at hun har skaffet de rettslige kjennelsene fordi hun har løyet og forfalsket en rekke dokumenter.

Stemplet som kidnapper

I 2017 reiste Torkel til Kypros og hentet datteren tilbake til Norge.

Etter det ble han tiltalt for grov omsorgsunndragelse. Datteren er nå tilbake på Kypros og Torkel har ikke sett henne på fem år.

I 2018 intervjuet TV 2 han anonymt. Da sa han at han ikke angret på det han hadde gjort.

Han tapte den sivile rettssaken i både tingretten og lagmannsretten. Anken til høyesterett ble forkastet.

I over syv år har Torkel vært internasjonalt etterlyst i hele verden av Interpol, for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros.

Datteren ringte

– I mai i fjor ringte datteren min meg og sa «pappa ...» før det brøt, sier Torkel.

– Da jeg ringte opp igjen var det ingen som tok telefonen. Men det er godt å vite at hun fremdeles tenker på meg, sier Torkel til TV 2.

Torkel har ikke sett datteren fysisk siden oktober 2017. Nå håper han at saken, et sju år langt mareritt, snart skal få et endelig punktum.

– Jeg regner med det vil gå samme vei. Historien min er en gjengivelse av faktisk dokumenter, sier Torkel.

Morens bistandsadvokat, Sol Elden har dratt til Kypros for å følge saken sammen med sin klient derfra. I en SMS til TV 2 skriver hun:

– Både mor og datter opplevde kidnappingen og tilbakeholden som dramatisk og traumatiserende, og de håper at de nå snart kan få lagt dette bak seg ved at det kommer en endelig dom.

Det er satt av sju dager til rettssaken i Søndre Østfold tingrett.