– Bakterier i sushi, sashimi og kaldrøkte fiskeprodukter kan utgjøre en risiko for folk som spiser slik mat ofte, spesielt mennesker med nedsatt immunforsvar.

HELT RÅ Stipendiat Hyejeong Lee har forsket på rå sjømat. Foto: NTNU

Det forteller Hyejeong Lee til Gemini.no, som publiserer forskningsnyheter på vegne av NTNU og Sintef.

I doktorgradsavhandlingen sin ved NTNU har hun undersøkt forekomsten av bakteriegruppen «Aeromonas» i rå sjømat som finnes på markedet i Norge.

Antibiotikaresistente Aeromonas-bakterier ble funnet i flere typer sjømat som ikke var varmebehandlet, blant annet sushi, ifølge studien.

Det er sjeldent med Aeromonas-utbrudd i Norge, og bakteriene fører i hovedsak bare til alvorlig sykdom hos sårbare grupper, ifølge FHI.



AEROMONAS: Rå sjømat kan inneholde Aeromonas-bakterier. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Bakteriene skaper derimot bekymring fordi de er i stand til å utvikle antibiotikaresistente gener, noe som tidligere også har skjedd med Aeromonas-bakterier i blant annet Sør-Afrika.

– Noen varianter av Aeromonas kan også bidra til å spre resistens mot antibiotika fra én type bakterie til en annen, sier Lee til Gemini.no.



– Å spise sjømat som er infisert av resistente bakterier er en sannsynlig måte slike bakterier kan spre seg fra sjødyr eller havomgivelser til mennesker, legger hun til.

Vet for lite

Doktorgradsavhandlingen er også publisert i den fagfellevurderte journalen Frontiers in Microbiology.

Anita Nordeng Jakobsen, førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap på NTNU, er oppnevnt som en av medforfatterne.



MEDFORFATTER: Anita Nordeng Jakobsen, førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap på NTNU Foto: NTNU

Hun mener vi vet for lite om forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat.

– Vi kan ikke leve i et bakteriefritt samfunn, men det er en potensiell trussel som ligger der, sier Jakobsen til TV 2.

Aeromonas-bakteriene gått litt under radaren i Norge hos både myndighetene og matprodusentene, ifølge Jakobsen:

– I sjømat er man mest opptatt av Listeria, og der er det veldig strenge regler hos bedriftene og Mattilsynet fordi det er en kjent fare.

LISTERIA: Sushi-lunsjen din kan ha noen uønskede gjester, men er ikke nødvendigvis farlig å spise. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er ikke noe lignende regelverk eller terskelverdier for Aeromonas i dag, sier førsteamanuensen.

Det betyr ikke nødvendigvis at det er farlig å spise sushi, understreker hun.

POPULÆR: Mange nordmenn spiser sushi ofte. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er ikke uvanlig å finne disse bakteriene, og våre data viser at forekomsten er relativt lav i norsk sjømat. Risikoen er antakelig høyere i områder der man bruker mer antibiotika i matproduksjon, sier Anita Nordeng Jakobsen.

Mattilsynet: – Følger med

Lindis Folkvord, seksjonssjef for biologisk mattrygghet i Mattilsynet, forteller TV 2 at de ikke har sett nærmere på studien, men at de er glade for all forskning på området.



Etter å ha blitt spurt om de overvåker forekomsten av Aeromonas-bakterier i Norge, svarer hun følgende:

– Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger med på resistensutviklingen generelt, for å se om vi bør iverksette tiltak, skriver Folkvord i en e-post til TV 2.

Hun understreker at alle som produserer og selger sjømat som selges rå, har en forpliktelse til å sørge for at maten er trygg – blant annet ved at maten ikke inneholder bakterier som gjør deg syk.

LITE BRUK: Lite bruk av antibiotika gjør at det er lavere risiko for resistente bakterier i sushien, ifølge Mattilsynet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er mulighet for infeksjon fra sushi, men risikoen er liten, forsikrer seksjonssjefen.



Folkvord mener det viktigste tiltaket mot antibiotikaresistens er å bruke så lite antibiotika som mulig.



LAVT FORBRUK: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder å bruke lite antibiotika. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Norge bruker svært lite antibiotika til dyr, inkludert fisk, i forhold til resten av verden, skriver hun.

– Lavt antibiotikabruk, gir lav antibiotikaresistens hos bakteriene som finnes overalt, legger seksjonssjefen til.