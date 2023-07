Fredag ble det kjent at tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd og trekker seg som nestleder i Senterpartiet på grunn av brudd på regjeringens habilitetsregler.

Dette har ført til sterke reaksjoner. Nestleder i Fremskrittspartiet Hans Andreas Limi peker på regjeringen. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre fremstår som en svak regjeringssjef uten kontroll.

– Støres pressekonferanse fredag kveld etterlot en rekke ubesvarte spørsmål og forsterket inntrykket av en regjering fullstendig uten ledelse og kontroll, sier Limi.

ALVORLIG: Limi synes det er mange ubesvarte spørsmål etter gårsdagens pressekonferanse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener Støre må svare på en rekke spørsmål rundt håndteringen av Ola Borten Moes brudd på habilitetsreglene.

– Støre sa han ble informert om saken onsdag. Men hvordan har egentlig Støre håndtert saken siden onsdag? Hvilke råd har han gitt Borten Moe? Hvilke vurderinger er gjort som førte til at Borten Moe fredag formiddag sa at han ville fortsette som statsråd? Dette er spørsmål Støre må gi svar på, sier Limi til TV 2.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Støre lørdag uten å lykkes.

Skaper stor usikkerhet

Ifølge Limi fremstår det som at Støre ikke har kontroll regjeringen når han sier det må være opp til hver enkelt statsråd å ha satt seg inn i regelverket.

Han tror dette skaper stor usikkerhet rundt håndteringen av andre saker i regjeringen.

– Har vi egentlig noen garanti for at det blir tatt korrekte beslutninger som ikke er påvirket av egne interesser eller nære personlige bånd, når tre statsråder er avslørt for brudd på habilitetsreglene på svært kort tid?, sier Limi.

Han mener at Støre må få statsråder til å forstå at det er viktig for tilliten til hele styringssystemet at regelverket følges.

– Folk må føle seg trygge på at det ikke egeninteresser eller personlige bånd som påvirker de beslutningene regningen tar, for det er store viktige beslutninger.



Fakta om habilitetssakene på Stortinget * Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Stiftelsen har fakturert Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen, som hun har felles barn med. Saken granskes i Kontrollkomiteen på Stortinget, men Brenna har ikke gått av som statsråd som følge av saken. * Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg som kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering 23. juni etter at hun innrømmet to dager før å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn, mens hun er fadder til utnevntes barn. * Ola Borten Moe innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Bruddet skal ha skjedd i januar da han deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Han kjøpte senere aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen, noe som ikke er lov. Borten Moe har sagt han ønsker å fortsette som statsråd. Kilde: NTB

En alvorlig feil

På pressekonferansen fredag uttalte Støre at det er statsrådenes eget ansvar å «tenke gjennom habilitet når det oppstår».

– Det er slik at vi har en håndbok for politisk ledelse som er utdelt, presentert og gjennomgått. Og der står det svart på hvitt at det skal utvises stor aktsomhet med aksjer, sa Støre.



Han forventer at statsrådene leser håndboken, og setter seg inn i reglene som gjelder der.

– Er det krevende, så kan man gå til justisdepartementet, sa han.



Statsministeren omtalte saken som en «alvorlig feil» og nevner tillit til regjeringen som årsak til Borten Moes avgang.

– Det er avgjørende at folk har tillit til avgjørelsene regjeringen tar. Og konsekvensen for denne saken, og tilliten den kunne få for regjeringen, er ikke forenlig med at han kan fortsette som statsråd. Det er konklusjonen.