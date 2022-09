RAS: Vaktleder André Lingjerde ved 110-sentralen Midt-Norge sier de ikke har fått noen garantier på at det ikke skal gå noen flere større ras i området. Foto: Kåre Hendset

RASET I VALSØYFJORD:

En person bekreftet omkommet

En person er bekreftet omkommet etter at et hus ble tatt av et jordras i Trøndelag. Kommunen har satt krisestab.