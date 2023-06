En rekke bedrifter stanser samarbeid med Freia – tillitsvalgte er bekymret

Den svenske togoperatøren SJ boikotter Mondelez, som blant annet eier svenske Marabou – og norske Freia.

– Bakgrunnen er at Mondelez fortsatt har virksomhet i Russland, og dermed betaler russisk skatt, sier Leila Fogelholm i SJ til det svenske byrået TT.

I Norge opererer SJ togstrekningene Dovrebanen, Trønderbanen og Nordlandsbanen.

På menyen på de norske togene, selges vanligvis Freia-produkter som melkesjokolade og Kvikk Lunsj. Det blir det slutt på nå:

– Vi slutter å selge Mondelez- og Freia-produkter om bord i våre tog. Vi har avsluttet innkjøp av disse med umiddelbar virkning, sier informasjonssjef Hilde Lyng til TV 2.

– Av bærekrafthensyn vil vi selge disse frem til vi er tomme. Det er et relativt lite lager.

Finner erstatter



Lyng sier det fremdeles vil bli mulig å kjøpe seg sjokolade i kafévognene i Norge.

– Vi ser etter erstatninger, bekrefter hun, og trekker blant annet frem Orkla-eide Nidar som en mulighet.

Lørdag opplyser også Den Norske Turistforeningen, som blant annet har et samarbeid via Kvikk Lunsj, at de pauser samarbeidet med Freia.

Det samme gjør hotellkjeden Classic Norway Hotels, som driver en rekke ærverdige hotell rundt om i landet.

VG melder også at hotellkjeden Strawberry, tidligere Nordic Choice Hotels, stanser salget av Freia-produkter.

De store matvarekjedene er foreløpig avventene i saken, og Coop er blant dem som sier de vil ta grep dersom myndighetene kommer med nye anbefalinger.

Flyselskapet Norwegian gjør som SAS og fjerner Freia-produkter, får TV 2 opplyst.

Travel Retail Norway, som står for taxfree-varer ved norske flyplasser, har tatt Freia-samarbeid til vurdering. Det bekrefter kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Dutyfree til TV 2.

– Vi har det til vurdering og er i dialog med Mondelez, men vi har ikke kommet til noe konklusjon ennå, sier Dagestad.



Frykter for arbeidsplasser

Gøran Nyberg er hovedtillitsvalgt ved Freia-fabrikken i Oslo.

Han følger bekymret med på det som nå skjer.

– Folk på fabrikken er bekymret nå. Vi liker jo ikke denne typen negativ omtale av oss, og vi mener vi er litt uskyldige oppi dette, selv om vi har full sympati med Ukraina, sier han.

Han understreker at både den norske Freia-fabrikken og den svenske Marabou-fabrikken er svært små fabrikker i Mondelez-systemet.

– Dersom de store matvarekjedene også henger seg på dette, så frykter vi for arbeidsplasser. Vi kan ikke produsere varer ingen vil ha i hyllene, sier han.

Fabrikken på Grünerløkka i Oslo har mellom 200 og 300 ansatte.

FABRIKK: Freia sjokoladefabrikk på Grünerløkka i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg synes også de er for raske ute med disse avgjørelsene. Alt av sanksjoner følges, problemet er at konsernet har noen fabrikker i Russland. Freia har ingen eksport eller import av varer fra Russland, understreker han.

Han mener de som nå dropper Freia, overreagerer.

– De burde sittet litt lenger på gjerdet og ventet litt, tatt en grundigere avgjørelse, sier han.

Mondelez: – Ekstra trist

Mondelez sier det er ekstra trist at samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) er satt på pause.

Lørdag gikk en rekke nye selskaper til boikott av Freia-produkter som Kvikk Lunsj og Melkesjokolade, deriblant DNT og Norwegian.

– Det er ekstra trist at vi må pause samarbeidet med DNT siden båndene mellom DNT og Kvikk Lunsj går helt tilbake til 1960-tallet. Vi håper at samarbeidet kan gjenopptas senere, sier Mondelez til NTB.

– Vi anerkjenner at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut at det er ulike meningene om saken. Det er likevel viktig å få fram at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, skriver selskapet.

Vurderer samarbeidet

Iskremprodusenten Hennig-Olsen har samarbeid med Mondelez og Freia med en rekke pinneis og bøtter med iskrem med smak av eksempelvis Non Stop, melkesjokolade og Daim.

Administerende direktør Paal Hennig-Olsen sier de nå følger saken tett, men at de ikke kommer til å fatte en beslutning om samarbeidet i helgen.

– Vi utviklingen tett, for å si det sånn. Vi forholder oss egentlig til Freia som vår samarbeidspartner, som er en norsk aktør, sier direktør Hennig-Olsen.

– Foreløpig er det ikke så mye vi kan gjøre med samarbeidet. Det er en vanskelig sak. Vi gjør ikke noe nå i helga, så får vi se til uka, fortsetter han.



– Fordømmer krigen

Tidligere denne uken ble det kjent at SAS ville slutte å selge Freia-produkter om bord sine flygninger, som følge av at Mondelez havnet på Ukrainas antikorrupsjonsmyndigheters svarteliste med selskaper som bidrar til den russiske statskassen – og dermed er med på å finansiere krigen.

Selv har Mondelez skrevet i en uttalelse at de har bidratt med rundt 130 millioner kroner til Ukraina.

De avviser at de er med på å finansiere den russiske krigen i Ukraina.

– Som mange andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland. Men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, skrev Mondelez i en pressemelding.

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland, og omsatte i fjor for cirka 14 milliarder kroner i landet.