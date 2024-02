En rekke takplater borte: – Noen har fløyet ut i naturen

Frøya Storhall er stengt etter at mange av takplatene på hallen er forsvunnet i løpet av natta.

Torsdag morgen og formiddag fortsetter orkanen «Ingunn» å herje.

Ikke minst bød torsdag morgen på resultatene av nattens herjinger.

I løpet av natten har orkanen satt sine spor, med blant annet tak som er fløyet av hus, vinduer som er blåst ut og buss som ble tatt av vinden.

INNE: Slik så det ut inne i hallen torsdag formiddag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

På Frøya i Trøndelag er en idrettshall stengt, etter at rundt 9 av hallens takplater har blåst av bygningen i løpet av natten.

STYRELEDER: Simon Søbstad i Frøya Storhall Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Hallen er jo stengt nå. Det er 8-9 takplater som er borte, delvis ut i naturen og dels inn i bygget. Vi trenger at noen kommer og ser på det nå. Det må sikres her, sier Simon Søbstad, styreleder for Frøya Storhall, til TV 2.

– Hadde noen blitt truffet, kunne det blitt farlig. Platene er jo sikkert 7-8 meter lange. Vi må stenge her vi nå, sier han.

Må ryddes

Søbstad forteller at de lange takplatene ligger utover plassen utenfor hallen.

– Vi var forberedt på at det kunne komme noen skader, men ikke at det skulle bli så stort. Det er en stor bygning, og vi har hatt noe skader i forbindelse med uvær tidligere, men aldri sånn som dette, sier han.

Nå står opprydning for tur.

– Også forsikringsselskaper og alle som skal kontaktes. Det blir mye jobb med sånt, sier han.

Vinduer fløy

I løpet av morgentimene torsdag flyttet deler av uværet seg nordover, til Nordland. Også der har Ingunn så langt forårsaket skader.

I Bodø er store deler av sentrum sperret av, etter at ekstremværet tok med seg flere vinduer på Radisson Blue-hotellet i Bodø sentrum.

– Området rundt hotellet er sperret av. Vi ber folk om å holde avstand. Det er fare for at mer kan fly i vinden, melder politiet.



Det er vinduer ved hotellbaren Top 13 i øverste etasje som er knust.

TV 2 følger ekstremværet. Her kan du lese alt om «Ingunn».