Én person erklært død etter hendelse i leilighet i Oslo

Politiet er på stedet etter at en person ble funnet kritisk skadd i en leilighet i Oslo.

– Når vi kommer hit er det som møter oss en mann som er svært blodig og en som er lettere skadd. De to har vi isolert til selve hendelsen, sier innsatsleder Tore Barstad til TV 2.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til den kritisk skadde stod ikke til å redde.

Én mann i 40-årene er mistenkt og pågrepet. Han knytter seg til handlingen og kjøres inn for ytterligere undersøkelser.



En nabo som TV 2 har snakket med som ønsker å være anonym satt hjemme da hendelsen skjedde.

– Det pleier ikke å være så mye bråk her, så det er utrolig ekkelt at dette skjer rett ved der jeg bor.



Utelukker ikke flere involverte

På nåværende tidspunkt tror politiet det ikke er flere involverte i hendelsen utover dem de er kontroll på.

– Vi skal ikke utelukke noen ting i et slikt bofellesskap. Vi gjør det vi kan for å avdekke akkurat den delen. Vi har gjennomført søk med hund i området for å se om det leder noen vei. Det har det ikke gjort.

Barstad sier avhør vil avdekke om det er flere personer som må letes etter. En annen person har mindre skader.

Etterforsker saken

Politiet jobber med å avklare både skadegrad og hva som har skjedd.



– Vi må få oversikt over hvem som har vært til stede i de nærliggende boligene, for å se hvem som har vært hjemme og kan ha opplysninger.

I tillegg vil politiet gjennomføre ordentlige avhør av de involverte.

– Så gjennomfører vi de tekniske undersøkelsene som skal gjøres på selve åstedet og på siktede i saken. Så må vi finne ut hvem avdøde faktisk er.



Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.30.